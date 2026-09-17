Cu cât s-a scumpit transportul public în București față de restul capitalelor europene

3 minute de citit Publicat la 09:52 17 Sep 2026 Modificat la 09:58 17 Sep 2026

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Un nou studiu Greenpeace a constatat că prețurile la bilete au crescut în 14 capitale europene din 2023 încoace, unele orașe înregistrând scumpiri de peste 50% - deși în alte patru transportul public s-a ieftinit, scrie Euronews.

Transportul public este un aspect important atunci când îți planifici o escapadă urbană, însă acum s-a aflat că prețurile pentru deplasarea prin oraș au atins un nou maxim în jumătate dintre capitalele Europei.

O nouă cercetare Greenpeace arată că prețurile biletelor de transport public au crescut semnificativ în 14 capitale europene în ultimii trei ani.

Organizația a analizat cele 27 de state membre UE, alături de Marea Britanie, Elveția și Norvegia, precum și capitalele acestora, examinând disponibilitatea și accesibilitatea abonamentelor lunare și anuale de transport public.

A analizat totodată acoperirea abonamentelor pe termen lung – inclusiv raza regională și tipurile de transport public incluse în preț – dar și gradul de incluziune, adică reducerile pentru grupurile vulnerabile, și taxa pe valoarea adăugată (TVA) aplicată biletelor de transport public.

Greenpeace le cere guvernelor naționale și autorităților locale să introducă așa-numitele „bilete climatice” accesibile, care nu doar i-ar avantaja pe utilizatorii transportului public, ci ar reduce și emisiile provenite din transportul rutier și aerian, precum și dependența UE de combustibilii fosili.

Iată ce a arătat cercetarea.

Prețurile la transportul public cresc – dar nu peste tot

Londra, Amsterdam și Paris se numără printre cele mai populare orașe de pe continent în rândul turiștilor și sunt totodată notoriu de scumpe pentru trai. Așa că nu surprinde faptul că au cele mai mari costuri pentru transportul public la nivel lunar.

Londra conduce clasamentul, cu 162 de euro pe lună, urmată de Amsterdam (107 euro pe lună) și Paris (77 de euro pe lună).

În schimb, cea mai abruptă creștere a tarifelor pentru biletele pe termen lung din 2023 încoace a fost înregistrată în Nicosia, capitala Ciprului – plus 67% -, urmată de Amsterdam (+55%), Madrid (+50%) și Bratislava (+32%).

La Berlin și Viena prețurile au sărit cu 29%, respectiv 26%, în timp ce la Copenhaga, București, Vilnius, Bruxelles și Londra scumpirile au fost de cel puțin 10% în această perioadă.

O problemă importantă care menține deosebit de ridicate prețurile biletelor de transport public în UE este faptul că acestea sunt impozitate cu un TVA de 11% în medie. Șapte țări și-au majorat, de altfel, TVA-ul la biletele de transport public din 2023 încoace.

Nu toate veștile sunt însă proaste.

Prețurile abonamentelor de transport public pe termen lung au scăzut, de fapt, în patru capitale europene din 2023 încoace.

Dublin s-a descurcat deosebit de bine la acest capitol, cu o scădere de 42,5%.

Prețurile din Oslo, notoriu de scump, au coborât cu 11,5%, cele din Berna au scăzut cu 6,6%, iar cele din Budapesta cu 5,8%.

În alte 12 capitale, prețurile au rămas la același nivel din 2023 încoace.

Deși alte două țări – Spania și Slovenia – au introdus, în intervalul de după 2023, o formă de bilet de transport public valabil la nivel național, doar opt din 30 de țări europene oferă în prezent transport public gratuit sau abonamente universale accesibile pe termen lung.

La acest capitol, cele mai bune scoruri le obțin Luxemburg, Malta și Slovenia, în timp ce Finlanda, Grecia și Norvegia se clasează cel mai slab în privința accesibilității și disponibilității biletelor naționale de transport și aplică totodată cote de TVA peste medie transportului public intern.

La capătul mai pozitiv al clasamentului, orașele cel mai bine cotate din Europa în funcție de disponibilitatea, accesibilitatea și incluziunea abonamentelor de transport public pe termen lung sunt Tallinn, orașul Luxemburg și Valletta, aflate la egalitate pe primul loc.

Ele sunt urmate de Praga, pe locul patru, Roma, pe cinci, și Atena, pe șase. Primele opt sunt completate de Sofia și Viena, care ocupă locurile șapte, respectiv opt.