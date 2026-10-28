Vortexul polar se va „rupe” în două nuclee: Cea mai timpurie încălzire stratosferică din istorie e pe cale să se producă în noiembrie

Cele mai recente prognoze indică o perturbare majoră a vortexului polar în prima parte a lunii noiembrie 2026, cu posibilitatea unei inversări a vânturilor stratosferice și a separării vortexului în două nuclee. Dacă scenariul se confirmă, fenomenul ar putea reprezenta cea mai timpurie încălzire stratosferică bruscă de acest tip din istoria observațiilor. Pentru Europa, modelele indică o tendință de răcire în următoarele săptămâni, potrivit Severe Weather Europa.

Vortexul polar se află în centrul unor evoluții atmosferice neobișnuite, după ce cele mai recente prognoze au indicat o slăbire rapidă a circulației stratosferice și posibilitatea unei ruperi a nucleului său în două zone distincte. Schimbarea ar putea începe la începutul lunii noiembrie, mult mai devreme decât se întâmplă de regulă în cazul evenimentelor majore de încălzire stratosferică.

Potrivit prognozelor analizate, vânturile din stratosferă ar putea încetini până la o inversare completă, în timp ce presiunea ridicată din apropierea regiunilor polare ar contribui la separarea vortexului. În același timp, modelele meteorologice indică apariția unor semnale de răcire în anumite regiuni ale Europei.

Pentru România, evoluția merită urmărită, dar o eventuală rupere a vortexului polar nu înseamnă automat instalarea frigului sau apariția unui episod de iarnă severă. Efectele depind de modul în care modificările din stratosferă se transmit către nivelurile inferioare ale atmosferei și de interacțiunea cu ceilalți factori care influențează circulația atmosferică.

Ce este vortexul polar și de ce contează pentru vremea din Europa

Vortexul polar este o circulație atmosferică amplă, care se formează deasupra regiunilor polare în sezonul rece. Structura sa se extinde de la nivelurile inferioare ale atmosferei până în stratosferă, la altitudini de peste 50 de kilometri, și contribuie la menținerea aerului foarte rece în apropierea Polului Nord.

Vortexul polar are două componente importante: una în troposferă, stratul inferior al atmosferei în care se produce cea mai mare parte a fenomenelor meteorologice, și alta în stratosferă, situată deasupra acesteia. Cele două sunt conectate, însă nu evoluează întotdeauna în același mod.

Atunci când vortexul polar este puternic și stabil, circulația atmosferică poate favoriza menținerea aerului rece în regiunile arctice. Când vortexul slăbește sau se deformează, circulația poate deveni mai ondulată, iar masele de aer rece pot ajunge mai ușor spre latitudini mai joase.

Acest lucru nu înseamnă însă că toate regiunile din Europa vor înregistra temperaturi scăzute în același timp. Efectele unei perturbări a vortexului depind de configurația circulației atmosferice și de poziția zonelor de presiune ridicată și scăzută.

Vortexul polar ar putea suferi o inversare a vânturilor la începutul lunii noiembrie

Analiza prognozelor pentru nivelul de 10 hPa, aflat la aproximativ 30 de kilometri altitudine, arată că vortexul polar este încă organizat într-o singură structură amplă, cu un nucleu rece deasupra regiunii arctice. În același timp, în zona Pacificului de Nord începe să se contureze o regiune de presiune ridicată.

Schimbarea decisivă ar putea apărea în primele zile ale lunii noiembrie. Modelele ECMWF și GFS indică o încetinire puternică a vânturilor stratosferice, până aproape de inversarea direcției acestora sau chiar dincolo de acest prag. Și prognoza extinsă GEFS indică o apropiere de inversare, urmată de o posibilă revenire rapidă a circulației.

În mod obișnuit, vânturile de vest indică un vortex polar mai stabil. Când acestea slăbesc semnificativ sau devin vânturi de est, este posibilă o inversare a circulației, asociată cu o perturbare majoră a vortexului.

Prognozele analizate indică valori ale vitezei vântului sub minimele istorice pentru această perioadă a anului. Dacă evoluția se confirmă, evenimentul ar putea deveni cea mai timpurie încălzire stratosferică bruscă de acest tip din istoricul analizat, depășind cu cel puțin trei săptămâni reperul anterior menționat în material.

Estimările ansamblurilor de prognoză indică un sprijin important pentru acest scenariu: probabilitatea inversării vânturilor ajunge la 96% în ansamblul ECMWF, în timp ce GEFS indică 71%, iar AIFS, 37%. Aceste procente reflectă rezultatele modelelor și nu reprezintă o confirmare că fenomenul s-a produs deja.

Vortexul polar s-ar putea „rupe” în două nuclee

Unul dintre cele mai importante semnale din prognoze este separarea nucleului vortexului polar în două zone distincte. În scenariile analizate, un nucleu ar urma să se deplaseze spre zona Siberiei, iar celălalt spre America de Nord, în timp ce o regiune de presiune ridicată ar ocupa o parte importantă a Arcticii.

