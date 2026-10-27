Sunt cele mai importante alegeri din ultimii ani, în Israel. Cine este Gadi Eisenkot, rivalul lui Netanyahu, și de ce miza este uriașă

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S-au deschis urnele marți dimineață în Israel, pentru unele dintre cele mai importante alegeri din istoria țării. Alegătorii se confruntă acum cu o întrebare familiară: ar trebui Benjamin Netanyahu, premierul care a ocupat cel mai mult timp această funcție, să rămână la putere?

Aproape fiecare scrutin recent a reprezentat un referendum asupra lui Netanyahu. De această dată, mulți israelieni spun că alegerea are consecințe mai importante ca oricând: nu este vorba doar despre cine va conduce țara, ci și despre direcția în care se îndreaptă aceasta.

Este primul vot național de la atacul condus de Hamas la 7 octombrie 2023, cel mai grav eșec de securitate din istoria Israelului, și de la războaiele care au urmat în Gaza, Liban și Iran, conflicte care au mobilizat o mare parte a populației și au adâncit ulterior izolarea internațională a Israelului, transmite CNN.

Pentru mulți alegători, acesta este primul prilej de a evalua conducerea responsabilă de eșecurile din 7 octombrie, de a decide cine ar trebui să conducă țara în vreme de conflict și cine trebuie să suporte povara creșterii obligațiilor serviciului militar.

Netanyahu - primul premier israelian în funcție trimis în judecată pentru acuzații de corupție

Guvernul care își încheie mandatul, condus de Netanyahu, a fost primul din ultimele decenii care a dus la capăt un mandat complet de patru ani. Acesta s-a bazat pe parteneri de extremă dreapta și ultraortodocși, care au împins Israelul într-o direcție mai naționalistă și mai religioasă decât oricând.

Netanyahu a devenit primul premier israelian în funcție trimis în judecată pentru acuzații de corupție, în timp ce guvernul său a promovat o reformă a sistemului judiciar menită să slăbească Curtea Supremă și alte mecanisme de control al puterii. Tentativa de reformă a declanșat proteste masive în 2023.

Care este miza alegerilor din Israel

Miza alegerilor de marți este dacă Israelul va continua să se îndrepte spre o direcție naționalistă, conservatoare și religioasă sau dacă își va schimba cursul.

Răspunsul ar putea să nu fie clar timp de câteva săptămâni, din cauza modului în care sunt formate coalițiile israeliene.

Sondajele sugerează că nici blocul lui Netanyahu, nici opoziția nu vor obține, cel mai probabil, singure majoritatea, ceea ce înseamnă că scrutinul ar putea declanșa o nouă criză politică a Israelului, în loc să o rezolve pe cea actuală.

Cine candidează și cine este în fruntea sondajelor?

Israelienii votează liste de partid, nu candidați individuali. Într-o societate divizată după criterii naționale, religioase, etnice și ideologice, acest sistem generează o competiție electorală aglomerată.

Zeci de liste sunt înregistrate la fiecare scrutin, însă numai cele care depășesc pragul electoral de 3,25% obțin mandate și intră în Knesset, parlamentul Israelului, format din 120 de membri. Luni, 36 de partide se aflau în cursă.

Sondajele sugerează că între 11 și 13 partide vor depăși pragul electoral. Mandatele sunt repartizate printr-un sistem de reprezentare proporțională.

Cele mai mari două partide sunt Likud, formațiunea de dreapta a lui Netanyahu, și Yashar, un nou partid de centru condus de Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei israeliene, care a devenit principalul său rival.

Cel mai recent sondaj realizat de Channel 12 îl plasează pe Eisenkot pe primul loc, cu 23 de mandate, înaintea Likud, care ar obține 21. Alte institute de sondare prezintă însă rezultate diferite. Potrivit Channel 14, un post favorabil lui Netanyahu, Likud ar urma să obțină 30 de mandate, iar Eisenkot aproximativ 20. În sondajele care îi compară direct în privința candidatului considerat mai potrivit pentru funcția de premier, Eisenkot s-a aflat constant înaintea lui Netanyahu.

Totuși, clasarea pe primul loc nu este suficientă pentru a câștiga alegerile. Un premier are nevoie de 61 de mandate pentru a forma un guvern, iar niciun partid nu a obținut vreodată singur această majoritate. Prin urmare, seara alegerilor clarifică, de regulă, foarte puține lucruri. Adevărata competiție se desfășoară ulterior, în jurul calculelor pentru formarea coaliției, proces care poate dura zile, săptămâni sau chiar luni.

