Antreprenorii, mesaj pentru guvernanți: „Am ajuns la un grad de suportabilitate pe care nici măcar în 2008 nu l-am cunoscut”

Zeci de primari și reprezentanți ai instituțiilor s-au reunit pentru a discuta despre soluțiile de care are nevoie mediul de afaceri. Foto: Getty Images

Într-un moment în care economia românească este pusă sub presiune de incertitudine, taxe, costuri ridicate și lipsa predictibilității, zeci de primari și reprezentanți ai instituțiilor responsabile s-au reunit la Baia Mare pentru a discuta despre soluțiile de care au nevoie comunitățile și mediul de afaceri.

Pentru oamenii de afaceri, problema nu este doar una legată de contracte, finanțare sau acces la resurse, ci și de modul în care deciziile politice influențează, de la o zi la alta, capacitatea unei firme de a rezista pe piață. Liliana Agheorghicesei, Președintele Patronatelor IMM din județul Suceava, antreprenor la rândul său, a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă mediul privat și despre presiunea tot mai mare pusă asupra IMM-urilor.

„Suntem Maramureșul, suntem o zonă turistică. Cred că cel mai important este ca oricine vine din afară, până să vadă construcția sau autostrada, să meargă în acea locație și să spună: «Aici suntem în România». Asta se întâmplă, practic, și în Bucovina și în alte zone ale țării. Și atunci mă întreb: dacă noi, în Maramureș, suntem un simbol al turismului, suntem un simbol al unei țări, ce fac cei care ne conduc?

Ce face decidentul nostru politic ca să ne poată sprijini? Uitați-vă ce se întâmplă. Atât eu, cât și mulți dintre dumneavoastră, de ani de zile facem afaceri în această țară. Încercăm să rezistăm și să ne pliem pe acest nisip mișcător tot timpul.

Ce a devenit acum Guvernul sau ce au devenit IMM-urile pentru acest Guvern? Bancomatul. Când Guvernul vrea să scadă deficitul unei țări, introduce cardul în bancomatul IMM. Când vrea să plătească un stat care este atât de încărcat din punct de vedere al cheltuielilor, iarăși, bancomatul IMM.

Am ajuns la un grad de suportabilitate aproape de limita pe care nici măcar în 2008 nu am cunoscut-o. Suntem într-o situație în care chiar trebuie să luăm măsuri.”

În acest context, antreprenorii cer autorităților să țină cont de realitatea cu care se confruntă firmele și să transforme programele de sprijin în măsuri care să răspundă concret nevoilor mediului privat.

Liliana Agheorghicesei a făcut referire și la programele de finanțare destinate IMM-urilor.

„Prin IMM România, profit de faptul că este domnul președinte Jianu aici, care este inițiatorul Start-Up Nation, program prin care s-au înființat atât de multe firme. La fel și programul IMM Invest. De ce? Deoarece cunoaște problemele, sunt cunoscute de la temelie.

Asta spunem noi decidenților politici: cunoașteți realitatea și haideți să o punem în practică”, a declarat Liliana Agheorghicesei.