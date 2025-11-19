Celebra Strada Sforii din Brașov s-a închis. Devenise un pericol pentru trecători

1 minut de citit Publicat la 19:34 19 Noi 2025 Modificat la 19:34 19 Noi 2025

Strada Sforii va fi închisă cel mai probabil până la primăvară pentru lucrări în regim de urgenţă. Getty Images

Strada Sforii, unul dintre obiectivele turistice cele mai căutate din municipiul Braşov, va fi închisă în regim de urgenţă, cel mai probabil urmând să fie redeschisă în primăvara anului viitor, a anunţat, miercuri, Primăria Braşov.

Conform unei informări transmisă de instituţie, decizia a fost luată de primarul George Scripcaru pentru protejarea siguranţei turiştilor şi a locuitorilor, după ce specialiştii au constatat că de pe pereţii imobilelor aflate de o parte şi de alta a străzii a început să se desprindă tencuiala.

"Pereţii clădirilor de pe Strada Sforii se află într-o stare avansată de degradare, accentuată de fenomenele meteo din ultima perioadă, iar tencuiala care se desprinde de pe ziduri reprezintă un pericol real pentru vizitatori şi locuitori. În urma constatărilor făcute de Serviciul (local - n.r.) pentru Situaţii de Urgenţă şi Poliţia Locală, am dispus închiderea de urgenţă a străzii, în ambele capete, cu elemente care să blocheze complet accesul, nu doar cu semnalizări pe care puţini le respectă", a declarat primarul George Scripcaru.

Conform acestuia, în prima etapă se va trece la punerea în siguranţă a zonei, cu intervenţii imediate, coordonate de arhitectul-şef al municipiului, împreună cu specialişti de la Fundaţia Monumentelor Istorice a municipalităţii şi Direcţia Judeţeană de Cultură.

"În paralel, vom elabora un proiect tehnic complet, care va detalia lucrările necesare pentru refacerea şi consolidarea zonei, inclusiv montarea unor porţi de acces, a unor sisteme de supraveghere video, precum şi intervenţii asupra faţadelor laterale situate la intrările pe Strada Sforii. Scopul nostru este ca, la finalul celor două etape, să avem o stradă refăcută, sigură şi protejată, atât din punct de vedere structural, cât şi prin măsuri de control şi supraveghere", a adăugat primarul Scripcaru.

El a menţionat că toate intervenţiile vor fi realizate în regim de urgenţă, cu bani de la bugetul local.

Lucrările vor fi derulate în funcţie de condiţiile meteo, estimarea specialiştilor municipalităţii fiind că ar urma să dureze câteva luni, până în primăvara anului viitor, se mai arată în informarea citată.