La nivelul de 10 hPa, prognoza ECMWF pentru aproximativ 4 noiembrie indică o anomalie de temperatură stratosferică de până la 22 de grade Celsius peste valorile normale. Această încălzire ar contribui la deformarea vortexului și la inversarea vânturilor din jurul regiunilor polare.

Separarea este vizibilă și în prognozele tridimensionale, care urmăresc structura atmosferică între aproximativ 14 și 51 de kilometri altitudine. Acestea indică două ramuri distincte în partea inferioară a stratosferei, deși structura vortexului ar putea rămâne conectată la altitudini mai mari.

Perturbarea nu s-ar limita la un singur nivel al atmosferei. Prognozele pentru nivelul de 50 hPa, aflat la aproximativ 20 de kilometri altitudine, indică, de asemenea, două nuclee ale vortexului polar, separate de o zonă de presiune ridicată.

Această extindere pe mai multe niveluri este importantă deoarece arată că fenomenul ar putea implica o parte considerabilă a stratosferei, nu doar o modificare locală a circulației la altitudine mare.

Ce ar putea însemna fenomenul pentru Europa

Pentru Europa, semnalul cel mai relevant din prognozele prezentate este tendința de răcire care apare în unele scenarii pentru prima parte a lunii noiembrie.

În jurul datei de 8 noiembrie, prognoza ECMWF indică temperaturi sub valorile normale în vestul, centrul și sudul Europei. În același timp, hărțile de circulație atmosferică arată nuclee de presiune scăzută în zona Atlanticului și deasupra unor regiuni europene, cu o legătură parțială între aceste structuri și perturbarea observată în stratosferă.

Aceste semnale sugerează că modificările circulației atmosferice ar putea contribui la o evoluție mai rece a vremii în anumite părți ale continentului. Totuși, nu este încă posibil să se afirme că răcirea va apărea uniform sau că va avea aceeași intensitate în toate regiunile.

Un aspect esențial este momentul producerii fenomenului. Cele mai multe episoade majore de încălzire stratosferică bruscă apar în ianuarie și februarie, când vortexul polar și circulația de iarnă sunt deja bine dezvoltate. O perturbare la începutul lunii noiembrie se produce într-o atmosferă aflată încă în tranziția spre iarnă, iar consecințele pot fi diferite.

În plus, efectele unei încălziri stratosferice nu se transmit instantaneu către suprafață. Răspunsul troposferei poate apărea după un interval de una până la patru săptămâni, iar în unele situații legătura dintre cele două niveluri poate fi mai slabă.

Prin urmare, semnalul de răcire pentru Europa trebuie privit ca o tendință indicată de modelele actuale, nu ca o prognoză definitivă pentru următoarele săptămâni.

Ce se poate spune despre vremea din România

România se află în zona geografică în care evoluția circulației atmosferice europene poate deveni relevantă pentru temperaturile din sezonul rece. Cu toate acestea, informațiile disponibile în prognozele prezentate nu oferă o estimare distinctă pentru teritoriul României.

Semnalul de temperaturi sub normal în centrul și sudul Europei justifică monitorizarea evoluției atmosferice, dar nu este suficient pentru a concluziona că România va intra într-un episod de frig la începutul lunii noiembrie.

Pentru a evalua implicațiile asupra țării, trebuie urmărit dacă tendința de răcire se menține în actualizările prognozelor și dacă structurile de presiune joasă și ridicată favorizează pătrunderea aerului rece spre Europa de Sud-Est.

De asemenea, o scădere a temperaturilor nu trebuie confundată automat cu un episod de iarnă severă. Datele prezentate nu stabilesc pentru România valori concrete ale temperaturilor, precipitații, ninsori sau date la care ar putea apărea astfel de fenomene.

De ce încălzirea stratosferică din noiembrie este neobișnuită

Încălzirile stratosferice bruște sunt asociate cu creșteri importante ale temperaturii și presiunii în stratosferă, care pot slăbi vortexul polar și, în anumite situații, pot inversa direcția vânturilor din jurul Arcticii.

Majoritatea evenimentelor majore de acest tip se produc în a doua parte a iernii, în special în ianuarie și februarie. Scenariul analizat pentru începutul lunii noiembrie ar fi neobișnuit tocmai pentru că s-ar produce înainte ca circulația specifică iernii să ajungă la maturitate.

În analiza prezentată, inversarea vânturilor ar putea fi centrată în jurul datei de 4 noiembrie. Dacă se confirmă, aceasta ar depăși cu cel puțin trei săptămâni recordul anterior menționat pentru cea mai timpurie inversare a vânturilor stratosferice.

Caracterul neobișnuit al evenimentului nu înseamnă însă că efectele sale vor fi neapărat mai puternice la suprafață. O perturbare timpurie poate avea un răspuns meteorologic mai dificil de anticipat decât un eveniment similar produs în plină iarnă.

