Trump spune că îl sprijină „total” pe Netanyahu în alegerile din Israel: „Bibi a dat dovadă de forță, curaj și inteligență sclipitoare”

Sondajele recente arată însă că majoritatea israelienilor vor ca Netanyahu să plece din funcție. Foto: Getty Images

Donald Trump a anunțat duminică sprijinul său „deplin și total” pentru premierul Benjamin Netanyahu înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc pe 27 octombrie în Israel. Preşedintele american a publicat pe rețeaua sa socială o scrisoare adresată „marelui popor israelian”, în care l-a lăudat pe „Bibi” pentru forța, curajul și „inteligența sclipitoare” de care a dat dovadă de-a lungul timpului, relatează Agerpres.

„Această scrisoare să fie o dovadă a sprijinului meu deplin şi total pentru Bibi Netanyahu în candidatura sa pentru realegerea în funcţia de prim-ministru al Israelului.

Bibi Netanyahu a dat dovadă de forţă, curaj şi o inteligenţă sclipitoare în faţa unei opoziţii uriaşe, venite inclusiv din interiorul Israelului. Cu toate acestea, el a rezistat şi, mai mult, a prosperat”, a scris preşedintele SUA pe platforma Truth Social.

Donald Trump l-a elogiat pe Netanyahu, transmițând poporului israelian că acesta „nu îi va dezamăgi niciodată”.

„L-am urmărit pe Bibi în cele mai dificile momente. Oamenii obişnuiţi ar fi cedat sub o asemenea presiune - dar Bibi nu a cedat. Dimpotrivă, a devenit şi mai puternic, menţinându-şi această forţă până astăzi. Acesta este genul de partener pe care Statele Unite ale Americii îl doresc din partea Israelului, o ţară pentru care SUA au făcut atât de multe", a mai scris Trump.



Potrivit preşedintelui american, Netanyahu „a fost un prim-ministru războinic remarcabil şi un partener pentru pace şi mai valoros în lupta împotriva Republicii Islamice Iran, un stat care, de 51 de ani, scandează: 'Moarte Israelului, moarte Americii! Vom distruge Micul Satan şi Marele Satan'. Ce ţară ar putea supravieţui dacă astfel de afirmaţii ar fi tolerate? Deoarece, în cele din urmă, ele tind întotdeauna să devină realitate”.

Liderul de la Casa Albă s-a folosit de această scrisoare pentru a justifica războiul împotriva Iranului. Donald Trump a spus că dacă un „lider nepotrivit” l-ar succeda pe Netanyahu, SUA ar rămâne singură în acest conflict.



„Era doar o chestiune de timp până când Iranul ar fi pus în aplicare această ameninţare sinistră, însă ei fost distruşi sistematic - atât militar, cât şi financiar -, iar dacă nu îşi schimbă rapid atitudinea, vom duce treaba până la capăt. Dacă Israelul va avea un lider nepotrivit - adică pe oricine altcineva în afară de Bibi -, atunci America va fi nevoită să se ocupe singură de această sarcină, lucru pe care nu îmi doresc să-l fac”, a mai scris Trump.



La scurt timp după mesajul lui Trump, Netanyahu i-a mulţumit preşedintelui american pentru „sprijinul său extraordinar” înaintea alegerilor parlamentare.



„Vă mulţumesc, domnule preşedinte Trump, pentru sprijinul dumneavoastră extraordinar şi pentru colaborarea noastră. Împreună, vom duce această misiune până la capăt!”, a scris Netanyahu pe platforma X.

תודה לך הנשיא טראמפ על התמיכה האדירה והעבודה המשותפת. יחד נשלים את המשימה! https://t.co/0D4h9hkL5o — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 18, 2026

Parlamentul israelian a anunțat că alegerile vor avea loc pe 27 octombrie, termenul-limită prevăzut de lege. Scrutinul este văzut în mare măsură ca un referendum asupra modului în care premierul Benjamin Netanyahu a condus țara de la izbucnirea războiului din Gaza, în 2023.

Knessetul, parlamentul Israelului, urmează să-și încheie actualul mandat pe 17 iulie, ceea ce va permite coaliției de guvernare să ducă la capăt un mandat complet de patru ani, pentru prima dată după mai multe decenii.

Netanyahu, în vârstă de 76 de ani, este deja premierul cu cea mai lungă perioadă petrecută la conducerea Israelului, după mai multe mandate. El a anunțat că intenționează să candideze din nou.

Premierul israelian a declarat luna trecută că intenționează „să formeze un guvern național larg, nu un guvern de dreapta, nu unul de stânga și nici un guvern dependent de partidele arabe, ci un guvern național larg”.

Încercarea sa de a atrage sprijin și din afara taberei proprii este privită ca o tentativă de a-și construi campania în jurul ideii de unitate națională, nu al diferențelor ideologice.

Sondajele recente arată însă că majoritatea israelienilor vor ca Netanyahu să plece din funcție, iar fostul șef al armatei Gadi Eisenkot se conturează drept principalul său rival.