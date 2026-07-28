CNN: Netanyahu „s-a chinuit” săptămâni întregi să obțină întâlnirea cu Trump, după ce inițial a fost „blocat”

Benjamin Netanyahu și Donald Trump se întâlnesc, marți, la Casa Albă. Foto: Hepta

Ani de zile, călătoriile prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump la Washington au urmat un scenariu atent pregătit: un covor roșu, o strângere de mână călduroasă și mesaje comune despre apropierea alianței Israel-SUA. Însă relația s-a schimbat semnificativ de când cei doi s-au întâlnit ultima dată, acum cinci luni. Cooperarea strânsă și laudele de la începutul războiului din Iran au fost înlocuite de injurături și cuvinte dure ale lui Trump la adresa celui mai vocal susținător internațional al său, scrie CNN.

Aceasta este a șaptea vizită a lui Netanyahu în SUA de când Trump a revenit la putere - mai mult decât orice alt lider mondial. De data aceasta, însă, el sosește la Washington ca un lider care se confruntă cu alegeri interne, încercând să stabilizeze o relație care a devenit vizibil tensionată.

Netanyahu lucrează de câteva săptămâni pentru a obține o invitație la Casa Albă, potrivit unui oficial american și unei surse israeliene, pentru a discuta progresul în războiul din Iran și a-l avertiza pe Trump cu privire la concesii diplomatice.

Trump a fost reticent în a se întâlni, iar unii oficiali ai Casei Albe au fost frustrați de ceea ce au considerat a fi încercări israeliene de a asigura o întâlnire prin scurgeri de informații în presă - de a „constitui o întâlnire”, a spus oficialul american. Înmormântarea senatorului american Lindsey Graham, care a avut loc în această săptămână, a oferit o oportunitate pentru o discuție, chiar dacă va fi secundară evenimentului mai amplu.

Un oficial de rang înalt din administrația SUA a declarat că Trump are o „relație puternică” cu Netanyahu și că Israelul nu are „un prieten mai bun” decât președintele american. „Americanii și aliații noștri din întreaga lume sunt deja în siguranță datorită acțiunilor îndrăznețe ale Statelor Unite și Israelului de a opri regimului iranian să dezvolte o armă nucleară”, a declarat oficialul pentru CNN.

Când cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată, în februarie, au pus bazele a ceea ce a devenit o campanie militară comună împotriva Iranului. Atacurile de deschidere ale războiului au devenit o demonstrație a unei coordonări militare fără precedent, pe care Netanyahu și Trump au promovat-o și lăudat-o cu entuziasm. Dar, pe măsură ce războiul s-a prelungit, eșuând să atingă obiectivul excesiv de optimist de a răsturna regimul iranian, prăpastia dintre ei a devenit clară: Netanyahu voia să continue să preseze, iar Trump voia o ieșire din conflict.

În perioada premergătoare războiului, Trump fusese convins de prim-ministru și de alții că conflictul va fi ținut sub control și va dura doar câteva săptămâni. Câteva luni mai târziu, furia sa față de situația actuală - un impas dificil și mortal - a dus la întâlniri private pline de injurături.

Netanyahu intenționează să-i prezinte lui Trump informații noi despre stadiul reconstrucției nucleare și militare a Iranului, a declarat o sursă israeliană, deși a spus că Israelul evaluează că „Trump are puțin interes în reluarea unei lupte complete, cel puțin înainte de alegerile americane din noiembrie”.

Liderul israelian a evitat să-l confrunte public pe Trump cu privire la încetarea bruscă a focului din aprilie, dar aliații săi politici au criticat grav acordul cu Iranul, iar instituțiile media pro-Netanyahu i-au vizat în mod deschis pe arhitecții acordului: vicepreședintele JD Vance, Jared Kushner și Steve Witkoff. La rândul său, Vance i-a acuzat pe membrii cabinetului lui Netanyahu că lucrează pentru a sabota negocierile cu Iranul și a influența opinia publică americană împotriva acordului, avertizând că Israelul își înstrăinează „singurul aliat puternic pe care l-a mai avut”.

Trump este pe deplin conștient de presiunile politice cu care se confruntă Netanyahu înaintea alegerilor naționale din Israel din octombrie, potrivit oficialilor, și știe că sprijinul său pentru prim-ministru ar putea fi esențial. Conștient de această influență, Trump și-a arătat selectiv sprijinul, inclusiv săptămâna trecută, când a spus că Netanyahu nu va fi arestat dacă va veni în Statele Unite, după refuzul inițial al primarului din New York, Zohran Mamdani, de a-și retrage promisiunea din campanie în acest sens.