Cele mai multe sondaje estimează că blocul lui Netanyahu, format din Likud, două partide de extremă dreapta conduse de Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir și două partide ultraortodoxe, va obține între 49 și 55 de mandate, sub pragul de 61 necesar pentru majoritate.

Opoziția, care pare puternică pe hârtie, este profund fragmentată. La dreapta lui Eisenkot se află partidele conduse de fostul premier Naftali Bennett și de fostul ministru al Apărării Avigdor Liberman, în timp ce în stânga sa se situează partidul Democrații, condus de Yair Golan. Nici Bennett, nici Liberman nu și-au declarat susținerea pentru Eisenkot, iar ambii aspiră, la rândul lor, la funcția de premier.

Potrivit sondajelor, orice guvern alternativ ar avea probabil nevoie de sprijinul partidelor arabe sau de abținerea acestora. Mai mulți lideri ai opoziției au exclus însă orice formă de cooperare cu ele.

În absența unei majorități clare de partea oricărui bloc, toate scenariile rămân posibile: un impas politic, un guvern minoritar, un guvern de uniune națională sau organizarea unor noi alegeri.

Ce ar putea influența rezultatul alegerilor?

În condițiile în care niciunul dintre cele două blocuri nu pare să poată obține o victorie confortabilă, rezultatul ar putea depinde de diferențele mici: ce partide minore vor depăși pragul electoral de 3,25% și câte voturi vor fi acordate formațiunilor care nu reușesc să îl atingă, voturi care, practic, nu se vor transforma în mandate.

Prezența la vot este importantă, deoarece câteva mii de voturi pot decide dacă un partid dispare complet de pe scena parlamentară, intră în Knesset sau ajunge chiar să dețină rolul decisiv în deblocarea conflictului dintre cele două tabere și în redesenarea hărții politice.

Participarea alegătorilor arabi ar putea fi decisivă. Cetățenii palestinieni ai Israelului, care reprezintă aproximativ 20% din populația țării, au participat în mod tradițional la vot în proporții mai mici decât media națională. La alegerile din 2022, prezența la vot în rândul populației arabe a fost de 53,2%, în timp ce participarea generală a ajuns la 70,6%. De această dată, institutele de sondare se așteaptă ca prezența alegătorilor arabi să depășească 60%. O participare mai mare ar putea ridica pragul efectiv necesar obținerii mandatelor și ar îngreuna supraviețuirea partidelor mici.

În coaliția lui Netanyahu există mai multe formațiuni mici aflate în pericol, printre care partidul Sionismul Religios, condus de Smotrich, și un nou partid de dreapta condus de Ofer Winter, un general în rezervă cunoscut.

În timp ce majoritatea partidelor de opoziție se află în siguranță peste pragul electoral, o altă formațiune nouă, de mici dimensiuni și fără o afiliere clară, care promovează o agendă axată pe rezerviști și pe economie, se situează în sondaje aproape de pragul de 3,25%.

Un alt factor care atrage atenția este numărul israelienilor care trăiesc în străinătate. Israelul nu permite votul prin corespondență din afara țării, cu excepția personalului diplomatic, iar datele oficiale sugerează că peste 11% dintre cei 7,3 milioane de alegători eligibili, aproximativ 810.000 de persoane, locuiesc în afara țării. Mii de israelieni intenționează să zboare în Israel pentru a vota în persoană, iar participarea lor ar putea influența rezultatul scrutinului.

Pentru ce votează israelienii?

Într-o țară care a trecut prin ani de război, securitatea și responsabilitatea politică reprezintă factori electorali puternici. Sondajele sugerează însă că și costul vieții se numără printre principalele preocupări ale alegătorilor, în special ale celor tineri.

Potrivit celui mai recent sondaj Channel 12, 21% dintre israelieni consideră economia și costul vieții drept principalele priorități la aceste alegeri. Urmează problema înrolării bărbaților ultraortodocși, cu 17%, eșecul din 7 octombrie, cu 14%, și războiul cu Iranul, cu 10%.

Imaginea diferă considerabil în funcție de orientarea politică. Printre alegătorii coaliției lui Netanyahu, războiul cu Iranul se află pe primul loc, cu 21%. În rândul alegătorilor opoziției, principala preocupare este eșecul din 7 octombrie, menționat de 28%.

