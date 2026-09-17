Cehia oprește un reactor nuclear sovietic care s-a defectat. Ce se știe despre incidentul nuclear

1 minut de citit Publicat la 10:17 17 Sep 2026 Modificat la 11:21 17 Sep 2026

Instalații din interiorul reactorului 1 de la centrala nucleară de la Temelin. Foto: Hepta

O unitate a centralei nucleare de la Temelin, din sudul Cehiei, a fost oprită în mod neașteptat, miercuri, în urma unei defecțiuni. Anunțul a fost făcut de compania CEZ, care gestionează complexul nuclear-electric, potrivit DPA, citată de Agerpres.

Reactorul 2 a fost deconectat de la rețea după detectarea unei defecțiuni la sistemul de control al părții non-nucleare a instalației, a indicat CEZ.

"Tehnicienii au verificat sistemul și ulterior au înlocuit placa electronică afectată la un panou de comandă", a precizat purtătorul de cuvânt al centralei, Marek Svitak. El a adăugat că au loc verificări suplimentare.

Se așteaptă ca operațiunile reactorului să fie reluate în cursul zilei de joi.

Reactorul 1 nu a fost afectat și a continuat să funcționeze la capacitate maximă, potrivit CEZ.

Centrala de la Temelin are reactoare rusești și tehnologie de control americană

Reactorul 2 fusese repornit abia în aprilie, după operațiuni de mentenanță anuale care au durat aproape două luni și în decursul cărora au fost înlocuite unele dintre elementele de combustibil.

Inițial, reactorul fusese planificat să funcționeze timp de 16 luni până la următoarea revizie, ceea ce înseamnă o prelungire cu șase luni față de intervalul standard anterior.

Centrala nuclearoelectrică de la Temelin dispune de două reactoare cu apă sub presiune de tip sovietic WWER 1000/320. Criticii acestui obiectiv o consideră predispusă la defecțiuni din cauza combinației dintre tehnologia rusească a reactoarelor și sistemele de control americane.

Cehia are în plan să își majoreze ponderea energiei nucleare în mixul său energetic, de la circa o treime în prezent la peste jumătate până în 2040. Pentru aceasta, vor fi construite două reactoare la o a doua centrală, la Dukovany, în estul țării.