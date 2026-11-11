Niște români din Spania sunt acuzați că au explotat muncitori la ferme veniți tot din România. Riscă, în total, 45 de ani de închisoare

Lucrătorii erau obligaţi că muncească între 9 și 12 ore pe zi, fără să beneficieze de zile libere sau de concediu plătit. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O anchetă de amploare în Spania a scos la iveală o reţea de români care exploatau alţi români plecați să muncească în agricultură în Spania. Aceştia ar fi lucrat fără contract și ar fi încasat doar o mică parte din banii care li se cuveneau.

În perioada 9-12 noiembrie, Tribunalul Provincial din Valladolid va judeca patru membri ai unui clan românesc care ar fi acţionat în localitatea Medina del Campo, în provincia Valladolid, relatează presa spaniolă. Procurorii solicită pentru inculpaţi pedepse cu închisoarea care însumează 45 de ani: 36 de ani pentru presupusul lider al grupării, Vasile C.U., șapte ani pentru soția acestuia, Liliana G.U. și câte un an pentru ceilalți doi inculpați, Constantin U. și Gheorghe U. Aceștia sunt acuzat de exploatarea propriilor conaționali prin muncă în activități agricole, în condiții abuzive. Procurorii au mai cerut ca fiecare victimă din dosar să primească 80.000 de euro cu titlu de daune morale.

Lucrătorii erau obligaţi că muncească între 9 și 12 ore pe zi la ferme din Medina del Campo și din localitățile învecinate, fără să beneficieze de zile libere sau de concediu plătit. Procurorii mai susțin că aceştia nu figurau ca angajați în sistemul de asigurări sociale, iar plata unei ore de muncă fusese stabilită la 5,50 euro, însă li se opreau câte 3 euro pe zi pentru transportul către ferme. Potrivit acuzării, cel care coordona reţeaua reținea aproape întreaga sumă, invocând cheltuieli cu hrana și combustibilul, precum și datorii pe care procurorii le consideră fictive.

Vasile C.U., stabilit în Spania din 2003, ar fi coordonat recrutarea reţelei de la sfârșitul anului 2017 până la sfârşitul anului 2020. Acesta racola persoane cu dificultăți financiare și fără educaţie din localități defavorizate din România și le plătea inițial biletele de autocar. La sosire, însă, muncitorilor li se cerea să plătească întreg costul călătoriei și să achite între 100 și 150 de euro lunar pentru cazare în imobilele deținute sau închiriate de acesta, dar unde locuiau în condiţii insalubre, chiar şi 20 de persoane.

Ancheta a început în noiembrie 2019 de la o semnalare înregistrată la Madrid la unitatea de poliție specializată în rețele de imigrație ilegală și falsuri în acte (UCRIF). În cadrul perchezițiilor din martie 2020, în Medina del Campo, polițiștii au ridicat 20.100 de euro în numerar, caiete cu însemnări despre plata zilierilor și documente bancare.

În cadrul anchetei au fost puse sub sechestru mai multe vehicule în valoare de 160.376 de euro, despre care procurorii susțin că ar fi fost cumpărate din banii obținuți prin exploatarea muncitorilor. Ancheta a mai scos la iveală că gruparea ar fi coordonat peste 80 de lucrători în același timp la ferme, iar pentru a factura serviciile către fermieri și proprietarii de crame, membrii reţelei ar fi folosit persoane interpuse și firme-paravan. Ba chiar unii muncitori ar fi fost înregistrați ca lucrători independenți, care însă figurează acum cu datorii la asigurările sociale.

Experții consultaţi de anchetatori au ajuns la concluzia că o sumă în valoare de 136.324,70 euro ar fi fost spălați în acest caz, în timp ce ar fi fost identificate și transferuri bancare către România care depășeau 28.000 de euro.

Pentru Vasile C.U., procurorii au cerut 36 de ani de închisoare, mai precis câte opt ani pentru fiecare dintre cele patru acuzații de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă. Acuzarea mai cere trei ani de închisoare și o amendă de 300.000 de euro pentru spălare de bani în formă continuată, precum și un an pentru acuzaţia de apartenență la un grup infracțional.

Pentru soția liderului, Liliana G.U., procurorii au solicitat șapte ani de închisoare pentru exploatarea muncitorilor, spălare de bani și apartenență la un grup infracţional.

Pentru Constantin U. și Gheorghe U. procurorii au cerut câte un an de închisoare pentru apartenență la un grup infracţional şi susţin că rolul celor doi era să supravegheze echipele și să îi ducă zilnic pe muncitori la ferme.

Un al cincilea inculpat este căutat de autorităţi, nefiind încă localizat.