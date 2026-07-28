Gruparea „America First” se teme că întâlnirea lui Trump cu Netanyahu va atrage SUA și mai mult în războiul dezastruos din Iran

Foto: Getty Images

La ultima sa întâlnire față în față de la Casa Albă, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, l-ar fi convins pe Donald Trump să pornească războiul cu Iranul. Acum, tabăra „America First” din Partidul Republican se teme că Netanyahu este pe cale să îi propună președintelui intensificarea războiului, scrie Politico.

„Cred că toți cei mai înfocați susținători ai președintelui Trump care nu pun «Israelul pe primul loc» sunt furioși”, a declarat Steve Bannon, fost strateg-șef la Casa Albă trumpistă. „Netanyahu a făcut în 18 luni de două ori mai multe vizite la Casa Albă decât Churchill în tot Al Doilea Război Mondial, iar fiecare dintre ele a fost un dezastru pentru «America First»”, a continuat el.

Cei doi urmează să se întâlnească marți dimineață pentru prima dată de când cele două țări au atacat Iranul, în februarie. Netanyahu se află la Washington pentru a participa la funeraliile senatorului Lindsey Graham.

Întâlnirea are loc într-un moment tensionat în relațiile dintre cei doi aliați. Deși Trump a apărat mult timp Israelul, el a devenit tot mai dispus să îl critice public pe Netanyahu pentru agresivitatea excesivă manifestată în Liban.

Reuniunea vine și într-un moment decisiv al unui război care durează deja de cinci luni, în timp ce SUA oscilează între încercările de pace și intrarea într-o etapă mai agresivă a conflictului.

Pauză la bombardamente

SUA și Iranul au suspendat în weekend aproape două săptămâni de atacuri reciproce, în speranța încheierii unui nou acord de încetare a focului. Trump continuă însă să amenințe Iranul cu „atacuri masive”, după ce un acord de pace anterior s-a destrămat la începutul acestei luni.

Mulți dintre aliații non-intervenționiști ai președintelui speraseră că această nouă încercare de încetare a focului va duce la încheierea definitivă a conflictului.

În schimb, aceștia iau acum în calcul posibilitatea ca Netanyahu, aflat la a șaptea sa vizită în SUA de la revenirea lui Trump la putere anul trecut, să îl împingă pe președinte către o nouă etapă, mai îndelungată, a războiului. Aceasta ar putea menține SUA implicate într-un conflict în Orientul Mijlociu timp de luni sau chiar ani.

Întâlnirea are loc în timp ce noi sondaje arată că o proporție tot mai mare din baza electorală a președintelui nu mai consideră că războiul merită costurile economice pe care le provoacă. Republicanii se resemnează tot mai mult cu ideea că războiul va continua, într-o formă sau alta, să îi preocupe pe alegători atunci când aceștia vor merge la urne în noiembrie.

Netanyahu vine să-l convingă pe Trump să escaladeze

Curt Mills, directorul executiv al revistei The American Conservative, a descris întâlnirea drept „DEFCON 1”, nivelul maxim de alertă militară.

„Netanyahu va prezenta argumentele considerate inevitabile în favoarea escaladării. Dacă Trump nu este dispus să acorde o șansă memorandumului de înțelegere și nici să se retragă complet din conflict fără o soluție, atunci cred că probabil vom escalada, iar asta este ceea ce am văzut în ultimele două săptămâni”, a declarat Mills.

Aliații lui Trump recunosc că Netanyahu nu și-ar îndeplini rolul dacă nu ar încerca să îl convingă pe președinte să aprobe noi acțiuni militare, care ar garanta eliminarea capacităților nucleare ale Iranului.

„Sunt curios cât de insistent va fi Netanyahu în privința implicării SUA în acest mod. Este ceva ce vrea să solicite în privat? Este ceva ce va declara public?”, a spus Alex Gray, care a ocupat funcția de șef de cabinet al Consiliului Național de Securitate în timpul primului mandat al lui Trump.

„Netanyahu își va promova propria agendă, care, în acest caz, nu cred că este neapărat compatibilă cu interesele noastre. Nu mă tem însă că Donald Trump va fi manipulat de vreun lider să facă ceva care nu pune pe primul loc interesele Americii”.

