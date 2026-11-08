Gadi Eisenkot a primit oficial mandatul de premier al Israelului. El a invitat partidul lui Netanyahu să intre în noul guvern

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Preşedintele israelian, Isaac Herzog, i-a încredinţat oficial, duminică, mandatul de a forma viitorul guvern israelian lui Gadi Eisenkot, liderul principalului bloc de opoziţie faţă de Benjamin Netanyahu, precizând că Israelul are acum în faţă o nouă realitate politică după alegerile intermediare din SUA şi în urma cărora republicanii lui Donald Trump, apropiat de Israel, au pierdut majoritatea în Congres în faţa democraţilor, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Statul Israel are nevoie de un guvern stabil (...) Eisenkot, mă aştept de la dumneavoastră să faceţi tot posibilul pentru a forma un guvern care să-i servească atât pe cei care v-au votat, cât şi pe cei care nu v-au votat”, a declarat preşedintele Herzog la o ceremonie la reşedinţa prezidenţială din Ierusalim.

„Trebuie să facem să avanseze procesele diplomatice din regiune după război, să implementăm planul în 20 de puncte al preşedintelui Trump (pentru Fâşia Gaza, n.r) şi să facem faţă noii realităţi politice din Statele Unite”, a spus preşedintele.

De partea sa, Gadi Eisenkot, liderul principalului bloc de opoziţie, a declarat că este deschis participării partidului Likud al lui Netanyahu şi a formaţiunii unuia dintre aliaţii de extremă-dreapta ai lui Netanyahu într-un guvern de coaliţie.

„Dacă membrii Likud şi ai Partidului Sionist Religios (al ministrului de finanţe, Bezalel Smotrich - n. red.) cred sincer că a sosit momentul unităţii (...), eu nu văd niciun motiv să nu susţină un guvern condus de mine şi bazat pe principiile pe care le-am prezentat”, a spus Eisenkot. „Trecem printr-una dintre cele mai critice perioade pe care le-a cunoscut vreodată democraţia israeliană”, a spus el.

În urma alegerilor din 27 octombrie, coaliţia de dreapta condusă de partidul Likud al lui Netanyahu a obţinut 53 din cele 120 de mandate în parlament (Knesset), în timp ce blocul de opoziţie condus de partidul centrist Yashar al lui Gadi Eisenkot a obţinut 48 de mandate, iar partidele arabe 19 mandate. Aşadar, niciuna dintre principalele două coaliţii, cea a lui Netanyahu şi cea a lui Eisenkot, nu are majoritatea absolută.