Partidele arabe pun umărul la debarcarea lui Netanyau: îi dau voturile lui Gadi Eisenkot. Președintele Herzog pregătește o surpriză

3 minute de citit Publicat la 19:44 05 Noi 2026 Modificat la 19:50 05 Noi 2026

Președintele israelian Isac Herzog (centru) are de ales între Banjamin Netanyahu (foto, stânga), Gadi Eisenkot (foto, dreapta) și alegeri anticipate. Foto: Getty Images

Partidele arabe din Israel, reunite în alianța "Lista Comună", au anunțat joi că îl susțin pe politicianul de centru Gadi Eisenkot în tentativa de a forma un nou guvern. Decizia schimbă net raportul dintre blocul de dreapta al premierului Benjamin Netanyahu și blocul de opoziție al lui Eisenkot, niciunul dintre acestea nereușind să adune suficiente mandate la alegerile din 27 octombrie pentru a-și asigura guvernarea, notează AFP, citată de Agerpres.

Președintele israelian Isaac Herzog primește în această săptămână forțele politice pentru consultări și are termen până la 11 noiembrie pentru a alege persoana pe care o consideră cel mai bine plasată pentru a reuni o majoritate. De regulă, este desemnat politicianul care a obținut cel mai mare sprijin din partea diferitelor partide.

Lista Comună, care urma să fie primită de Herzog joi seara, a anunțat că îl va recomanda pe Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei israeliene și relativ recent venit în politică, pentru a forma viitorul guvern.

Această decizie răspunde "cererii populare de a împiedica revenirea la putere a lui Netanyahu și a guvernului său", a explicat alianța într-un comunicat.

Netanyahu pierde sprijinul unui partid aliat

Cu câteva ore mai devreme, Partidul Iudaismul unificat al Torah (JUT), formațiune ultraortodoxă care îl susține pe Netanyahu de trei decenii, a refuzat să îl recomande pe acesta președintelui Herzog, preferând să se abțină. Mișcarea slăbește șansele lui Netanyahu de a primi mandatul pentru formarea noului guvern.

Eisenkot, în schimb, aflat în fruntea blocului de opoziție, beneficiază atât de sprijnul Listei Comune, cît și de cel al formațiunii Ra'am din rândul partidelor arabe. Ra'am a obținut opt mandate în Knesset (parlamentul israelian), iar Lista Comună, 11.

"Întindem o mână pentru a susține eforturile lui Gadi Eisenkot și vom face tot ceea ce putem pentru a înlătura guvernul lui Benjamin Netanyahu", a declarat liderul Ra'am, Mansour Abbas, după întâlnirea cu președintele Israelului.

Cum arată matematica parlamentară după alegerile din Israel

Pentru o majoritate în Knesset este nevoie de cel puțin 61 de deputați. La alegerile legislative, tabăra lui Netanyahu a obținut 53 de locuri, iar blocul condus de Eisenkot, 48.

Odată cu abținerea JUT, numărul de susțineri declarate pentru Netahyahu scade la 46, în timp ce Eisenkot însumează 67.

Președintele intenționează să încheie consultările joi seara, dar nu a exclus prelungirea acestora, dacă va fi necesar. Candidatul pe care îl va desemna va avea la dispoziție 28 de zile pentru a încerca să formeze un guvern, perioadă care poate fi prelungită cu 14 zile. În caz de eșec, va fi desemnată o altă persoană, iar, dacă impasul persistă, vor fi organizate noi alegeri.

Ce șanse reale are rivalul lui Netanyahu să închege o majoritate

Deși tabăra anti-Netanyahu pare a fi favorită pe hârtie, în realitate, mai mulți dintre liderii săi se opun oricărei alianțe cu partidele arabe.

Într-o societate traumatizată de atacul Hamas din 7 octombrie 2023, acceptarea mâinii întinse a palestinienilor din Israel - așa cum mai sunt cunoscuți arabii israelieni, ce reprezintă aproximativ 20% din populația țării - riscă să îndepărteze o parte a electoratului evreu.

Chiar dacă va fi ales să formeze un guvern, Eisenkot, lider al partidului centrist Yashar, se va confrunta cu dificultatea formării unei majorități fără ca blocul său să se fractureze în cazul unei alianțe cu partidele arabe.

O opțiune teoretică ar fi ca el să formeze un guvern minoritar susținut indirect de voturile partidelor arabe din Knesset. Însă varianta este respinsă de unul dintre stâlpii blocului de opoziție, naționalistul Avigdor Lieberman.

Netanyahu este conștient de aceste ezitări, ceea ce explică atacurile sale repetate împotriva partidelor arabe, pe care le prezintă drept "susținători ai terorismului, care ar dori să islamizeze Israelul".

Potrivit relatărilor de la Ierusalim, președintele Herzog lucrează în culise pentru formarea unui guvern de unitate națională care să reunească partidele evreiești laice, ceea ce ar exclude partidele arabe și pe cele evreiești eeultraortodoxe.