Acreditarea Renar, pilonul care protejează consumatorii şi economia. Fănel Iacobescu: "Dacă pică piesa principală, pică tot"

Acreditarea oferită de RENAR este garantul european al competenței şi siguranţei în toate domeniile. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Getty Images

Banii irosiți pe servicii neconforme, incertitudini în analize sau riscuri privind siguranța produselor de pe piață. Toate acestea pot fi evitate printr-un singur pilon fundamental şi anume acreditarea. Aceasta a fost una dintre temele principalele dezbătute în cadrul conferinţei regionale organizată la Iaşi de RENAR – Organismul Naţional de Acreditare din România.

Acreditarea oferită de RENAR este garantul european al competenței şi siguranţei în toate domeniile. Cu toate acestea, pe piață se creează adesea confuzii între acreditare și certificare.

"RENAR garantează că organismele respective, fie că sunt laboratoare de toate felurile, inclusiv laboratoare medicale, organisme de certificare, sisteme, inspecție și așa mai departe, își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele standardelor armonizate", a declarat prof. univ. dr. ing. Fănel Iacobescu, președintele RENAR.

În calitatea sa de presedinte al Societăţii Române de Măsurari şi de membru în Cofederaţia Mondială a Măsurarilor, profesorul Fănel Iacobescu a marcat în cadrul conferinţei de la Iaşi importanta ştiinţei măsurărilor, inclusiv în activitatea defăşurată de RENAR. Măsurările sunt utilizate în peste 80% dintre procedurile de acreditare.

"Nu trebuie să facem confuzie între acreditare şi certificare. Dacă vorbeşti de Organismul Național de Acreditare, sub el există zeci de mii de organisme, şi sub ele – sute de mii de agenţi economici. Deci, dacă pică piesa principală, pică tot", a mai explicat prof. univ. dr. ing. Fănel Iacobescu, președintele RENAR.

Reprezentanții Prefecturii Iași au subliniat că respectarea strictă a normelor și rigorii tehnice redă cetățenilor încrederea în instituțiile statului și în serviciile oferite populației.

"La 15 septembrie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza promulga legea privind adoptarea sistemului metric de măsuri şi greutăţi în România. Era o măsură necesară. Acest lucru s-a făcut prin rigoare şi exactitate. Cred că acest organism asta redă prin rigoare, competenţă şi exactitate. Redă încrederea că lucrurile se fac bine", a precizat Iulian Bucșă, subprefect al județului Iași.

Şi reprezentranţii Consiliului Județean Iași au punctat că acreditarea europeană constituie motorul prin care produsele și serviciile pot circula liber pe piață, garantând calitatea la cel mai înalt nivel.

"Sunteți păstrători ai încrederii, sunteți mecanismul prin care, dincolo de reglementările europene cu referire la graniţe şi aşa mai departe, asigură libera circulație a mărfurilor, pentru că produsele nu s-ar putea duce dintr-o parte şi în alta în comunitatea europeană fără ca, în spatele unui produs ajuns la raft, să fie un întreg proces care asigură această încredere", a menţionat Marius Dangă, vicepreședintele Consiliului Județean Iași, în timpul discursului său.

Pentru mediul universitar, rigurozitatea măsurătorilor și acreditarea laboratoarelor de cercetare sunt esențiale.

"Toate universitățile din Iași au laboratoare și infrastructuri, care au nevoie de o asemenea recunoaştere: de o validare a calității proceselor derulate, mai ales în contextul în care cercetarea ştiinţifică şi activitatea academică sunt tot mai conectate cu mediul socio-economic", a declarat dr. George Maha, rector al Universității "Alexandru Ioan Cuza"din Iași.

Mesajul conferinței de la Iași este clar: într-o economie modernă, calitatea nu se presupune, ci se garantează prin acreditare.