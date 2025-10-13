Momentul în care Trump este întrerupt în Knesset. Doi parlamentari israelieni au fost scoși din sală: „A fost foarte eficient”

Doi membri ai parlamentului israelian au fost scoși din sală în timpul discursului lui Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Membrii Knessetului, parlamentarii de stânga Ayman Odeh și Ofer Cassif, au fost dați afară din sală după ce au ridicat o pancartă pe care scria „genocid” în timpul discursului lui Trump din parlamentul israelian.

În timp ce președintele Trump îl lăuda pe trimisul său special, Steve Witkoff, pentru abilitățile sale de negociere, protestatarii au întrerupt discursul președintelui în Knesset-ul israelian. Persoanele respective au fost rapid conduse afară. Aceștia au afișat o pancartă prin care îi cereau președintelui american Donald Trump să „recunoască Palestina”.

„A fost foarte eficient”, a spus dl Trump.

Donald Trump a fost întâmpinat cu aplauze și urale în timp ce își începe discursul în fața Knessetului.

„După doi ani cumpliți de întuneric, 20 de ostatici curajoși au revenit în îmbrățișarea grlorioasă a familiilor. Ajung acasă, după atâtia ani de răboi neîncetat, azi armele nu se mai aud, nici sirenele nu mai fac zgomot. Nu vorbim doar de finalul unui război, ci finalul unei perioade moarte, e începutul unei perioade armonie pentru Isael și toate națiunile. E începutul istoric al noului Orient Mijlociu”, a transmis președintele SUA.