Lovitură pe scena politică externă. Benjamin Netanyahu a fost inculpat pentru corupție

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost pus sub acuzare pentru corupţie, fraudă şi abuz de încredere în dosare diferite, a anunţat joi seara Procurorul General al Israelului, informează AFP şi dpa.



"Procurorul General Avichai Mandelblit a decis inculparea premierului Benjamin Netanyahu pentru corupţie, fraudă şi abuz de încredere", a anunţat Ministerul Justiţiei într-un comunicat.



Procurorul General a recomandat ca Netanyahu să fie inclupat în dosarele cunoscute sub numele de cod 1000, 2000 şi 4000.



Mandelblit a luat această decizie după ce a ascultat argumentele avocaţilor lui Netanyahu în timpul audierilor care au durat patru zile, luna aceasta.



În "Dosarul 1000", prim-ministrul a fost acuzat că a primit cadouri de peste 700.000 de shekeli (circa 185.000 de euro) din partea unor oameni de afaceri bogaţi, printre care producătorul de la Hollywood Arnon Milchan şi miliardarul australian James Packer - în schimbul unor eventuale avantaje. Netanayhu a afirmat că doar a acceptat cadouri din partea prietenilor, fără să le fi solicitat. În acest dosar, Netanyahu a fost inculpat de fraudă şi abuz de încredere.



În "Dosarul 2000", prim-ministrul a fost acuzat că a încercat să-şi asigure o acoperire favorabilă din partea celui mai mare cotidian cu plată din Israel, Yediot Aharonot. El ar fi încercat să ajungă la un acord cu patronul jurnalului, Arnon Moses. În contrapartidă, Netanayhu a discutat despre posibilitatea de a adopta o lege care să limiteze difuzarea cotidianului gratuit Israel Hayom, principalul concurent al lui Yediot. Acordul nu a fost încheiat niciodată, dar Netanyahu a fost pus sub acuzare pentru fraudă şi abuz de încredere.



"Dosarul 4000" care a necesitat două zile de audieri din cele patru a fost descris ca fiind cel mai periculos pentru Benjamin Netanyahu. El a fost acuzat că a încercat să-şi asigurare o imagine favorabilă pe site-ul de ştiri Walla, în schimbul unor favoruri din partea guvernului care este posibil să fi adus grupului de telecomunicatii Bezeq milioane de dolari. Walla este proprietatea lui Shaul Elovitch, principalul acţionar al Bezeq. În acest cel mai discutat dosar, Netanyahu a fost inculpat pentru fraudă, abuz de încredere şi corupţie.



Această decizie a Procurorului General ar putea avea importante consecinţe politice, în condiţiile în care deputaţii israelieni au acum trei săptămâni pentru a găsi un premier care să aibă susţinerea a cel puţin 61 dintre ei (din totalul celor 120 de parlamentari).



Netanyahu, cel mai longeviv premier din istoria Israelului, a devenit de asemenea primul şef de guvern din istoria acestei ţări care a fost inculpat în timp ce se află încă în funcţiune.