Energie scumpă, atacuri cibernetice și birocrație. Marile provocări pentru antreprenorii din România

Antreprenorii spun că, într-un context economic dificil, adaptarea rapidă și investițiile bine calculate pot face diferența între stagnare și dezvoltare. Sursa foto: Getty Images

Marile provocări pentru antreprenori, în afara surselor de finanțare, rămân costul energiei și optimizarea cheltuielilor, creșterea competitivității prin digitalizare și depășirea birocrației.

Invitații Antena 3 CNN și IMM România la conferința Intelligent Money Academy de la Baia Mare au venit cu exemple despre cum pot oamenii de afaceri să-și optimizeze businessul pe aceste componente, în special în perioadele de creșteri de prețuri, precum cea pe care o traversăm acum.

„În ultimii ani, un astfel de eveniment a fost pandemia COVID. Prețurile au crescut, statul a intervenit, apoi a început războiul din Ucraina. Din nou, prețurile au crescut. În acest an a fost un nou conflict la începutul anului, care continuă și acum. Și, surpriză, cireașa de pe tort a fost și un fenomen meteo, a fost secetă în ultima perioadă, prețurile au crescut din nou. Ce se întâmplă în aceste cazuri? Ce fac antreprenorii? Se opresc? Închid businessul? Nu! Ei încearcă să-și optimizeze toate aceste procese”, susține Cătălin Marian, director de vânzări în cadrul unei companii din domeniul energiei.

Pe fondul atacurilor cibernetice tot mai numeroase, firmele investesc mai mult în digitalizare și caută soluții pentru a-și proteja datele și sistemele informatice.

„Noi producem tehnică de calcul. Există soluții și mai ieftine, într-adevăr, pe un nivel de complexitate mai mic. Dar acum nu mai cred că argumentul financiar mai stă în picioare”, explică și Costin Băncilă, reprezentant al unei companii de data center și soluții AI.

Iar pentru antreprenorii care vor să dezvolte proiecte cu finanțare europeană, birocrația rămâne una dintre marile probleme. Un fondator din domeniul reciclării spune că a trecut prin numeroase controale și verificări până să își pună proiectul pe picioare.

„Ce anume a fost greu la acest proiect a fost zona de suprareglementare. În momentul când am anunțat demararea acestui proiect, au început să curgă reclamațiile, să spună că va fi al doilea «Oțelul Roșu». Avem reclamații pornind de la Direcția de Mediu până la DIICOT și nu este o glumă. Ne-a sunat DIICOT-ul, ne-a sunat DNA-ul să ne întrebe ce facem acolo. Cred că am livrat până acum undeva la vreo 20.000 de file printate, ștampilate. Am luat o singură amendă de 5.000 de lei de la primărie pentru că am avut trei geamuri în plus. Iar aceste reclamații, practic, au dus într-o zonă de suprareglementare”, spune Răzvan Stan, fondatorul unei companii de reciclare a deșeurilor.

Antreprenorii spun că, într-un context economic dificil, adaptarea rapidă și investițiile bine calculate pot face diferența între stagnare și dezvoltare.