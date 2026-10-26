Vortexul polar s-ar putea „rupe” la început de noiembrie. Noua prognoză indică o slăbire record a vânturilor: Cum ar schimba iarna

Furtună de zăpadă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vortexul polar ar putea trece printr-o perturbare neobișnuit de timpurie, chiar la începutul lunii noiembrie, potrivit celei mai recente actualizări publicate de Severe Weather Europe. Prognozele analizate de meteorologul Andrej Flis indică o slăbire accentuată a vânturilor din stratosferă, care ar putea ajunge la niveluri record pentru această perioadă a anului.

Actualizarea din 24 octombrie arată că principalele modele meteorologice sunt de acord asupra tendinței de slăbire a vortexului polar în apropierea începutului lunii noiembrie.

În plus, prognoza europeană ECMWF indică o deformare a acestuia, care capătă o formă ovală și prezintă semne că ar putea încerca să se împartă în două nuclee.

Scenariul este unul urmărit cu atenție în contextul pregătirilor pentru iarna 2026–2027.

Totuși, o perturbare a vortexului polar nu înseamnă automat că urmează o perioadă geroasă în Europa sau că România va avea parte de ninsori abundente.

Vortexul polar ar putea slăbi până la valori record pentru începutul lunii noiembrie

Potrivit analizei publicate de Severe Weather Europe, prognozele mai multor modele indică o slăbire a vortexului polar spre începutul lunii noiembrie. Evoluția este neobișnuită deoarece, în mod normal, vortexul ar trebui să continue să se intensifice în această perioadă a toamnei.

În schimb, estimările analizate arată că vânturile din stratosferă ar putea coborî sub cele mai mici valori istorice înregistrate pentru această perioadă, în comparație cu datele disponibile din 1958.

Vortexul polar reprezintă o circulație atmosferică amplă, care se dezvoltă deasupra regiunilor polare și se extinde de la nivelurile inferioare ale atmosferei până în stratosferă. Atunci când este puternic, menține aerul foarte rece în apropierea regiunilor polare. Când slăbește sau este perturbat, circulația atmosferică se poate modifica, iar aerul rece poate ajunge mai ușor spre latitudini mai joase.

În analiza sa, Andrej Flis arată că semnalul de slăbire apare în mai multe modele, ceea ce face ca evoluția să merite urmărită în actualizările următoare.

Vortexul polar s-ar putea „rupe” în două

Un alt semnal evidențiat în prognoza ECMWF este modificarea formei vortexului polar. În loc să păstreze o structură circulară, acesta apare alungit, cu tendința de a se împărți în două nuclee.

Potrivit analizei, modificarea este asociată cu o anomalie de presiune ridicată, care împinge în sus spre vortexul polar și îi perturbă structura.

Prognoza pe verticală indică faptul că anomalia de presiune ridicată pornește de la niveluri mai joase ale atmosferei și se deplasează în sus, către stratosferă. Acest tip de evoluție este descris drept o perturbare ascendentă, de jos în sus, a vortexului polar.

Analiza evidențiază și configurația atmosferică de la nivelurile inferioare: două nuclee reci sunt separate de două zone de presiune ridicată, dintre care una mai amplă se îndreaptă spre America de Nord. Această configurație este cea care, potrivit explicației publicate, împinge perturbarea în sus, către stratosferă.

Este posibilă o inversare a vânturilor?

Unul dintre indicatorii urmăriți în prognoza vortexului polar este direcția vânturilor din stratosferă, la aproximativ 30 de kilometri altitudine. În mod obișnuit, acestea bat de la vest la est.

Atunci când vânturile slăbesc suficient și își schimbă direcția, devenind estice, fenomenul reprezintă criteriul oficial pentru identificarea unei încălziri stratosferice subite majore, cunoscută sub denumirea de Sudden Stratospheric Warming (SSW).

Aceste episoade sunt asociate cu o creștere rapidă a temperaturilor în stratosfera polară și cu o slăbire puternică a vortexului. În unele cazuri, vortexul poate fi deplasat sau împărțit în două.

