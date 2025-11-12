Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui Herzog în care îi cere să-l grațieze pe Netanyahu: „Bibi a luptat alături de mine”

3 minute de citit Publicat la 13:19 12 Noi 2025 Modificat la 13:19 12 Noi 2025

Donald Trump, Isaac Herzog și Benjamin Netanyahu, în Tel Aviv, pe 13 octombrie 2025. Sursa foto: Getty Images

Isaac Herzog a primit o scrisoare de la președintele american Donald Trump, prin care acesta îl îndeamnă să ia în considerare acordarea unei grațieri prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a anunțat biroul președintelui israelian miercuri.

„Deși respect pe deplin independența sistemului de justiție israelian și cerințele acestuia, cred că acest „caz” împotriva lui Bibi, care a luptat alături de mine mult timp, inclusiv împotriva adversarului foarte dur al Israelului, Iranul, reprezintă o urmărire penală politică și nejustificată”, se arată în scrisoare.

Scrisoarea vine după ce, și în discursul său din Knesset de luna trecută, Trump l-a îndemnat pe Herzog să-l grațieze pe Netanyahu.

Prim-ministrul se află în prezent în proces și este acuzat de o faptă de mită, precum și de fraudă și abuz în serviciu, în trei dosare separate legate de acuzații de corupție împotriva sa. Procesul său a început în 2020 și este departe de a se fi încheiat.

Herzog refuză să își ia o poziție, afirmând într-un comunicat al biroului său că o cerere de grațiere trebuie să urmeze procedurile corespunzătoare.

„Președintele îl respectă foarte mult pe președintele Trump și îi exprimă în mod repetat aprecierea pentru sprijinul neclintit acordat Israelului și pentru contribuția sa extraordinară la întoarcerea ostaticilor, la remodelarea Orientului Mijlociu și a Fâșiei Gaza, precum și la asigurarea securității Israelului”, se arată în comunicatul Reședinței Președintelui, potrivit Times of Israel.

„Fără a diminua cele de mai sus, așa cum președintele a subliniat în multiple ocazii, orice persoană care solicită grațierea trebuie să depună o cerere oficială în conformitate cu procedurile stabilite.”

Președintele statului are autoritatea de a acorda grațieri celor condamnați de instanță și, în cazuri foarte rare, chiar înainte ca procedurile legale să fie încheiate, dacă se consideră că acest lucru este în interes public.

Persoana care solicită grațierea, sau un membru apropiat al familiei, trebuie să facă cererea. Netanyahu și rudele sale nu au făcut încă acest lucru. Totuși, postul Channel 13 a raportat luna trecută, citând surse din Biroul Prim-ministrului, că au loc discuții privind posibilitatea ca soția lui Netanyahu, Sara, să depună cererea.