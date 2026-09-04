Stare de șoc în Italia, unde o femeie a fost omorâtă și aruncată de pe un pod de fostul iubit. Este al 7-lea caz recent de femicid

Lorena Isceri încă avea telefonul și a reușit să sune la o linie de urgență, spunându-le operatorilor că fusese răpită. FOTO: Facebook

O femeie de 45 de ani a fost ucisă și aruncată de pe un pod de autostradă din apropierea orașului Florența, cazul fiind cel de-al șaptelea presupus femicid în Italia, de la jumătatea lunii august.

Lorena Isceri ar fi fost răpită joi după-amiază de fostul ei iubit, Federico Vella, în zona Rifredi din Florența, a fost băgată cu forța în portbagajul mașinii acestuia și dusă spre podul de pe autostrada A1, potrivit The Guardian.

Isceri, care lucra în domeniul veterinar, avea la ea telefonul și a reușit să sune la un număr de urgență, spunându-le operatorilor că fusese răpită.

Vella, în vârstă de 38 de ani, a oprit mașina, i-a smuls telefonul și, potrivit informațiilor, a aruncat-o de pe pod. Ulterior, s-a sinucis sărind și el de pe pod.

După apelul către serviciul de urgență, poliția a localizat semnalul telefonului ei și a ajuns la fața locului, însă prea târziu. Acum, Poliția încearcă să stabilească dacă Isceri a fost ucisă înainte de a fi aruncată de pe pod.

Mama lui Isceri a declarat pentru SkyTg24 că vorbise ultima dată cu fiica ei joi dimineață și că aceasta părea să fie bine. Întrebată despre relația cu Vella, ea a spus că Isceri îi vorbise despre aceasta și că era „foarte speriată”.

Datele Ministerului italian de Interne indicau o tendință de scădere a numărului de femicide în primele șase luni ale anului 2026. Până la 8 august, în acest an fuseseră înregistrate 40 de cazuri de femicid, potrivit cifrelor centralizate de alianța feministă Non Una di Meno.

Însă numărul cazurilor a crescut după 15 august, sărbătoarea națională italiană Ferragosto, șapte femei, inclusiv Isceri, fiind ucise de partenerul actual sau de un fost partener.

Coaliția de guvernare condusă de Giorgia Meloni, care vineri a sărbătorit faptul că a devenit cel mai longeviv guvern din istoria republicii italiene, promisese să intensifice lupta împotriva violenței de gen, după puternica reacție publică la uciderea Giuliei Cecchetin, o studentă la medicină în vârstă de 22 de ani, de către fostul ei iubit, în noiembrie 2023.

Doi ani mai târziu, guvernul a adoptat o lege care, pentru prima dată, a introdus în legislația penală o definiție juridică a femicidului, pedepsindu-l cu închisoarea pe viață și majorând totodată pedepsele pentru infracțiuni precum hărțuirea obsesivă (stalking), violența sexuală și distribuirea fără consimțământ a imaginilor intime.

Cu toate acestea, o campanie menită să îi educe pe băieții din școli cu privire la relațiile sănătoase a fost împiedicată după ce guvernul a condiționat participarea de acordul părinților.

Luisa Rizzitelli, coordonatoarea pentru Italia a organizației One Billion Rising, care militează pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, a declarat: „Poate că Meloni are dreptate să sărbătorească longevitatea guvernului său, pentru că, în ceea ce privește rezultatele concrete, sunt foarte puține lucruri de sărbătorit.

Abordarea problemei tragice a violenței masculine împotriva femeilor s-a bazat pe politici de securitate, în timp ce au lipsit cu desăvârșire programele strategice și structurale de formare și prevenție. Refuzul încăpățânat de a introduce în școli educația sexuală și educația privind relațiile sănătoase este un factor major care alimentează epidemia de femicide din Italia”.