Pagina Severe Weather Europe prezintă inversarea vânturilor ca pe un indicator esențial al unei asemenea perturbări. Cu toate acestea, actualizarea din 24 octombrie evidențiază în primul rând slăbirea prognozată pentru începutul lunii noiembrie și deformarea vortexului, fără să confirme că inversarea vânturilor se va produce atunci.

Ce ar putea însemna perturbarea pentru vremea din Europa

Slăbirea sau fragmentarea vortexului polar poate crește probabilitatea unor episoade de vreme rece în zonele temperate ale emisferei nordice, inclusiv în Europa, Statele Unite și Canada.

Totuși, efectele depind de modul în care evoluează perturbarea și de felul în care aceasta influențează circulația atmosferică la nivelurile inferioare.

Potrivit explicațiilor publicate de Severe Weather Europe, o perturbare a vortexului polar poate avea nevoie de una până la mai multe săptămâni pentru a se propaga din stratosferă spre nivelurile inferioare ale atmosferei. În cazul unei încălziri stratosferice majore, efectele asupra vremii de la sol apar, de regulă, cu o întârziere de aproximativ una până la patru săptămâni, dar nu toate evenimentele produc o influență clară la suprafață.

Analiza subliniază și un detaliu important: o asemenea perturbare, produsă la mijlocul iernii, ar putea favoriza pătrunderea unui aer mult mai rece spre Statele Unite, Canada și Europa. La sfârșitul lunii octombrie, însă, sursa de aer rece este încă limitată.

Prin urmare, semnalul actual nu reprezintă o confirmare a unei perioade de ger sau a unor ninsori importante în România. Evoluția trebuie urmărită în continuare, pe măsură ce apar noi actualizări ale modelelor meteorologice.

Ce arată prognoza pentru iarna 2026–2027

Severe Weather Europe prezintă și o estimare pe termen lung pentru iarna 2026–2027. Aceasta indică posibilitatea ca vortexul polar să rămână relativ puternic până la mijlocul lunii decembrie, după care să înceapă o slăbire mai accentuată.

În scenariul descris de autor, media prognozelor arată o scădere a intensității vânturilor sub valorile normale începând de la sfârșitul lunii decembrie. Mai multe dintre variantele analizate indică inclusiv posibilitatea unei inversări complete a vânturilor în stratosferă, un semnal asociat unei posibile încălziri stratosferice majore.

Analiza sezonieră evidențiază un semnal de încălzire stratosferică în ianuarie și februarie 2027, în timp ce prognoza ECMWF indică o încetinire a vortexului începând din ianuarie.

Sursa citată leagă această posibilă evoluție și de influența unui episod puternic El Niño în Oceanul Pacific, despre care arată că tinde să favorizeze slăbirea vortexului polar în a doua jumătate a iernii.

Aceste estimări sunt însă scenarii pe termen lung, nu predicții certe. Pagina subliniază că prognozele modelelor se pot modifica de la o actualizare la alta, în special la intervale mai mari de timp.

De ce trebuie urmărite următoarele actualizări

Prognozele pentru vortexul polar sunt actualizate în mod repetat, iar comparația dintre modelele ECMWF și GFS poate oferi indicii despre cât de stabil este scenariul anticipat.

Atunci când modelele indică o evoluție asemănătoare, încrederea în tendința prognozată crește. Dacă rezultatele diferă semnificativ de la o rulare la alta, incertitudinea rămâne ridicată.

În acest moment, semnalul principal evidențiat de Severe Weather Europe este slăbirea neobișnuită a vortexului polar la începutul lunii noiembrie, însoțită de deformarea acestuia și de tendința de împărțire în două nuclee.

Dacă perturbarea se va dezvolta în continuare, evoluția sa ar putea deveni relevantă și pentru configurația atmosferică din iarna care urmează. Deocamdată, însă, prognoza nu confirmă nici o inversare a vânturilor la începutul lunii noiembrie, nici instalarea unei perioade de frig sever în România.