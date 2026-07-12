Israelul merge la vot pe 27 octombrie: Scrutinul poate pune capăt erei Netanyahu. Cine este principalul său rival

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului. Sursa foto: Getty Images

Parlamentul israelian a anunțat că alegerile vor avea loc pe 27 octombrie, termenul-limită prevăzut de lege. Scrutinul este văzut în mare măsură ca un referendum asupra modului în care premierul Benjamin Netanyahu a condus țara de la izbucnirea războiului din Gaza, în 2023. Knessetul, parlamentul Israelului, urmează să-și încheie actualul mandat pe 17 iulie, ceea ce va permite coaliției de guvernare să ducă la capăt un mandat complet de patru ani, pentru prima dată după mai multe decenii.

„Întrucât actualul Knesset este așteptat să-și ducă mandatul până la capăt, iar următoarele alegeri generale sunt deja stabilite prin lege pentru 27 octombrie, fără intenția de a scurta durata legislaturii, nu este nevoie de adoptarea unei legi de dizolvare a Knessetului în sensul obișnuit”, a transmis parlamentul, potrivit Euronews.

Netanyahu, în vârstă de 76 de ani, este deja premierul cu cea mai lungă perioadă petrecută la conducerea Israelului, după mai multe mandate. El a anunțat că intenționează să candideze din nou.

Guvernul său, una dintre cele mai de dreapta coaliții din istoria țării, încearcă să adopte rapid o serie de legi pentru a-și consolida alianța și a intra în campania electorală dintr-o poziție cât mai favorabilă.

Premierul israelian a declarat luna trecută că intenționează „să formeze un guvern național larg, nu un guvern de dreapta, nu unul de stânga și nici un guvern dependent de partidele arabe, ci un guvern național larg”.

Încercarea sa de a atrage sprijin și din afara taberei proprii este privită ca o tentativă de a-și construi campania în jurul ideii de unitate națională, nu al diferențelor ideologice.

Sondajele recente arată însă că majoritatea israelienilor vor ca Netanyahu să plece din funcție, iar fostul șef al armatei Gadi Eisenkot se conturează drept principalul său rival.

O mare parte a opiniei publice israeliene a criticat acordul de încetare a focului care a oprit războiul declanșat de Israel și Statele Unite împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie. Mulți au considerat că înțelegerea dintre Teheran și Washington a fost nefavorabilă Israelului.

Persistă, de asemenea, nemulțumirea legată de eșecurile de securitate din timpul mandatului guvernului Netanyahu, în contextul atacurilor comise la 7 octombrie 2023 de gruparea palestiniană Hamas în sudul Israelului.