Trump nu l-a învinovățit pe Netanyahu pentru situația dificilă, cel puțin în public. Dar l-a numit „nebun” și „dificil” pentru că a continuat o campanie de bombardamente în Liban, care amenința un armistițiu. Și l-a criticat la telefon pentru că s-a abătut de la obiectivele de război ale lui Trump.

Această divergență de obiective se extinde dincolo de Iran.

În timp ce Trump îl presa pe Netanyahu să înceteze lupta împotriva Hezbollah, Libanul a devenit un alt punct de fricțiune. Într-o convorbire telefonică de la începutul lunii iunie, relatată de Axios, el i-a spus lui Netanyahu: „Toată lumea te urăște acum... toată lumea urăște Israelul din cauza asta”.

Israelul a fost în cele din urmă de acord cu Libanul în urmă cu o lună, dar refuză să se retragă complet din sudul Libanului fără dezarmarea mai întâi a Hezbollah. Netanyahu a declarat duminică cabinetului său de securitate că administrația Trump dorește să retragă forțele israeliene de pe pozițiile din Liban, precum și din Gaza și Siria, potrivit unei surse israeliene informate despre întâlnire.

Netanyahu, a declarat sursa pentru CNN, a clarificat că intenționează să se opună ideii.

Pe lângă conflictele regionale de lungă durată, în ultimele săptămâni au apărut alte două probleme: potențialele planuri ale lui Trump de a vinde avioane de vânătoare stealth F-35 către Turcia și acordul nuclear civil dintre SUA și Arabia Saudită. Oficialii israelieni se tem că primul ar putea eroda avantajul militar calitativ al țării, în timp ce cel de-al doilea ar putea declanșa o cursă regională a înarmărilor nucleare. Trump a legat public acordul saudit de normalizarea relațiilor cu Israelul și de extinderea Acordurilor Abraham, deși Riadul nu a confirmat sau acceptat nicio astfel de legătură.

Întrebat luni despre posibilele vânzări de avioane de vânătoare către Turcia și despre opoziția lui Netanyahu față de un astfel de acord, Trump a răspuns că „nimeni” în afară de el nu dictează vânzările, numind Turcia un „aliat extraordinar”.

Înainte de plecarea sa de luni, Netanyahu a declarat că intenționează să discute „toate problemele de pe ordinea de zi, în primul rând Iranul. Bineînțeles, obiectivul nostru este să ne protejăm securitatea și, de asemenea, să extindem cercul păcii din jurul nostru”.

Sursa israeliană a declarat că Netanyahu va solicita asigurări că orice vânzare de arme către Turcia sau cooperare nucleară cu Arabia Saudită nu va compromite avantajul militar al Israelului, împreună cu progrese în ceea ce privește un nou pact de apărare pe termen lung SUA-Israel care să înlocuiască memorandumul din epoca Obama, care urmează să expire.

„Netanyahu vrea să treacă de la război la alte lucruri - cum ar fi un acord de securitate, poate o normalizare cu Arabia Saudită - și să se asigure că este coordonat cu Trump în ceea ce privește lucrurile pe care acesta le poate folosi în alegeri”, a declarat sursa. El consideră că o interacțiune directă cu Trump poate evita dezacordurile din cadrul administrației, a declarat sursa pentru CNN.

Netanyahu a respins fricțiunile drept dezacorduri „tactice”, insistând că relația este la fel de strânsă ca întotdeauna. Însă un oficial israelian a declarat că a fost nevoie de timp pentru a programa întâlnirea cu Trump și că inițial „a fost blocat”, deși nu este clar de cine. Întâlnirea a fost confirmată abia după ce Netanyahu a anunțat că va participa la înmormântarea lui Graham.

Miza pentru Netanyahu este la fel de mare ca întotdeauna. Conform celor mai recente sondaje, el este departe de majoritatea necesară pentru a-și asigura un alt mandat în alegerile din octombrie. Trump a fost mult timp unul dintre cele mai valoroase atuuri ale campaniei sale, iar demonstrarea unei influențe continue la Washington este importantă pentru Netanyahu, care încă speră să-l găzduiască în Israel pentru o vizită preelectorală.

În mod special, întâlnirea nu este programată în prezent să includă o oportunitate publică de a face fotografii. Întâlnirea lor din februarie a fost însă, de asemenea, ținută în afara camerei de filmat din cauza planificării militare sensibile dinaintea războiului. Discreția de data aceasta ar putea ascunde următoarea campanie împotriva Iranului... sau tensiunile legate de următorul armistițiu, mai scrie CNN.