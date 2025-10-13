Trump a plecat spre Israel și spune că „războiul s-a încheiat” în Gaza. Rudele așteaptă eliberarea ultimilor ostatici ținuți captivi

Publicat acum 12 minute

Preşedintele american Donald Trump le-a spus jurnaliştilor că „războiul s-a încheiat” în Gaza, înainte de a urca, duminică, la bordul Air Force One care îl va duce în Israel şi apoi în Egipt, la summitul pentru pace, scrie BBC.

Preşedintele Donald Trump a părăsit baza Andrews duminică în jurul orei locale 16:45 (23:45, ora României) cu destinaţia Tel Aviv, unde urmează să ajungă luni dimineaţa (ora locală).

Președintele american Donald Trump, iniţiatorul acordului de armistițiu, este așteptat să sosească în Israel luni dimineață. El se va întâlni cu familiile ostaticilor și va vorbi la Knesset, parlamentul israelian, conform unui program publicat de Casa Albă.

Înainte de a zbura spre Israel, liderul de la Casa Albă a transmis c[ăeste o onoare pentru el sa fie implicat in acest eveniment major privind eliberarea ostaticilor israelieni.

Donald Trump: Văd mulți prieteni. "Va fi un eveniment bun. Deci va fi un moment foarte special. Și cred că, dacă vă citiți propriile ziare și propriile rețele, toată lumea este foarte entuziasmată de acest moment. Așa că ne vedem în avion. Cred că veţi călători cu noi. Dar acesta este un eveniment foarte special. Au fost 500.000 de oameni ieri și astăzi în Israel. Și, de asemenea, țările musulmane și arabe aplaudă. Toată lumea aplaudă la un moment dat, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. De obicei, dacă unul aplaudă, celălalt nu o face. Celălalt face exact invers. Aceasta este prima dată când toată lumea este uimită și sunt încântați și este o onoare să fiu implicat. Și vom avea parte de momente minunate și va fi ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Așa că ne vedem în avion și ne vom distra de minune."

Panouri publicitare cu steagurile lui Trump și ale SUA au fost expuse pe străzile Ierusalimului înainte de vizită.

Trump va pleca apoi spre Egipt, unde, potrivit biroului președintelui egiptean Abdel-Fattah el-Siss, va coprezida luni un summit pentru pace la care vor participa 20 de lideri regionali și internaționali.

CNN prezintă lista oficialilor care îl însoţesc pe Donald Trump:

Secretarul de stat Marco Rubio

Secretarul Apărării Pete Hegseth

Directorul CIA John Ratcliffe

Şeful Statului Major Interarme, Dan Caine

Şeful de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles

Stephen Miller - consilier

Dan Scavino - proaspăt numit adjunct al şefului de cabinet al Casei Albe

Steven Cheung - director de comunicare la Casa Albă

Secretarul de presă al Casei Albe Karoline Leavitt

Will Scharf - secretarul pentru personal de la Casa Albă

Ambasadoarea Monica Crowley