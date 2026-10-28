Cine este Gadi Eisenkot, liderul blocului anti-Netanyahu. A fost şeful IDF şi fiul său a fost ucis în Gaza

Gadi Eizenkot este liderul partidului israelian Yashar. Foto: Getty

Gadi Eisenkot, candidatul cel mai proeminent al opoziției anti-Netanyahu la alegerile legislative din Israel, are 66 de ani și conduce partidul de centru Yashar, notează CNN. A fost șef al Statului Major al armatei israeliene între anii 2015 și 2019. În vârstă de 66 de ani, s-a retras din armată cu gradul de general-locotenent.

Tatăl a cinci copii, este un nume relativ nou în politică. Și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în cadrul Forțelor de Apărare ale Israelului, IDF, unde s-a înrolat în 1978.

Mandatul său la conducerea IDF a inclus unul dintre cele mai controversate episoade din istoria militară recentă a statului evreu. În 2016, sergentul Elor Azaria a împușcat mortal un atacator palestinian rănit, în Hebron. În ciuda presiunilor venite din partea politicienilor de dreapta - inclusiv din partea premierului Netanyahu - Eisenkot a susținut ancheta militară și procesul care au urmat, afirmând că apără disciplina și etica armatei.

A intrat în politică în 2022, alături de un alt fost șef al Statului Major, Benny Gantz. După atacul condus de Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023, cei doi s-au alăturat cabinetului de război al lui Netanyahu, pe care l-au părăsit în iunie 2024, invocând lipsa unei strategii clare pentru perioada de după război.

Până la acel moment, războiul lovise necruțător în familia lui Eisenkot: fiul său cel mic, Gal, în vârstă de 25 de ani, a fost ucis în luptele din Gaza în decembrie 2023, la două luni de la începerea războiului. De asemenea, doi dintre nepoții săi au murit în luptele cu Hamas.

"La mormântul lui Gal, am jurat că prețul plătit de el și de prietenii săi nu va fi fost în zadar", a scris Eisenkot în ziarul Yedioth Ahronoth în aprilie 2026. El a subliniat că această promisiune este elementul central al misiunii sale politice.

De ce are nevoie Eisenkot pentru a câștiga

Eisenkot a intrat în etapa finală a cursei electorale profilat drept cel mai puternic candidat al opoziției. Conform sistemului israelian, chiar dacă partidul său s-ar fi clasat pe primul loc la alegerile de duminică, asta nu înseamnă că președintele țării îi încredințează automat sarcina de a forma noul cabinet. Mandatul revine politicianului care are cele mai mari șanse de a alcătui o coaliție. Aici intervine calculul matematic.

Cifrele sugerează că nici blocul lui Netanyahu - care include partide de extremă-dreapta și ultraortodoxe - și nici blocul anti-Netanyahu nu obțin majoritatea de 61 de mandate în Knesset, iar un blocaj politic este o posibilitate foarte reală.

Drumul lui Eisenkot către putere ar implica partide de stânga, de dreapta și de centru și, în anumite scenarii, ar putea depinde de partidele arabe. În condițiile în care Netanyahu a respins orice colaborare cu formațiunile arabe, Eisenkot a afirmat că va încerca să formeze un guvern chiar și fără a deține 61 de mandate.

Asta ar putea însemna un guvern minoritar, susținut din exterior de parlamentari arabi. Totuși, partidele de dreapta - a căror participare ar fi necesară în coaliția sa - ar putea respinge această opțiune.

Cât de diferit este Eisenkot față Netanyahu

Fost planificator militar, Eisenkot se distinge de Netanyahu prin caracter, stil și temperament. Panourile sale electorale îl prezintă drept "un luptător, un lider, un om care unește". Partidul său se numește Yashar, care în limba ebraică înseamnă "drept" (cu sensul de "corect").

Numele este inspirat de o expresie a lui Eli Sharabi, unul dintre ostaticii capturați de Hamas în atacul masiv de acum trei ani: "Nu e vorba de dreapta, nu e vorba de stânga, e vorba de a fi drept".

Angajamentele sale electorale principale se referă la chestiuni interne și la stabilirea responsabilităților pentru episodul de la 7 octombrie 2023. Eisenkot a promis înființarea unei comisii de anchetă cu rolul de a investiga eșecurile în anticiparea și contracararea atacului soldat cu 1200 de morți în Israel, în condițiile în care premierul Netanyahu s-a opus unei astfel de inițiative încă de la începutul războiului din Gaza. De asemenea, Eisenkot a promis introducerea serviciului militar obligatoriu sau a unui serviciu național pentru toți cetățenii. În contrapartidă, coaliția aflată la guvernare până la alegeri a depins de partide care reclamă menținerea scutirilor totale de la serviciul militar pentru evreii ultraortodocși.

În ceea ce privește securitatea, fostul șef de Stat Major a adoptat o linie dură, împărtășind multe dintre pozițiile lui Netanyahu. CNN notează că Eisenkot a susținut, în linii mari, operațiunile militare israeliene în Gaza, Liban și Iran.

În cadrul Forțelor de Apărare ale Israelului, generalul este asociat cu "doctrina Dahiyeh". Aceasta presupune utilizarea unei forțe copleșitoare împotriva infrastructurii civile, cu scopul de a descuraja viitoare atacuri ale militanților. De asemenea, Eisenkot ar fi adeptul "campaniei dintre războaie", o strategie bazată pe operațiuni secrete, punctuale, concepute să erodeze capacitățile inamicului, dar fără a declanșa un conflict de amploare.

În ceea ce privește Iranul, el împărtășește obiectivele fundamentale ale lui Benjamin Netanyahu: împiedicarea Teheranului să se doteze cu arme nucleare și slăbirea rețelei sale de grupări proxy. Eisenkot a acuzat însă lipsa unei strategii în conflictul actual, susținând că succesele militare trebuie însoțite de demersuri diplomatice.

De asemenea, liderul Yashar l-a criticat dur pe actualul premier pentru modul în care a gestionat războiul din Gaza, acuzându-l că prelungește conflictul din motive politice și pune în pericol ostaticii israelieni. După această acuzație, el a părăsit cabinetul de război al lui Benjamin Netanyahu.