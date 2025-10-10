Donald Trump nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025. Premiul i-a fost decernat Mariei Corina Machado

Donald Trump nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Distincția i-a fost acordată Mariei Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela. FOTO: Getty Images

Lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, a câştigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2025, a anunţat Comitetul Nobel norvegian, potrivit agenţiilor de presă internaţionale.



Ea a câştigat "pentru activitatea ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean şi pentru lupta sa de a realiza o tranziţie justă şi paşnică de la dictatură de la democraţie", a precizat Comitetul Nobel norvegian în anunţul său.



Comitetul Nobel a decis să se axeze pe Venezuela la acest moment, într-un an dominat de declaraţiile publice repetate ale preşedintelui american Donald că el merită Premiul Nobel pentru Pace, comentează Reuters.



Premiul Nobel pentru Pace, în valoare de 11 milioane de coroane suedeze, sau circa 1,2 milioane de dolari, va fi decernat la Oslo pe 10 decembrie, când se comemorează decesul industriaşului suedez Alfred Nobel, care a fondat premiile prin testamentul său din 1895.



La Premiul Nobel pentru Pace din acest an au fost nominalizate organisme precum Curtea Penală Internaţională sau Agenţia ONU pentru refugiaţii palestinieni (URWA) şi comisarul său general Philippe Lazzarini.



Premiul Nobel pentru Pace este acordat de un comitet format din cinci membri, aleşi pentru un mandat de şase ani de parlamentul norvegian (Stortinget), şi singurul care se decernează la Oslo, premiile pentru celelalte categorii fiind acordate la Stockholm.

Care erau șansele ca Donald Trump să câștige Nobelul

Observatorii de lungă durată ai Premiului Nobel pentru Pace, care s-a decernat vineri, au spus anterior că perspectivele de a-i fi acordat lui Donald Trump, preşedintele SUA, rămân îndepărtate - deşi nu total excluse - , în ciuda unei serii de nominalizări de profil înalt şi a unor intervenţii notabile în politica externă pentru care şi-a asumat meritul personal, scrie The Associated Press.

Liderul american a căutat în repetate rânduri să fie în centrul atenţiei comitetului Nobel încă din primul său mandat.

„Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru Pace”, le-a spus el recent delegaţilor la Naţiunilor Unite.

Laudele de sine ale lui Trump şi nominalizările sale de mare anvergură îl fac să fie numele cel mai popular pe lista favoriţilor caselor de pariuri. Dar nu este clar dacă numele său a aparut în discuţii atunci când comitetul Nobel, format din cinci membri numiţi de parlamentul norvegian, s-a întrunit în spatele uşilor închise.

Trump a fost nominalizat de mai multe ori de către persoane din SUA, precum şi de politicieni din străinătate, începând din 2018.

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a fluturat public o scrisoare de nominalizare la Casa Albă; președintele Azerbaidjanului i-a spus lui Trump, într-o conferință comună, că merită premiul; iar guvernul Pakistanului a anunțat oficial că l-a nominalizat, gest care i-a adus președintelui american numeroase aprecieri. Nominalizările au avut loc însă după termenul-limită de 1 februarie pentru premiul din 2025.

Totuşi, numele său a fost propus şi în decembrie 2024 de către reprezentanta americană Claudia Tenney, potrivit unui comunicat al biroului acesteia, pentru rolul său de mediator al Acordurilor Abraham, care au normalizat relaţiile dintre Israel şi mai multe state arabe în 2020.

Trump a afirmat în repetate rânduri că „merită” premiul şi susţine că a „pus capăt la şapte războaie”. Săptămâna trecută, el a sugerat posibilitatea de a pune capăt unui al optulea război, dacă Israelul şi Hamasul vor fi de acord cu planul său de pace menit să încheie războiul de aproape doi ani din Gaza, ceea ce aparent este pe cale să se întâmple.

„Nimeni nu a făcut asta vreodată”, a declarat el în faţa unei adunări de comandanţi militari la baza Marine Corps Quantico din Virginia. „Vei primi Premiul Nobel? Absolut nu. Îl vor da unui tip care nu a făcut absolut nimic”, s-a plâns el cu sarcasm.

De atunci, Israelul şi Hamas au convenit asupra primei faze a planului său de pace pentru Gaza, deschizând calea pentru o pauză în lupte şi eliberarea ostaticiilor rămaşi în custodia Hamas în schimbul deţinuţilor palestinieni. În primele ore ale zilei de joi, familiile ostaticilor şi susţinătorii lor au început să scandeze „Premiul Nobel pentru Trump” în timp ce se adunau în Piaţa Ostaticilor din Tel Aviv.

Experţii Nobel spun că membrii comitetului Nobel acordă totuşi prioritate eforturilor susţinute şi multilaterale în favoarea păcii comparativ cu victoriile diplomatice rapide. Theo Zenou, istoric şi cercetător la Henry Jackson Society, a spus că eforturile lui Trump nu s-au dovedit încă a fi de lungă durată.

„Există o diferenţă uriaşă între oprirea luptelor pe termen scurt şi rezolvarea cauzelor profunde ale conflictului”, a subliniat Zenou.

AP: Cine sunt posibilii câștigători

Organismul format din cinci membri ar putea dori să pună în evidenţă o organizaţie umanitară care activează într-un mediu care a devenit mai dificil, în parte din cauza reducerilor ajutoarelor acordate de SUA sub administraţia Trump. Acest lucru ar putea însemna un premiu pentru agenţia ONU pentru refugiaţi, UNHCR, agenţia ONU pentru copii, UNICEF, Crucea Roşie, Medici fără Frontiere sau un grup local de bază, cum ar fi Sudan's Emergency Response Rooms, printre altele.

În afară de o organizaţie umanitară, comitetul ar putea evidenţia şi instituţii ale ONU, cum ar fi Curtea Internaţională de Justiţie sau ONU în ansamblu, care împlineşte anul acesta 80 de ani de existenţă.

De asemenea, ar putea pune în lumina reflectoarelor jurnaliştii, după un an în care mai mulţi lucrători din mass-media decât oricând au fost ucişi în timp ce relatau ştirile, majoritatea dintre ei în Gaza. În acest caz, comitetul ar putea recompensa Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor sau Reporteri fără Frontiere.

De asemenea, ar putea pune în evidenţă mediatorii locali care negociază încetarea focului şi accesul la ajutor în conflicte, cum ar fi comitetele de pace din Republica Centrafricană, Reţeaua pentru consolidarea păcii din Africa de Vest sau Comitetul bătrânilor şi mediatorilor din El Fasher, Darfur.

„Oricare dintre acestea ar merita premiul”, a declarat Karim Haggag, directorul Institutului Internaţional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.