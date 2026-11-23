O româncă de 24 de ani din Italia a escrocat un italian de 59 de ani păcălindu-l că a lăsat-o gravidă

Românca a început să ceară sume tot mai mari, între 700 și 800 de euro de fiecare dată când se vedeau, invocând diverse scuze. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă, în vârstă de 24 de ani, rezidentă la Padova, Italia, a fost arestată în Italia după ce a fost acuzată de înșelăciune și șantaj. Un bărbat italian, în vârstă de 59 de ani a reclamat că aceasta i-ar fi cerut în repetate rânduri bani și l-ar fi amenințat cu o plângere la poliţie. Femeia l-ar fi şantajat în timp ce pretindea că este însărcinată cu el.

Cei doi au petrecut câteva nopți împreună la începutul lunii octombrie, iar între ei s-a stabilit rapid o relație, care a inclus nu doar relaţii intime, ci și un schimb de mesaje și apeluri telefonice, care s-au transformat curând în solicitări de sprijin financiar. La cererea ei, bărbatul i-ar fi oferit 500 de euro cash, sub pretextul de a-i ajuta copiii rămași în România. Ulterior, pretențiile acesteia au crescut, relatează publicaţia Padovaoggi.

Astfel femeia a început să ceară sume tot mai mari, între 700 și 800 de euro de fiecare dată când se vedeau, invocând diverse scuze. Mai mult, românca a ajuns până la punctul de a-i trimite fotografii cu ea într-un pat de spital, susținând că este bolnavă, reușind astfel să-l convingă să-i dea și mai mulți bani. Ulterior, femeia a început să trimită mesaje în care susținea că este însărcinată, afirmând că italianul este tatăl copilului și că deține dovezi în acest sens.

Pe lângă aceste afirmații, românca a formulat amenințări explicite: dacă bărbatul nu răspundea la mesaje sau nu îi dădea banii pe care îi cerea, ea avea de gând să depună o plângere oficială împotriva lui și să se prezinte la locuința acestuia însoțită de forțele de ordine. Pentru a spori și mai mult teama, i-a trimis fotografii în care apărea lângă autospeciale de poliție.

Exasperat de cererile constante de bani și temându-se de posibilele consecințe, bărbatul a decis să meargă la secția de carabinieri din Campodarsego pentru a raporta situația.

În seara zilei de joi, 19 noiembrie, în urma unei noi solicitări de bani, însoțită de amenințări, carabinierii au organizat o operațiune specifică. Aceștia au așteptat ca victima să se întâlnească cu femeia la o benzinărie din zona Plebiscito, așa cum stabiliseră cei doi, moment în care au intervenit. Imediat după ce bărbatul, în vârstă de 59 de ani, i-a înmânat suma de 500 de euro, carabinierii au intervenit, au oprit și au legitimat femeia, au recuperat banii și au procedat la arestarea acesteia, iar românca în vârstă de 24 de ani, a fost reținută.

În urma decizie Parchetului din Padova, femeia a fost plasată în celulele de detenție de la sediul Companiei de Carabinieri din Cittadella, în așteptarea audierii pentru validarea arestării. În cadrul audierii, care a avut loc în dimineața zilei de vineri, 20 noiembrie, judecătorul a validat arestarea.