Un Cadillac Eldorado din '73, cu lungime de 5,6 metri şi lăţime de 2 metri, a mers la RAR-ul din Iaşi. Cum arată "iahtul de uscat"

Un Cadillac Eldorado cabriolet din 1973, o maşină legendară în Statele Unite, s-a prezentat la RAR-ul din Iaşi, unde a atras toate privirile. "Bijuteria" cu un motor de 8,2 litri a fost cumpărată de actualul proprietar de la un veteran din Arizona, care a luptat în războiul din Vietnam. "Uneori ai senzația că plutește ca o barcă”", le-a spus proprietarul inginerilor de la RAR.

Cadillac-ul are doar 70.968 de mile (aproximativ 115.000 de kilometri) în bord şi a fost păstrată în stare aproape impecabilă.

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"O legendă americană la RAR Iași: Cadillac Eldorado cabriolet din 1973.

Când vorbești despre o mașină, pare dificil de înțeles ce înseamnă „încăpătoare ca un autobuz”. Nu este cazul acestui Cadillac Eldorado cabriolet, o „bijuterie” superbă care i-a „vizitat” pe colegii noștri de la RAR Iași. Și, în mod sigur, le-a făcut ziua mai frumoasă…

Mașina este extrem de spațioasă și oferă un grad sporit de confort, dar stă foarte bine și la capitolul dotări, definind astfel ce însemna luxul american în anii `70. În plus, are o poveste interesantă.

A fost fabricată în anul 1973 și, în cei peste 50 de ani de existență, a parcurs doar 70.968 de mile (aproximativ 115.000 de kilometri), un detaliu care a ajutat-o să își păstreze farmecul și strălucirea. Actualul proprietar este un colecționar împătimit și ne-a povestit că a cumpărat-o de la un veteran din Arizona, care a luptat în războiul din Vietnam.

Automobilul este dotat cu un motor de 8,2 litri, unul dintre cele mai mari propulsoare V8 folosite pe un model de serie din perioada respectivă. La interior găsim aer condiționat, bancheta față fracționabilă și reglabilă electric, tapițerie din piele naturală, geamuri acționate electric și închidere centralizată. Capota poate fi acționată electric.

Acest tip de Cadillac era descris și drept „Land Yacht”, ceea ce înseamnă „iaht de uscat”, o expresie folosită pentru automobilele de lux, de dimensiuni foarte mari. Mașina are o lungime de 5,66 metri și o lățime de aproape doi metri, dar se conduce foarte ușor. „Uneori ai senzația că plutește ca o barcă”, ne-a mai spus proprietarul.

Ca o curiozitate, Cadillac a fost una dintre mărcile preferate de Elvis Presley. În 1973, starul american a cumpărat un Eldorado Cabrio pe care i l-a oferit cadou prietenului său, Sonny West", a transmis RAR.