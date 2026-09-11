CNN: Un moment de rară tăcere a administraţiei Trump în faţa sancţiunilor impuse de aliaţii SUA Israelului

Președintele SUA, Donald Trump (S) și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu (D). Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump și principalul său consilier pe probleme de politică externă, secretarul de stat Marco Rubio, nu au condamnat Marea Britanie, Franța, Canada și alte țări pentru sancțiunile planificate asupra coloniilor din Cisiordania ocupată, o evoluție notabilă din partea administrației auto-descrise drept „cea mai pro-Israel” din istorie. „Poziția lor finală cu privire la noile sancțiuni rămâne neclară”, au declarat actuali și foști oficiali americani, pentru CNN.

Totuși, lipsa condamnărilor de până acum este notabilă, mai ales având în vedere politicile anterioare ale administrației față de Israel și teritoriile palestiniene, cum ar fi ridicarea sancțiunilor asupra coloniștilor violenți din Cisiordania și avertismentele din partea principalului diplomat american din Israel.

Miercuri, întrebat despre sancțiuni, Trump a adoptat un ton neobișnuit de rezervat, spunând că „va vorbi cu Israelul”. „Înțeleg exact ce se întâmplă, dar vreau să aflu de ce se întâmplă asta dintr-o dată”, le-a spus el reporterilor.

Marea Britanie a informat SUA, inclusiv printr-un apel telefonic al premierului Andy Burnham cu Trump, înainte de anunțul de marți, au declarat sursele.

Aceleași surse au sugerat că reacția lui Trump și a lui Rubio ar putea indica că aceștia nu aprobă politicile Israelului în Cisiordania. În ciuda faptului că Trump a declarat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania, Israelul nu a făcut decât să-și consolideze controlul asupra teritoriului, extinzând așezările și acaparând teritorii.

Comportament neobișnuit al administrației SUA

Deși este puțin probabil ca administrația Trump să impună sancțiuni împotriva Israelului, lipsa condamnărilor din partea conducerii administrației în zilele de la anunțarea sancțiunilor stârnește interesul diplomaților americani și al aliaților SUA deopotrivă, au declarat surse, care se întreabă dacă Trump ar putea fi de acord cu luarea unor măsuri.

Chiar și cele mai mici măsuri împotriva coloniilor ar marca o ruptură majoră între Israel și principalul său aliat, Statele Unite, deoarece acesta se confruntă cu o izolare internațională tot mai mare.

Susținerea sancțiunilor, sau chiar lipsa continuă a condamnărilor, ar putea semnala frustrarea lui Trump față de prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, care va trebui să treacă din nou testul alegerilor curând.

Cu toate acestea, sursele spun că un răspuns se reduce în cele din urmă la modul în care Trump dorește să răspundă și ar putea fi strategic, deoarece administrația navighează între un sprijin continuu pentru Israel pe plan extern și o nemulțumire internă crescândă cu privire la situația din Cisiordania.

Rubio, care a refuzat, de asemenea, să comenteze sau să condamne noile sancțiuni, a confirmat această frustrare, marți.

„Nu vrem să vedem nimic destabilizator în Cisiordania, având în vedere atâtea lucruri care se întâmplă în regiune. Credem că acest lucru are implicații și asupra capacității noastre de a face progrese în ceea ce privește Gaza și planul în 20 de puncte și Consiliul pentru Pace față de care suntem foarte dedicați”, a declarat el reporterilor.

„Evident, nu vom face ceea ce a făcut Marea Britanie”, a spus Rubio, dar a adăugat: „Am fost informați că vor lua această decizie. Le-am ascultat argumentele cu privire la motivul pentru care au luat-o”.

Când i s-a cerut un comentariu, Casa Albă a făcut trimitere la comentariile lui Trump de miercuri.

Fostul ambasador al SUA în Israel, Daniel Shapiro, a declarat că lipsa unei condamnări inițiale „reprezintă cel puțin un anumit grad de recunoaștere din partea administrației a faptului că violența extremiștilor israelieni din Cisiordania și declarațiile și acțiunile miniștrilor extremiști din guvernul israelian devin problematice”.

Comentariile scurte ale lui Trump și Rubio contrastează cu cele ale ambasadorului Mike Huckabee, care a acuzat guvernul britanic de „ură față de evrei”, în ciuda faptului că ministrul britanic de externe, Ed Miliband, este evreu, și a avertizat înainte de anunțul Marii Britanii că acest lucru ar putea avea un „impact uriaș asupra afacerilor britanice”.

„Aceste remarci nu au fost coordonate cu Casa Albă sau cu Departamentul de Stat”, a declarat un oficial de la Casa Albă.

Un fost oficial american de rang înalt a declarat pentru CNN că „reacția lui Huckabee a fost în concordanță cu propriile sale opinii, exprimate timp de decenii, despre Israel, despre așezări și despre Cisiordania”.

„Probabil este ceea ce se aștepta el, pentru că mulți oameni s-ar fi așteptat ca acesta să fie răspunsul inițial al administrației, pe baza istoricului lor și a opiniilor pe care le-au exprimat anterior”, au remarcat ei.

Situația din Cisiordania

În primele zile ale celui de-al doilea mandat al lui Trump, administrația a ridicat sancțiunile impuse sub administrația Biden coloniștilor israelieni violenți. Spre deosebire de partenerii internaționali, SUA nu a condamnat public planurile Israelului de a avansa proiectul de colonizare E1, care practic împarte Cisiordania în nord și sud, făcând practic imposibilă crearea unui stat palestinian viabil. E1 separă, de asemenea, Ierusalimul de Est, capitala preconizată a unui viitor stat palestinian, de restul teritoriului.

Ministrul de Finanțe de extremă dreaptă al Israelului, Bezalel Smotrich, a susținut în mod explicit extinderea așezărilor ca o modalitate de a „îngropa” ideea unui stat palestinian.

„Statul palestinian este șters de pe masa negocierilor nu cu sloganuri, ci cu acțiuni”, a declarat Smotrich când E1 a primit aprobarea finală.

Israelul a capturat Ierusalimul de Est și Cisiordania în războiul din 1967. Ambele sunt considerate teritorii ocupate în conformitate cu dreptul internațional, iar coloniile israeliene de acolo sunt considerate ilegale.

Shapiro, acum cercetător senior la Atlantic Council, a declarat că, în ceea ce privește violența din Cisiordania, „este un lucru pe care Trump îl poate folosi pentru a-l forța pe Netanyahu cu o acțiune destul de limitată din cauza alegerilor”.

„Netanyahu își dorește cu ardoare sprijinul lui Trump, explicit dacă este posibil, implicit dacă nu, și cu siguranță nu vrea ca acesta să facă vreo exprimare care să sugereze că Trump crede că lucrurile ar fi mai bune cu un guvern diferit”, a declarat el pentru CNN.

„Cred că Trump are multă influență, dar nu cred că a folosit-o cu adevărat încă”, a precizat el.

Un alt fost oficial american de rang înalt și-a exprimat îndoiala că Netanyahu îi va ține în frâu pe coloniști înainte de alegeri. Acest fost oficial a numit sancțiunile planificate „un avertisment”. Un alt oficial american a pus la îndoială eficacitatea acestora.

„Aceste sancțiuni care vin acum adună oamenii în jurul Israelului și, într-o oarecare măsură, în jurul lui Netanyahu, dând credibilitate argumentului său că lumea este acum împotriva noastră”, au spus ei.