Rebelii Houthi au atacat cu rachete turnul Aramco din districtul financiar al Riadului

3 minute de citit Publicat la 17:15 08 Noi 2026 Modificat la 17:15 08 Noi 2026

O clădire aparținând gigantului petrolier saudit Aramco, situată în districtul financiar al capitalei saudite Riad, a fost avariată în urma unui atac cu rachete, relatează CNN. Atacul asupra districtului financiar King Abdullah a fost revendicat de rebelii Houthi, aliați ai Iranului, și a avut loc după ce Protecția Civilă saudită a emis o avertizare privind o posibilă amenințare la adresa orașului.

O înregistrare video distribuită pe rețelele sociale și verificată de CNN prezintă pagube la mai multe etaje ale clădirii Aramco, inclusiv geamuri sparte de explozii. Autoritățile saudite au declarat că pagubele sunt minore.

„O clădire administrativă aparținând Saudi Aramco, din Riad, a fost vizată duminică de o tentativă de atac”, a relatat agenția oficială saudită de presă, citând o sursă din ministerul energiei saudit. „În urma incidentului, fragmente de proiectile au căzut asupra clădirii și au provocat pagube minore. Nu au fost raportate persoane rănite sau decedate”, potrivit agenției.

BREAKING: The Houthis have struck Aramco tower in the King Abdullah Financial District (KAFD) in Riyadh, Saudi Arabia. Drones, ballistic missiles and cruise missiles were used in the latest Houthi attack on Saudi Arabia https://t.co/J1vVETEo1a — Visegrád 24 (@visegrad24) November 8, 2026

Un martor a declarat că a văzut ambulanțe îndreptându-se către zonă. CNN a solicitat informații suplimentare ministerului informațiilor din Arabia Saudită, prin e-mail.

Rebelii Houthi, care în ultimele trei luni au lansat rachete și drone asupra mai multor ținte din Arabia Saudită, au transmis că atacul asupra districtului financiar din Riad a fost unul dintre mai multe atacuri împotriva obiectivelor Aramco. Autoritățile saudite nu au comentat celelalte atacuri revendicate.

Houthi au transmis, de asemenea, că au atacat forțe terestre conduse de Arabia Saudită în mai multe regiuni din Yemen. Coaliția condusă de Arabia Saudită a anunțat că a interceptat și distrus două rachete de croazieră în Riad și în sudul țării.

Purtătorul de cuvânt al coaliției, Turki al-Maliki, a scris pe Twitter că sistemele de apărare antiaeriană au „interceptat și distrus două rachete balistice lansate de miliția teroristă Houthi către Riad”.

Dificultățile Arabiei Saudite în domeniul apărării

Atacurile cu rachete asupra Riadului au avut loc la o zi după ce ministerul sănătății din Yemen, controlat de Houthi, a anunțat că bombardamentele saudite au ucis cel puțin 33 de persoane în apropierea capitalei Sanaa, inclusiv femei și copii.

„Vom pedepsi regimul saudit pentru crimele sale împotriva poporului yemenit”, a declarat, sâmbătă, Mahdi al-Mashat, oficial de rang înalt al mișcării Houthi.

Luna trecută, 13 persoane au murit într-un atac cu rachetă asupra aeroportului internațional din Riad, iar alte câteva persoane au fost ucise în atacuri separate asupra aceluiași aeroport.

Rebelii Houthi au declarat că vor continua să lanseze rachete și drone împotriva Arabiei Saudite atât timp cât regatul va bombarda regiunile din Yemen aflate sub controlul lor și va menține blocada asupra acestor teritorii.

Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), Arabia Saudită a cheltuit anul trecut 83 de miliarde de dolari pentru apărare, numărându-se astfel printre primele zece țări din lume în privința cheltuielilor militare.

Regatul a achiziționat avioane de luptă americane, sisteme de apărare antiaeriană Patriot și THAAD, precum și numeroase arme avansate din Franța și Regatul Unit.

Arabia Saudită are un teritoriu vast de apărat, cu o suprafață echivalentă cu aproximativ o cincime din cea a Statelor Unite, și se confruntă cu amenințări din trei direcții: Iranul, milițiile susținute de Teheran în Irak și rebelii Houthi.

Forțele saudite reușesc să intercepteze multe dintre rachetele și dronele lansate de Houthi, dar unele trec de sistemele de apărare. Ministerul apărării se confruntă cu decizii dificile privind distribuirea sistemelor disponibile, în condițiile în care numeroase obiective sunt vulnerabile la atacuri.

Potrivit analiștilor, rebelii Houthi au învățat să combine rachetele balistice și de croazieră cu dronele cu rază lungă de acțiune pentru a suprasolicita apărarea saudită.

În Yemen, coaliția susținută de Arabia Saudită încearcă să împiedice înaintarea rebelilor Houthi mai departe spre sud, către portul Aden, controlat de guvernul recunoscut internațional.

În ultimele săptămâni, Houthi au atacat frecvent cu rachete aeroportul din Aden, după ce în septembrie au cucerit o porțiune a coastei Yemenului la Marea Roșie.

Confruntările dintre rebelii Houthi, susținuți de Iran, și Arabia Saudită au reizbucnit în iulie, punând capăt armistițiului negociat de ONU în 2022, care oprise în mare măsură luptele dintre cele două părți.