Un oficial de la Casa Albă, care a vorbit sub rezerva anonimatului pentru a prezenta în avans temele reuniunii, a declarat că cei doi lideri vor discuta despre conflictul cu Iranul, acordul trilateral dintre SUA, Israel și Liban, precum și despre extinderea Acordurilor Abraham, prin care Israelul și mai multe țări arabe au stabilit relații diplomatice.

„Toate deciziile președintelui Trump sunt conduse de ceea ce este mai bine pentru poporul american și pentru securitatea noastră națională”, a afirmat oficialul.

Netanyahu nu a mai fost primit la Casa Albă de la începutul războiului, în ciuda eforturilor depuse timp de mai multe luni pentru a obține o nouă invitație. Până luni, Casa Albă nu confirmase public întâlnirea, ale cărei detalii au fost stabilite abia în timp ce oficialii pregăteau funeraliile lui Graham.

Atacurile dintre SUA și Iran rămân suspendate, deși Trump a amenințat, luni, că SUA „vor reveni la ceea ce făceau” dacă noua încercare diplomatică va eșua.

Netanyahu ar putea ajunge să poarte o parte importantă a responsabilității dacă războiul se prelungește, ceea ce ar putea accentua tensiunile dintre cei doi aliați.

„Netanyahu este într-un fel un factor perturbator în acest moment, nu-i așa? Războiul acesta a dominat ultimele cinci luni și jumătate și nu există o soluție clară”, a declarat un fost oficial, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru a descrie deschis dinamica întâlnirii.

„Trump probabil îl învinovățește parțial pe Netanyahu, public sau nu, ori îl asociază cu o situație care evoluează prost. Nu este nevoie ca vina să îi aparțină. Este suficient să fie asociat cu ea. Iar președintele este furios din această cauză”.

Tot mai multe critici față de Israel

Trump, care se confruntă cu presiuni tot mai mari în țară pentru a pune capăt războiului înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, și-a exprimat tot mai des nemulțumirea față de Netanyahu.

La summitul G7 de luna trecută, el a criticat continuarea campaniei militare israeliene împotriva Hezbollah în Liban, în timp ce încerca să promoveze un acord de pace fragil.

Vicepreședintele JD Vance și-a înăsprit, la rândul său, criticile la adresa Israelului, acuzând guvernul lui Netanyahu că subminează negocierile dintre SUA și Iran pentru a prelungi războiul.

Susținătorii relației dintre SUA și Israel speră ca întâlnirea de marți să contribuie la repararea relației dintre cei doi lideri, în timp ce aceștia continuă să urmărească obiectivul comun de a împiedica Iranul să obțină arma nucleară.

„Singura constantă și singurul domeniu în care nu există absolut nicio divergență între prim-ministru și președinte este convingerea că Iranul nu trebuie să dețină niciodată arma nucleară, în nicio împrejurare”, a declarat Matt Brooks, directorul general al Republican Jewish Coalition.

„În ciuda costurilor politice asociate acestei poziții, președintele Trump a rămas absolut ferm, ceea ce este meritul său. Ar fi putut foarte ușor să facă ceea ce au făcut întotdeauna președinții anteriori, să amâne problema și să o lase în seama altcuiva”, a continuat Brooks.

Senatorul republican Mike Rounds a adăugat că întâlnirea este „mai bună decât situația în care cei doi nu și-ar vorbi”.

Prim-ministrul israelian, care va trebuie să treacă testul alegerilor în octombrie, are nevoie de întâlnirea de marți pentru a înțelege ce intenționează să facă Trump în continuare: dacă va reveni la memorandumul de înțelegere sau va merge către o nouă escaladare, a declarat Elliott Abrams, reprezentantul special al SUA pentru Iran în timpul primului mandat al lui Trump.

Netanyahu, care și-a construit o mare parte a identității politice în jurul confruntării cu amenințarea iraniană, intră la întâlnirea de marți dintr-o poziție politică riscantă. Cei doi lideri urmează să abordeze mai multe subiecte dificile, printre care Libanul, Siria și Gaza.

„Miza este mai mare pentru Netanyahu, atât pentru că Trump, nu el, este cel care ia decizia, cât și pentru că funcția lui Netanyahu, nu cea a lui Trump, va fi supusă votului”, a declarat Abrams.