Trump a plecat spre Israel și spune că „războiul s-a încheiat” în Gaza. Rudele așteaptă eliberarea ultimilor ostatici ținuți captivi

Hamas a publicat numele ostaticilor care urmează să fie eliberațiPublicat acum 2 minute
Agenția de știri palestiniană Shehab a relatat recent că Hamas a publicat numele celor 20 de ostatici care urmează să fie eliberați, scrie BBC:
Barul Kupershtein
Evyatar David
Yosef-Chaim Ohana
Segev Kalfon
Avinatan Or
Elkana Bohbot
Maxim Herkin
Nimrod Cohen
Matan Zangauker
David Cunio
Eitan Horn
Matan Angrest
Eitan Mor
Gali Berman
Ziv Berman
Omri Miran
Alon Ohel
Guy Gilboa-Dalal
Rom Braslabski
Ariel Konio
Aproximativ 400 de camioane cu ajutoare au traversat punctul de trecere RafahPublicat acum 11 minute
Aproximativ 400 de camioane cu ajutoare au traversat punctul de trecere Rafah, la frontiera dintre Egipt şi Fâşia Gaza. Camioanele cu ajutoare au fost inspectate de armata israeliană înainte de a intra în Gaza.
Restabilirea ajutorului a fost impusă de planul lui Trump. ONU va coordona din nou aprovizionarea cu Gaza după luni de zile în care Israel i-a interzis să facă acest lucru.
Reprezentanții Organizației au declarat că aproximativ 170.000 de tone metrice de alimente, medicamente și alte ajutoare umanitare sunt gata să intre în Fasia Gaza.
Benjamin Netanyahu: "Acesta este un eveniment istoric în care unii nu credeau că se va întâmpla"Publicat acum 12 minute
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu a salutat eliberarea ostaticilor într-un discurs rostit ţinut la Ierusalim.
Benjamin Netanyahu: "Acesta este un eveniment istoric, nuanțat de tristețe pentru eliberarea criminalilor și de bucurie pentru întoarcerea ostaticilor noștri. Acesta este un eveniment istoric în care unii nu credeau că se va întâmpla. Dar luptătorii noștri au crezut. Mulți din țară au crezut. Și eu am crezut."
Spitalele din Israel sunt pregătite pentru eliberarea ostaticilor. Pentru acestia au fost mobilizate echipe speciale destinate recuperării lor.
Noa Elliakim-Raz, şef unitate medicală pentru ostatic Centrul Medical Rabin: "Fiecare persoană repatriată are o echipă formată din îngrijitori: un medic, o asistentă medicală, un asistent psihosocial, un dietetician, toți având grijă de o persoană repatriată, aceeași echipă fiind cea care îl va urmări și în procesul de reabilitare. Așadar, continuarea îngrijirii este foarte importantă aici. Și apoi, camerele, încercăm să facem ca acest loc să arate ca acasă cât mai mult posibil."
Rudele ostaticilor aşteaptă cu emoţie revenirea celor dragi după infernul celor doi ani de detenţie în Gaza.
Trump, înainte de a pleca în Israel: „Războiul s-a încheiat” în GazaPublicat acum 12 minute
Preşedintele american Donald Trump le-a spus jurnaliştilor că „războiul s-a încheiat” în Gaza, înainte de a urca, duminică, la bordul Air Force One care îl va duce în Israel şi apoi în Egipt, la summitul pentru pace, scrie BBC.
Preşedintele Donald Trump a părăsit baza Andrews duminică în jurul orei locale 16:45 (23:45, ora României) cu destinaţia Tel Aviv, unde urmează să ajungă luni dimineaţa (ora locală).
Președintele american Donald Trump, iniţiatorul acordului de armistițiu, este așteptat să sosească în Israel luni dimineață. El se va întâlni cu familiile ostaticilor și va vorbi la Knesset, parlamentul israelian, conform unui program publicat de Casa Albă.
Înainte de a zbura spre Israel, liderul de la Casa Albă a transmis c[ăeste o onoare pentru el sa fie implicat in acest eveniment major privind eliberarea ostaticilor israelieni.
Donald Trump: Văd mulți prieteni. "Va fi un eveniment bun. Deci va fi un moment foarte special. Și cred că, dacă vă citiți propriile ziare și propriile rețele, toată lumea este foarte entuziasmată de acest moment. Așa că ne vedem în avion. Cred că veţi călători cu noi. Dar acesta este un eveniment foarte special. Au fost 500.000 de oameni ieri și astăzi în Israel. Și, de asemenea, țările musulmane și arabe aplaudă. Toată lumea aplaudă la un moment dat, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. De obicei, dacă unul aplaudă, celălalt nu o face. Celălalt face exact invers. Aceasta este prima dată când toată lumea este uimită și sunt încântați și este o onoare să fiu implicat. Și vom avea parte de momente minunate și va fi ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Așa că ne vedem în avion și ne vom distra de minune."
Panouri publicitare cu steagurile lui Trump și ale SUA au fost expuse pe străzile Ierusalimului înainte de vizită.
Trump va pleca apoi spre Egipt, unde, potrivit biroului președintelui egiptean Abdel-Fattah el-Siss, va coprezida luni un summit pentru pace la care vor participa 20 de lideri regionali și internaționali.
CNN prezintă lista oficialilor care îl însoţesc pe Donald Trump:
Secretarul de stat Marco Rubio
Secretarul Apărării Pete Hegseth
Directorul CIA John Ratcliffe
Şeful Statului Major Interarme, Dan Caine
Şeful de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles
Stephen Miller - consilier
Dan Scavino - proaspăt numit adjunct al şefului de cabinet al Casei Albe
Steven Cheung - director de comunicare la Casa Albă
Secretarul de presă al Casei Albe Karoline Leavitt
Will Scharf - secretarul pentru personal de la Casa Albă
Ambasadoarea Monica Crowley
Momente grele de aşteptare în Israel. Hamas va elibera ultimii ostatici israelieni ţinuţi captivi în GazaPublicat acum 14 minute
Sunt momente grele de aşteptare în Israel, unde Hamas va elibera luni dimineață ultimii ostatici israelieni ţinuţi captivi în Gaza. Doar 20 din cei 48 de ostatici aflaţi în custodia grupării palestiniene mai sunt în viaţă. Aceştia vor fi predaţi Israelului în schimbul a 2.000 de ostatici palestinieni. Schimbul se va face însă cu puţin timp înainte de expirarea termenului limită de 72 de ore pentru schimbul de deţinuţi.
Prizonierii vor fi eliberați în trei etape, conform unei actualizări primite de familiile acestora. Guvernul de la Ierusalim anunță că toți cei 20 de ostatici aflați în viață vor fi predați Crucii Roșii și aduși în Israel, unde se vor reuni cu familiile lor.
Până la acest moment însă, Hamas nu a precizat locul în care se va face predarea ostaticilor. Nici Israelul nu a transmis o locaţie anume.
Între timp, ministrul israelian al apărării a ordonat armatei să "distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza" după eliberarea ostaticilor. De asemenea, premierul Isrealian transmite că există încă provocări majore de securitate.