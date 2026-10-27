Presa israeliană: Netanyahu ar putea contesta alegerile parlamentare din Israel, în caz de înfrângere, după modelul lui Trump din 2020

Un sondaj de opinie publicat de Haaretz arată că Opoziția are prima șansă să obțină majoritatea în viitorul Knesset, iar Benjamin Netanyahu ar putea să piardă funcția de prim-ministru. Foto: Getty Images

Partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu se pregătește să conteste, în cazul unei înfrângeri, rezultatele alegerilor parlamentare din Israel, care au loc marți. Liderii partidului Likud au discutat deja posibilitatea de a acuza „alegerile trucate” sau „furate”, dacă Netanyahu nu câștigă, după o tactică similară folosită în campania lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din SUA 2020, informează publicația Times of Israel.

Likud deja pregătea marți o serie de plângeri și acuzații de fraudă pentru secțiile de vot din comunitățile arabe.

De asemenea, partidul lui Netanyahu ar urma să conteste inclusiv voturile date de către femeile arabe care se prezintă în secțiile de votare complet acoperite de văl.

Conform ziarului Haaretz, partidul Likud se pregătește pentru un scenariu în care pierde alegerile, iar liderii săi analizează posibilitatea de a invoca fraude pe scară largă comise în aceste alegeri parlamentare.

Concomitent, poliția israeliană a anunțat marți arestarea a trei persoane, acuzate că au încercat să mituiască cetățenți să voteze pentru partidul Arab Ra'am, informează Jerusalem Post.

„Trei suspecți au fost arestați în timp ce aveau asupra lor plicuri care conțineau bani cash, împreună cu buletine de vot pentru Mansour Abbas”, a spus Benjamin Netanyahu, care a cerut demararea unei anchete oficiale asupra incidentului. „Votanți de dreapta, dragi votanți Likud, în fața încercărilor de a compromite integritatea alegerilor, trebuie să ieșiți și să votați. Votați Likud pentru binele țării noastre!", a spus Netanyahu

„Nu a fost nimic nepotrivit în comportamentul activiștilor," a declarat partidul Ra'am, într-un comunicat „Acestea sunt încercări ale forței de poliție a [ministrului securității naționale Itamar] Ben-Gvir de a împiedica votarea în rândul comunității arabe”.

Directorul General interimar al Comisiei Electorale Centrale, Din Livne, a afirmat că cei trei au fost „prinși în timp ce se aflau în mașină, nu în apropierea secțiilor de vot”.

Israelienii votează marți, 27 octombrie, în cadrul unor alegeri cruciale pentru alegerea unui nou parlament, iar sondajele arată o cursă extrem de strânsă între principalele partide israeliene.

Actualul premier, Benjamin Netanyahu, ar putea să piardă din nou puterea după patru ani extrem de complicați și după o guvernare care a divizat și mai mult Israelul. Un sondaj de opinie publicat de Haaretz arată că Opoziția are prima șansă să obțină majoritatea în viitorul Knesset și că Netanyahu ar putea să piardă funcția de prim-ministru în favoarea lui Gadi Eisenkot, general în rezervă al armatei israeliene.