Super El Niño complică prognozele pentru iarna 2026–2027

Un alt factor important în evoluția atmosferei este episodul de El Niño de intensitate foarte mare descris în materialul analizat. Temperaturile din estul Oceanului Pacific ar prezenta anomalii care depășesc local 8 grade Celsius peste valorile normale, potrivit datelor invocate în articolul-sursă.

Un El Niño puternic poate modifica circulația atmosferică și configurația curentului-jet, în special deasupra Pacificului și Americii de Nord. În scenariul descris, acesta ar putea favoriza o depresiune mai adâncă în Pacificul de Nord și o zonă de presiune ridicată mai puternică deasupra Canadei.

Aceste schimbări contează deoarece energia generată de circulația atmosferică poate ajunge în stratosferă și poate contribui, în timp, la slăbirea vortexului polar.

Totuși, relația dintre El Niño și vortexul polar nu oferă o prognoză directă pentru vremea din România. Efectele depind de ansamblul circulației atmosferice din emisfera nordică, iar scenariile pentru America de Nord nu pot fi transferate automat asupra Europei.

Combinația dintre un El Niño foarte puternic și o încălzire stratosferică atât de timpurie face ca evoluția sezonului rece să fie mai dificil de anticipat. Tocmai de aceea, semnalele din prognozele pe termen mediu și lung trebuie reevaluate pe măsură ce apar noi actualizări.

Prognozele indică o nouă perturbare a vortexului polar în a doua parte a iernii

Dincolo de evenimentul posibil din noiembrie, datele pe termen lung sugerează că vortexul polar ar putea trece printr-o nouă perioadă de slăbire în mijlocul iernii 2026–2027.

Analiza unor sezoane anterioare considerate comparabile — 2015–2016, 1997–1998, 1982–1983 și 1957–1958 — indică un tipar în care vortexul polar rămâne relativ puternic în toamnă și la începutul iernii, după care semnalul de încălzire stratosferică devine mai pronunțat în februarie.

Prognoza sezonieră ECMWF pentru iarna 2026–2027 indică, la rândul său, o încetinire a vânturilor stratosferice începând din ianuarie, cu valori care ar putea coborî sub media climatologică în a doua parte a sezonului.

Dacă acest scenariu se confirmă, o perturbare mai importantă a vortexului polar ar putea apărea în perioada ianuarie–februarie 2027. Într-un asemenea context, probabilitatea unor schimbări semnificative ale circulației atmosferice ar crește, dar evoluția exactă a vremii în Europa și România ar depinde de modul în care acestea se manifestă la nivelurile inferioare ale atmosferei.

Datele istorice prezentate pentru 34 de evenimente majore de încălzire stratosferică arată că, în medie, în intervalul de 30 de zile care urmează unui colaps major al vortexului polar din timpul iernii, temperaturile sunt mai scăzute decât normalul în mare parte din Statele Unite și în zone din nordul și centrul Europei.

Această statistică descrie un comportament mediu, nu un rezultat garantat pentru fiecare episod. Nici nu permite stabilirea din timp a temperaturilor care vor fi înregistrate în România.

Un exemplu invocat este ianuarie 2016, în timpul unui episod puternic de El Niño, când vortexul polar s-a alungit, iar nucleele sale au coborât spre latitudini mai joase, fiind asociate cu un episod de aer rece în Statele Unite, Canada și Europa.

Va aduce ruperea vortexului polar o iarnă grea în România?

Prognozele indică o posibilă perturbare record de timpurie a vortexului polar, o inversare a vânturilor stratosferice și semnale de răcire în anumite regiuni ale Europei. În paralel, datele sezoniere sugerează posibilitatea unei slăbiri mai pronunțate a vortexului în a doua parte a iernii.

Totuși, trebuie diferențiate trei lucruri: perturbarea vortexului polar în stratosferă, răspunsul circulației atmosferice din troposferă și vremea efectivă resimțită la suprafață. Între acestea există o legătură, dar nu una automată și nici identică de la un eveniment la altul.

Pentru România, datele prezentate nu confirmă instalarea unui episod de ger, apariția ninsorilor sau o anumită evoluție a temperaturilor în noiembrie. Semnalul de răcire din Europa este un motiv pentru urmărirea atentă a actualizărilor, nu o garanție că țara noastră va fi afectată în aceeași măsură.

În concluzie, începutul lunii noiembrie ar putea aduce o schimbare neobișnuit de timpurie în stratosferă, iar evoluția vortexului polar ar putea influența configurația atmosferică din următoarele săptămâni. Însă efectele cele mai importante asupra iernii 2026–2027 ar putea deveni mai clare abia pe măsură ce se apropie mijlocul sezonului rece și prognozele oferă indicii mai consistente despre transmiterea perturbărilor către suprafață.