Un sondaj realizat în septembrie de centrul de cercetare Achord al Universității Ebraice a arătat că 58% dintre alegătorii cu vârste între 22 și 34 de ani au declarat că prețurile locuințelor și costul vieții le vor influența votul, în timp ce 36% au indicat problemele de securitate.

În pofida acestor cifre, economia nu a reprezentat o temă centrală a campaniei electorale până în acest weekend, când Netanyahu a adus-o în prim-plan.

Într-un interviu acordat postului Channel 10, axat pe economie, Netanyahu a abordat valul de condamnări internaționale la adresa coloniilor israeliene din Cisiordania și a declarat că Israelul ar trebui să se pregătească pentru eventuale sancțiuni bancare internaționale prin dezvoltarea unei „economii care să le poată ocoli”. El a afirmat că sunt luate în considerare criptomonedele și tehnologia blockchain și că a solicitat elaborarea unui plan în acest sens.

Interviul a declanșat critici dure la adresa lui Netanyahu din partea economiștilor, inclusiv o reacție neobișnuit de fermă din partea Băncii Israelului, care a respins public ideea. Instituția a afirmat că „criptomonedele nu pot servi drept mijloc de ocolire a sancțiunilor”.

Principalii rivali ai lui Netanyahu au prezentat propunerea drept o dovadă că premierul se așteaptă ca Israelul să devină și mai izolat. Gadi Eisenkot, principalul său contracandidat, a ironizat ideea, numind-o „BibiCoin”, și a descris-o drept o „amenințare la adresa securității naționale”. El l-a acuzat pe Netanyahu că intenționează să „demoleze economia israeliană pentru generațiile viitoare”.

Cum ar putea influența votul atacul din 7 octombrie și războiul din Gaza?

Netanyahu și-a construit cariera politică pe imaginea unui lider ferm în materie de securitate. Cu toate acestea, el era premier la 7 octombrie 2023, când Hamas a pătruns pe teritoriul israelian, ucigând peste 1.200 de israelieni și luând 251 de ostatici pe care i-a dus în Gaza.

Netanyahu a refuzat să își asume responsabilitatea personală și a respins solicitările de înființare a unei comisii de anchetă de stat care să investigheze eșecurile de securitate. Adversarii săi au transformat lipsa asumării răspunderii într-o temă centrală a campaniei electorale.

Principalul rival al lui Netnyahu și-a pierdut fiul în războiul din Gaza

Războiul a influențat și povestea personală a lui Eisenkot. Fiul său, Gal, în vârstă de 25 de ani, a fost ucis în luptele din Gaza în decembrie 2023, o pierdere care îi consolidează atractivitatea în rândul alegătorilor preocupați de securitate.

Alte partide au inclus pe liste familii îndoliate și rude ale unor foști ostatici israelieni. Formațiunile de opoziție au recrutat, de asemenea, candidați care au fost rezerviști și au revenit recent de pe fronturile din Gaza și Liban, aducând problema serviciului militar în centrul dezbaterii electorale.

Majoritatea evreilor israelieni cu vârsta de peste 18 ani sunt supuși serviciului militar obligatoriu, însă bărbații ultraortodocși au beneficiat mult timp de o scutire generală pentru a studia religia. Partenerii ultraortodocși ai coaliției lui Netanyahu au încercat să păstreze și să extindă această scutire, chiar dacă armata israeliană afirmă că îi lipsesc peste 12.000 de militari, în condițiile în care este solicitată pe mai multe fronturi.

Rezerviștii acoperă deficitul, ajungând să servească uneori sute de zile pe an, în cadrul unor mobilizări repetate.

Toate partidele de opoziție au inclus serviciul militar sau național universal printre principalele promisiuni electorale.

Ce înseamnă alegerile pentru palestinieni?

Guvernul care își încheie mandatul a fost unul dintre cele mai radicale din istoria Israelului în ceea ce privește problema palestiniană, fiind influențat în special de doi lideri ai partidelor naționaliste de extremă dreapta.

Smotrich, ministrul de Finanțe, care supervizează și administrația civilă din Cisiordania ocupată, a promovat extinderea masivă a coloniilor israeliene și a blocat transferul veniturilor fiscale către Autoritatea Palestiniană (AP), o politică despre care criticii spun că ar putea provoca prăbușirea economică a acesteia.

