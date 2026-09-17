De ce se grăbește Israelul să achiziționeze 60.000 de bombe de o tonă din SUA, plătite tot de americani și „ideale” pentru clădiri

Israelul va cumpăra și 20.000 de bombe „antibuncăr” de la americani. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Decizia administrației Donald Trump de a furniza Israelului 60.000 de bombe de mare putere, de aproape o tonă, parte a unui acord în valoare de 2,8 miliarde de dolari, va permite Tel Avivului să-și completeze stocurile de muniții considerate „vitale” de către armata israeliană, informează New York Times.

Finanțarea pentru cele 2,8 miliarde de dolari ale tranzacției va fi asigurată din bugetul Pentagonului pentru vânzări de echipamente militare („Foreign Military Sales” - FMS), practic, Israelul „plătește” achiziția din banii contribuabililor americani, iar banii ajung la producătorii americani de muniții.

Israelul va primi 20.000 de bombe Mk-84 și 20.000 de bombe BLU-117, de câte o tonă. Pe lângă aceste două tipuri (cvasiidentice), armata israeliană a mai comandat alte 20.000 de bombe antibuncăr I-2000 Penetrator

Conform departamentului armatei americane care supervizează această tranzacție, „țintele ideale” pentru bombele de o tonă sunt „clădirile, infrastructura feroviară și de comunicații”.

Bombele de o tonă folosite de armata israeliană în Gaza au reprezentat o susă majoră de tensiune între fosta administrație americană a președintelui Joe Biden și Tel Aviv.

Motivul pentru care Israelul beneficiază acum de o asemenea achiziție vine în contextul apropiatelor alegeri „midterm” din noiembrie, din SUA, în care republicanii lui Trump riscă să piardă controlul Congresului american, au precizat analiștii consultați de New York Times.

Sprijinul public din SUA pentru Israel a scăzut de la începutul războiului din Gaza în 2023, în special în rândul democraţilor. Un sondaj realizat în iunie de Universitatea Quinnipiac a arătat că 48% dintre alegători şi 66% dintre democraţi consideră că Statele Unite oferă un sprijin excesiv Israelului; cifrele erau de 16%, respectiv 20% când întrebarea a fost pusă pentru prima dată, în 2017.

În 2025, Israelul a cumpărat de aproape 9 ori mai multe bombe de o tonă din SUA, comparativ cu anii 2012 sau 2015

Armata israeliană a precizat că a folosit aceste bombe în Gaza pentru a lovi centrele de comandă, depozitele de muniții și tunelurie Hamas. Israelienii susțin că Hamas intenționat poziționează astfel de obiective în zone civile, ceea ce duce la pierderi mari în rânul populației din Gaza.