Procesul în care Benjamin Netanyahu e acuzat de corupție se va relua duminică, după ce Israel a ridicat starea de urgență

Procesul în care premierul israelian Benjamin Netanyahu este inculpat pentru mai multe fapte corupţie va fi reluat duminică, a anunțat, joi, un purtător de cuvânt al tribunalului. Anunțul vine la câteva ore după ce Israelul a ridicat starea de urgenţă impusă după declanșarea războiului cu Iran, relatează Agerpres.

Starea de urgenţă, care a dus la închiderea de şcoli şi locuri de muncă, a fost ridicată miercuri seară, după ce începând de la ora locală 03.00 nu au mai fost semnalate rachete iraniene în urma armistiţiului anunţat de SUA şi Iran, dar pus ulterior în pericol de atacurile israeliene masive asupra Libanului, potrivit Reuters.



„Odată cu ridicarea stării de urgenţă şi revenirea sistemului judiciar la lucru, audierile se vor relua ca de obicei”, au transmis instanţele israeliene, într-un comunicat în care precizează că audierile vor avea loc între zilele de duminică şi miercuri.

Netanyahu e acuzat de luare de mită, fraudă și abuz de încredere

Benjamin Netanyahu, primul şef de guvern israelian inculpat, neagă acuzaţiile de luare de mită, fraudă şi abuz de încredere care i-au fost aduse în 2019, după ani de anchete.

Netanyahu este inculpat în dosarele cunoscute sub numele de cod 1000, 2000 şi 4000.

În „Dosarul 1000”, prim-ministrul a fost acuzat că a primit cadouri de peste 700.000 de shekeli (circa 185.000 de euro) din partea unor oameni de afaceri bogaţi, în schimbul unor eventuale avantaje.

În „Dosarul 2000”, prim-ministrul a fost acuzat că a încercat să-şi asigure o acoperire favorabilă din partea celui mai mare cotidian cu plată din Israel, Yediot Aharonot. El ar fi încercat să ajungă la un acord cu patronul jurnalului, Arnon Moses. În contrapartidă, Netanayhu a discutat despre posibilitatea de a adopta o lege care să limiteze difuzarea cotidianului gratuit Israel Hayom, principalul concurent al lui Yediot.

În „Dosarul 4000”, Netanyahu a fost acuzat că a încercat să-şi asigurare o imagine favorabilă pe site-ul de ştiri Walla, în schimbul unor favoruri din partea guvernului care este posibil să fi adus grupului de telecomunicatii Bezeq milioane de dolari.

Procesul său, care a început în 2020 şi ar putea duce la condamnarea la închisoare, a fost amânat în mod repetat din cauza angajamentelor oficiale ale premierului, fără a se întrevede o dată de finalizare.

Donald Trump a cerut să fie grațiat

Preşedintele american Donald Trump a făcut apel către preşedintele israelian Isaac Herzog să-l grațieze pe Netanyahu.

„Deși respect pe deplin independența sistemului de justiție israelian și cerințele acestuia, cred că acest „caz” împotriva lui Bibi, care a luptat alături de mine mult timp, inclusiv împotriva adversarului foarte dur al Israelului, Iranul, reprezintă o urmărire penală politică și nejustificată”, a scris Donald Trump în scrisoarea către Herzog.

Administrația prezidențială a transmis că departamentul responsabil de graţieri din cadrul Ministerului Justiţiei va strânge opinii pe care le va înainta consilierului juridic al preşedintelui, care va formula o recomandare, conform practicii standard. În mod obişnuit, graţierile nu sunt acordate în timpul procesului.



Acuzaţiile împotriva lui Netanyahu, împreună cu atacurile Hamas asupra Israelului din octombrie 2023, au afectat reputaţia premierului.

Israelul urmează să organizeze alegeri în octombrie, pe care, potrivit Reuters, coaliţia lui Netanyahu, cea mai de dreapta din istoria Israelului, este probabil că le va pierde.