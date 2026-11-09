O româncă este acuzată în Italia că și-a vândut copilul. A vrut să-și ascundă fapta spunând că este amanta celui care a luat bebelușul

1 minut de citit Publicat la 12:30 09 Noi 2026 Modificat la 13:13 09 Noi 2026

Potrivit acuzațiilor, tatăl biologic al copilului ar fi fost partenerul româncei, la rândul său cetățean român. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă este judecată la tribunalul din Gela, în Sicilia, Italia fiind acuzată că și-a încredințat fiul nou-născut unui cuplu căsătorit care locuiește în Mazzarino, un oraș din provincia Caltanissetta, în schimbul unei sume de bani.

Inculpata este acuzată de „alterarea stării civile” (falsificarea filiației legale) în legătură cu un incident petrecut în urmă cu șase ani, când a născut la spitalul Vittorio Emanuele din Gela, relatează presa din Italia. Potrivit acuzării, femeia a furnizat o identitate falsă pentru tatăl copilului, permițând astfel unui bărbat căsătorit, domiciliat în Mazzarino, să fie înregistrat drept părinte al nou-născutului. Ulterior, copilul a fost dus la locuința cuplului respectiv.

În anchetă au fost implicate și alte persoane, inclusiv cuplul menționat, care au fost deja judecate în cadrul unor proceduri separate legate de aceleași evenimente. În actele întocmite după naștere, copilul figura drept fiul româncei și al unui bărbat italian din Mazzarino, căsătorit cu altă femeie. Explicația prezentată oficial ar fi fost aceea a unei relații extraconjugale între româncă și italian.

Procurorii și carabinierii susțin însă că ar fi vorba de fapt despre o înțelegere prin care bărbatul și soția sa urmau să primească nou-născutul. În realitate, potrivit acuzațiilor, tatăl biologic al copilului ar fi fost partenerul româncei, la rândul său cetățean român. Pe baza elementelor reconstituite în anchetă, mama și bărbatul italian declarat drept tată s-ar fi cunoscut abia cu puțin timp înainte de naștere. Ancheta a pornit de la o sesizare venită din Gela, localitatea în care nașterea fusese înregistrată la primărie.

Pentru reconstituirea exactă a faptelor, anchetatorii au folosit interceptări telefonice și au verificat operațiunile bancare, care au scos la iveală retrageri repetate de numerar făcute de cuplul care a primit copilul. Eventuala plată către mamă rămâne deocamdată o ipoteză a acuzării, fără să fie indicată o sumă.

În timpul procesului au fost audiați doi carabinieri care participaseră la investigații. Cuplul care ar fi primit copilul și presupusa intermediară au fost deja judecați și condamnați. Procesul româncei continuă în ianuarie 2027 când vor fi audiaţi următorii martori.