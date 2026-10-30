CNN: Alegerile din Israel s-au încheiat fără un câștigător clar. Patru scenarii pentru ieșirea din criză

Israelul se confruntă cu săptămâni, poate chiar luni, de incertitudine politică, după ce rezultatele finale au arătat că alegerile nu au desemnat un câștigător clar. FOTO: Getty Images

Israelul se confruntă cu săptămâni, poate chiar luni, de incertitudine politică, după ce rezultatele finale au arătat că alegerile nu au desemnat un câștigător clar. Niciunul dintre cele două blocuri principale - unul condus de partidul de dreapta Likud al premierului Benjamin Netanyahu, celălalt de partidul centrist Yashar al principalului său rival, Gadi Eisenkot - nu a obținut majoritatea necesară de 61 de mandate pentru formarea unui guvern în parlamentul israelian de 120 de locuri. Cum ar putea fi, așadar, format un nou guvern? Cu siguranță, nu pare a fi un drum ușor, deoarece diviziunile politice și ideologice adânc înrădăcinate fac aproape imposibilă orice coaliție aparent simplă, scrie CNN.

Totuși, se poate, chiar dacă rezultatul ar fi o alianță fragilă, care să reziste la putere puțin peste un an. Dacă liderii partidelor nu reușesc să găsească o soluție în cele 12 săptămâni de care dispun, israelienii vor fi chemați din nou la urne.

Iată câteva scenarii posibile care ar putea evita acest deznodământ.

Scenariul 1: Un guvern al opoziției

Pe hârtie, cea mai sigură cale a opoziției de a-l înlătura pe Netanyahu se bazează pe cooperarea dintre evrei și arabi. Iar tocmai acesta este cel mai mare obstacol.

Doi dintre liderii de dreapta ai blocului opoziției, fostul premier Naftali Bennett și fostul ministru al Apărării Avigdor Liberman, se opun oricărui guvern care depinde de cele două partide arabe din parlament - Lista Comună și Raam -, fie că acestea ar face parte din coaliție, fie că ar susține din exterior un guvern minoritar. Cei doi lideri și-au înăsprit pozițiile după atacul condus de Hamas din 7 octombrie 2023.

Un singur guvern din istoria Israelului a beneficiat de participarea deplină a unui partid arab. Raam a făcut parte dintr-o coaliție de opt partide care a reușit să-l înlăture pe Netanyahu în 2021, însă aceasta s-a prăbușit la puțin peste un an de la preluarea puterii.

Chiar și fără să formeze un guvern, partidele de opoziție ar putea colabora și și-ar putea folosi majoritatea parlamentară pentru a-l înlocui pe președintele Knessetului, precum și alte funcții-cheie, limitând astfel acțiunile guvernului interimar al lui Netanyahu, care ar rămâne în funcție. Perspectivele formării unei coaliții care să-l înlocuiască la conducerea Israelului rămân însă extrem de complicate și încărcate politic.

Scenariul 2: Un guvern de uniune națională

O altă variantă ar presupune destrămarea celor două blocuri în favoarea unui guvern de uniune națională. Din acesta ar face parte cu siguranță partidul Likud al lui Netanyahu, alături de unii dintre actualii săi parteneri de coaliție și - element esențial - de cel puțin un partid din blocul opoziției.

În acest caz, se crede că Netanyahu ar fi dispus să renunțe la ministrul de extremă dreapta al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, dar nu și la ministrul de Finanțe, Bezalel Smotrich, tot de extremă dreapta, sau la partidele ultraortodoxe.

Eisenkot a exclus însă orice colaborare cu Netanyahu, iar o eventuală schimbare de poziție ar fi percepută drept o trădare de mulți israelieni care își doresc cu disperare plecarea lui „Bibi”.

Scenariul 3: Un guvern al blocului Netanyahu, cu dezertori

Un alt scenariu ar fi ca Netanyahu să încurajeze dezertări din partidele de opoziție sau ale unor parlamentari individuali.

Însă toți cei patru lideri ai partidelor din blocul opoziției - Eisenkot, Bennett, Liberman și Yair Golan - au declarat că nu vor guverna alături de el. Iar cu blocul lui Netanyahu aflat la opt mandate distanță de majoritate, convingerea a opt dezertori individuali reprezintă o ștachetă foarte înaltă.

Scenariul 4: Noi alegeri

În timp ce toate aceste variante sunt discutate în culise, președintele israelian Isaac Herzog va organiza o rundă de consultări publice cu liderii partidelor care au intrat în parlament.

După ce le va asculta opiniile, îl va desemna pe unul dintre acești lideri să încerce formarea unui guvern. Partidele arabe sunt așteptate să-și exprime sprijinul pentru Eisenkot, astfel că liderul Yashar ar putea primi primul mandatul.

Cel desemnat va avea la dispoziție 28 de zile pentru a-și îndeplini misiunea, cu posibilitatea unei prelungiri de 14 zile, dacă va fi necesar.

Dacă tentativa eșuează, președintele va desemna un al doilea lider, care va avea doar 28 de zile pentru a reuși.

După aceea, o majoritate a membrilor Knessetului îi poate cere președintelui să desemneze un al treilea candidat, care va avea apoi 14 zile pentru a forma o coaliție.

Dacă niciuna dintre aceste încercări nu duce la un rezultat, vor avea loc noi alegeri.

Cel care pare cel mai bine plasat pentru a naviga acest calendar este Netanyahu. În calitate de premier interimar, își permite să aștepte. Dacă principalul său rival, Eisenkot, primește prima șansă și eșuează, mandatul va reveni, cel mai probabil, lui. Iar dacă eșuează și el, impasul politic pare să ducă inevitabil Israelul la o nouă rundă de alegeri, Netanyahu rămânând premier interimar timp de luni de zile, până la formarea unui nou guvern.

Organizarea unor alegeri repetate, care nu ar putea avea loc mai devreme de primăvara viitoare, este o posibilitate reală, întrucât aceste rezultate par să readucă Israelul într-o stare de paralizie politică, iar scrutinul ar fi al șaptelea în opt ani.