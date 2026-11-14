Netanyahu s-a văzut cu Gadi Eisenkot și i-a cerut să formeze împreună un guvern de uniune națională: „Să lăsăm deoparte neînțelegerile”

4 minute de citit Publicat la 20:29 14 Noi 2026 Modificat la 20:29 14 Noi 2026

Netanyahu îi cere lui Gadi Eisenkot să renunțe la planurile sale și să formeze împreună un guvern de uniune națională în Israel. Foto: Getty Images

Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut sâmbătă lui Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar, să formeze împreună un guvern de uniune națională. Netanyahu susține că Israelul are nevoie de o conducere care să depășească disputele politice, mai ales în contextul amenințărilor din partea Iranului, despre care afirmă că încearcă din nou să își dezvolte programul nuclear. Apelul său vine după ce mai mulți parlamentari au părăsit sala în timpul intonării imnului național israelian, la ceremonia de învestire a noului Parlament, relatează The Jerusalem Post.

Într-un videoclip publicat pe platforma X, Netanyahu a criticat gestul parlamentarilor și a declarat că răspunsul potrivit ar fi formarea unui „guvern al speranței”, făcând trimitere la numele imnului Israelului, „Hatikvah”, care înseamnă „Speranța”.

„Răspunsul necesar pentru cei care au părăsit în mod deliberat sala în timpul intonării imnului «Hatikvah» este formarea unui guvern al speranței, un guvern de uniune națională”, a spus Netanyahu.

Incidentul a avut loc marți, la ceremonia de depunere a jurământului în cel de-al 26-lea Knesset, când parlamentarii Listei Comune au ieșit din sală în timpul imnului. În schimb, Mansour Abbas, liderul partidului Ra'am, și colegii săi au rămas în picioare până la final.

Netanyahu a declarat că discuția pe care a avut-o joi cu Gadi Eisenkot l-a convins și mai mult că Israelul are nevoie de un guvern care să reunească partidele ce recunosc existența statului israelian ca stat al poporului evreu.

Cei doi au participat la o întâlnire de peste două ore, în cadrul căreia au discutat despre situația de securitate și despre problemele diplomatice ale Israelului. La discuții a fost prezent și secretarul militar al premierului.

„Această întâlnire mi-a întărit convingerea că este esențial să formăm acum un guvern de uniune națională, care să includă toate partidele ce susțin existența Israelului ca stat al poporului evreu și care să poată face față provocărilor uriașe și complexe de securitate”, a declarat Netanyahu.

Netanyahu îi cere lui Eisenkot să renunțe la diferențele politice și să negocieze formarea unui guvern

Premierul israelian i s-a adresat direct lui Gadi Eisenkot, cerându-i să renunțe la încercările de a forma o coaliție alternativă și să înceapă negocierile cu el, fără condiții prealabile.

Netanyahu susține că un guvern format din partide cu poziții politice foarte diferite ar fi instabil și nu ar putea gestiona problemele de securitate cu care se confruntă Israelul.

„În loc să încercăm să formăm un guvern fragil și periculos, care nu va putea face față nici măcar într-o mică măsură provocărilor uriașe de securitate și celor naționale, haideți să facem lucrul evident”, a spus el.

Premierul a propus ca liderii politici să lase deoparte neînțelegerile și să încerce să ajungă la un acord inclusiv în privința serviciului militar obligatoriu, o problemă controversată în Israel, în special în relația cu partidele care reprezintă comunitatea ultraortodoxă.

„Haideți să intrăm într-o cameră, fără condiții prealabile, să lăsăm deoparte toate neînțelegerile și toate boicoturile și să ajungem la acorduri pentru securitatea și viitorul Israelului, inclusiv în problema recrutării militare, care poate fi rezolvată împreună cu reprezentanții comunității ultraortodoxe”, a declarat Netanyahu.

Apelul vine în timp ce Eisenkot încearcă să formeze viitorul guvern, după alegerile din 27 octombrie. Președintele Isaac Herzog i-a încredințat această misiune, însă negocierile pentru alcătuirea unei majorități parlamentare continuă.

Relația dintre Eisenkot și Netanyahu este tensionată, în ciuda apelurilor repetate ale premierului la unitate. Partidul Yashar a anulat negocierile de coaliție pe care urma să le poarte cu Likud, după discursul ținut marți de Netanyahu în Parlament, acuzându-l că încearcă să dezbine societatea israeliană.

Netanyahu avertizează că Iranul încearcă din nou să dezvolte arme nucleare

Benjamin Netanyahu a invocat și amenințarea iraniană pentru a-și susține propunerea de formare a unui guvern de uniune națională. Premierul a afirmat că Teheranul încearcă să își refacă programul nuclear și a avertizat că Israelul nu își poate permite să ignore acest pericol.

„Regimul iranian, care urmărește distrugerea Israelului, încearcă din nou să își reia programul nuclear. Și să fie clar: acest regim criminal, care nu a ezitat să ucidă multe mii dintre propriii cetățeni, nu va ezita să folosească arme nucleare împotriva noastră”, a declarat Netanyahu.

El a susținut că Iranul ar putea folosi asemenea arme dacă va reuși să reia îmbogățirea uraniului și să accelereze dezvoltarea armamentului nuclear.

În opinia sa, Israelul trebuie să continue acțiunile prin care încearcă să împiedice Teheranul să obțină arme atomice. Netanyahu a amintit operațiunile militare „Rising Lion” și „Roaring Lion”, prezentându-le drept exemple ale eforturilor israeliene de a elimina amenințarea iraniană.

„Trebuie să eliminăm definitiv această amenințare existențială care planează asupra noastră”, a spus premierul.

Netanyahu consideră că un guvern cu o majoritate fragilă sau unul care ar depinde de sprijinul unor formațiuni pe care le acuză că susțin terorismul nu ar putea lua deciziile necesare într-o asemenea situație.

„Un guvern restrâns sau un guvern care se bazează pe susținători ai terorismului nu va putea face față acestei provocări uriașe. Dar un guvern de uniune națională va putea reuși la timp și va asigura astfel securitatea Israelului pentru mulți ani”, a afirmat el.

Premierul israelian vorbise despre riscul ca Iranul să își reia programul nuclear și în discursul susținut marți în Knesset, când ceruse formarea unui guvern capabil să răspundă acestei amenințări.

La finalul mesajului de sâmbătă, Netanyahu a insistat că un guvern de uniune națională ar putea contribui și la reducerea tensiunilor din societatea israeliană, după o perioadă marcată de conflicte politice.

„Un guvern de uniune națională ar răspunde dorinței pe care o aud de la mulți dintre voi, cetățeni ai Israelului: dorința de reconciliere națională, de împăcare între noi”, a spus Netanyahu.

„Pentru că, la fel ca mine, înțelegeți că acum trebuie să acționăm împreună”, a încheiat premierul israelian.