Ben-Gvir, ministrul Securității Naționale, a susținut în Knesset o lege care prevede pedeapsa cu moartea, a înăsprit condițiile de detenție ale prizonierilor palestinieni și a slăbit aplicarea legii împotriva violențelor comise de coloniștii israelieni în Cisiordania.

Ambii s-au opus încheierii războiului din Gaza, susțin înființarea unor colonii israeliene în Fâșia Gaza și promovează anexarea integrală a Cisiordaniei și controlul evreiesc asupra acestui teritoriu.

Dacă Netanyahu revine la putere alături de actualii săi parteneri, această abordare va continua, cel mai probabil, și se va intensifica. Smotrich dorește anularea Acordurilor de la Oslo, desființarea Autorității Palestiniene și declanșarea unui război în Cisiordania. Ben-Gvir, care a declarat că va cere portofoliul Apărării într-un viitor guvern, a solicitat emigrarea palestinienilor din Gaza și Cisiordania.

Un guvern al opoziției nu ar reprezenta, probabil, o schimbare ideologică radicală, ci ar modifica mai degrabă tonul decât fondul politicilor. Eisenkot, la fel ca Netanyahu, a respins ideea înființării unui stat palestinian, iar orice coaliție de opoziție ar include partide de dreapta reticente la concesii.

Cu toate acestea, un guvern care nu depinde de Ben-Gvir și Smotrich ar putea acționa mai ferm împotriva violențelor coloniștilor, ar renunța la susținerea explicită a strămutării palestinienilor și a prăbușirii Autorității Palestiniene și ar putea fi mai receptiv la inițiativele SUA și ale statelor din regiune privind Gaza și alte dosare.

Noul guvern ar moșteni însă aceleași întrebări nerezolvate: cum va fi dezarmat Hamas, cine va reconstrui Gaza și cine va restabili ordinea publică în Cisiordania?

Ce înseamnă alegerile pentru restul lumii?

Războaiele din Gaza și Liban, conflictul cu Iranul și intensificarea violențelor comise de coloniști au adus relațiile diplomatice ale Israelului la cel mai slab nivel din ultimele decenii.

Netanyahu este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, în legătură cu presupuse crime de război în Gaza, și evită să călătorească în majoritatea țărilor europene din cauza riscului de a fi arestat.

Luni, o comisie a Organizației Națiunilor Unite a declarat că Israelul a continuat să comită genocid în Gaza și după armistițiul negociat de Statele Unite în octombrie anul trecut. Israelul a respins acuzația, catalogând-o drept parte a unei „campanii de dezinformare”.

Președintele american Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru Netanyahu înaintea scrutinului, însă imaginea Israelului în rândul publicului american este mult mai puțin favorabilă.

Un sondaj realizat în martie 2026 de Pew Research Center a constatat că 60% dintre adulții americani chestionați aveau o opinie nefavorabilă despre Israel, iar 59% aveau puțină sau nicio încredere în Netanyahu în ceea ce privește capacitatea sa de a acționa corect în afacerile internaționale.

Sondajul global privind atitudinile, realizat de Pew în primăvara anului 2026, a indicat aceeași tendință: în majoritatea celor 36 de țări analizate, respondenții aveau opinii nefavorabile despre Israel și premierul său.

Schimbarea a fost deosebit de pronunțată în Europa Occidentală, unde mai multe țări, printre care Regatul Unit, Franța și Canada, au recunoscut statul palestinian și au impus sancțiuni și restricții comerciale împotriva coloniilor israeliene și a persoanelor sau entităților asociate violențelor coloniștilor. Ben-Gvir și Smotrich au fost sancționați personal și se confruntă cu interdicții de călătorie impuse de mai multe state occidentale.

Dacă guvernul lui Netanyahu va fi reales, presiunea internațională va crește, cel mai probabil. Un guvern condus de Eisenkot sau de un alt reprezentant al opoziției ar putea determina o oarecare detensionare a relațiilor, cel puțin la început. Măsurile mai ferme împotriva violențelor coloniștilor ar putea deschide calea către relații mai apropiate cu unele guverne europene și cu Partidul Democrat din SUA.

Totuși, este puțin probabil ca această schimbare să inverseze tendința generală. Principalii candidați ai opoziției nu sunt așteptați să reformeze radical politica de securitate și politica externă a Israelului. Prin urmare, un nou guvern ar putea câștiga o anumită marjă de manevră diplomatică, dar nu ar porni de la zero.