Coreea de Sud nu a decis încă dacă se implică militar în securizarea Strâmtoarea Ormuz. Ministrul de Externe merge la Washington

Trump a cerut recent Coreei de Sud să contribuie la operaţiunile de securizare a acestui coridor navigabil strategic / Sursa foto: Getty Images

Ministrul de externe sud-coreean, Cho Hyun, a reafirmat joi că ţara sa nu a decis încă dacă va contribui militar la supravegherea Strâmtorii Ormuz, înaintea unei întâlniri la Washington cu omologul său american Marco Rubio, în timp ce SUA exercită presiuni asupra Coreei de Sud să se implice în securizarea strâmtorii, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

„Poziţia noastră rămâne aceea că nu s-a luat încă nicio decizie şi examinăm toţi factorii relevanţi", a spus ministrul sud-coreean, înainte să plece spre SUA, unde se va întâlni vineri cu Rubio.

Preşedintele american Donald Trump a cerut recent Coreei de Sud să contribuie la operaţiunile de securizare a acestui coridor navigabil strategic.

El a cerut luna trecută Pentagonului să "reducă substanţial" exerciţiile militare comune cu Coreea de Sud, în pofida alianţei de lungă durată dintre Washington şi Seul, invocând drept motive costul acestor exerciţii şi refuzul Seulului de a participa la acţiuni împotriva Iranului.

Guvernul de la Seul a menţinut o poziţie prudentă faţă de solicitarea americană, dar a trimis recent o echipă în Emiratele Arabe Unite pentru a evalua situaţia de securitate şi condiţiile operative pentru o posibilă desfăşurare de trupe sau echipamente militare.

Aproximativ 70% din importurile de petrol ale Coreei de Sud provin din Orientul Mijlociu, iar circa 95% dintre aceste importuri trec prin Strâmtoarea Ormuz.

Ministrul Cho Hyun a mai declarat că va aborda cu Marco Rubio şi alte chestiuni bilaterale nesoluţionate, pe lângă temele care privesc peninsula coreeană şi problemele regionale, între care implementarea angajamentului Coreei de Sud de a investi 350 de miliarde de dolari în SUA, în cadrul unui acord menit să evite creşteri de taxe vamale din partea Washingtonului.