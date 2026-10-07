Francezii au comparat noua Dacia Striker cu Skoda Octavia Combi. "Va reuși acest cal de muncă românesc să detroneze vedeta gamei?"

Francezii au comparat noua Dacia Striker cu Skoda Octavia Combi. Sursa foto: colaj foto dacia.ro şi Profimedia

Noua Dacia Striker va fi prezentată lumii întregi la Salonul Auto de la Paris, care va avea loc în perioada 12-18 octombrie. Acest model, poziționat între SUV, break și berlină, va putea fi comandat începând cu jumătatea lunii octombrie, cu un preț de pornire de sub 25.000 de euro. Principalul rival din gama sa este Skoda Octavia Combi, iar francezii de la L'argus au realizat un test comparativ între cele două maşini. "Dacia Striker intră în segmentul break-urilor compacte, dominat în Europa de Skoda Octavia Combi. Va reuși acest cal de muncă românesc, ale cărui comenzi vor fi deschise în octombrie, să detroneze vedeta categoriei?", s-au întrebat jurnaliştii auto.

Din 2016, Skoda Octavia "domnește" suprem în categoria break-urilor compacte din Europa. Cu un face lift în 2024, a patra generație a acestui bestseller ceh continuă să conducă în topul vânzărilor datorită avantajelor sale practice: un portbagaj mare, un spațiu interior excepțional și o gamă de motoare care să satisfacă o gamă largă de nevoi.

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Cu aspectul său robust, grupurile motopropulsoare electrificate și prețurile competitive, noua Dacia Striker își propune să conteste ilustrul său omolog de rang înalt.

Comparaţie Dacia Striker - Skoda Octavia Combi

Dacia Striker îmbrățișează modernitatea, în timp ce Skoda Octavia Combi, mai conservatoare, pune accent pe designul clasic. Cu o gardă la sol de 19 cm și chiar 20 cm pentru versiunea 4x4 a modelului nostru de prezentare, Striker se situează undeva între un break și un SUV. Linii unghiulare, bare de protecție proeminente și proporții puternice își etalează puterea din orice unghi, notează sursa amintită.

De asemenea, introduce noi elemente de design de la marca românească, cum ar fi o linie de centură pronunțată care leagă stopurile față de cele spate și o semnătură luminoasă unică în formă de T. În ceea ce privește dimensiunile, dimensiunea sa este relativ compactă, măsurând 4,62 m lungime, 1,82 m lățime și 1,53 m înălțime.

A patra generație a Octavia Combi arată destul de liniștită alături de noul său rival. Subtil restilizată la începutul anului 2024, aceasta iese în evidență prin liniile sale armonioase, alternând între curbe și cute mai pronunțate ale caroseriei.

Skoda Octavia Combi. Sursa foto: Profimedia

Acestea accentuează profilul său elegant, în ciuda unei linii a acoperișului aproape drepte. Cu opt centimetri mai lungă decât Striker, modelul ceh break se întinde până la 4,70 metri, fiind în același timp cu 5 centimetri mai scundă, în principal datorită gărzii la sol de 14 centimetri, mai tipică pentru acest segment.

Ambele modele își îndeplinesc cu brio rolurile de design, ceea ce face imposibilă alegerea între ele în această zonă extrem de subiectivă.

"La Dacia, plasticul dur este peste tot"

Ca de obicei la Dacia, calitatea construcției este decentă, dar plasticul dur este prezent peste tot. Se găsește peste tot. Cu toate acestea, marca a depus eforturi în ceea ce privește partea superioară a bordului pentru a evita un aspect „ieftin” care ar putea descuraja clienții.

Ca bonus suplimentar, compania cu sediul la Mioveni și-a echipat Striker- ul cu o racletă de gheață în portiera șoferului și, mai important, cu sistemul YouClip cu nouă puncte de ancorare împrăștiate în toată cabina. Aceste puncte foarte practice permit atașarea diverselor obiecte: genți, o lampă, un suport pentru sticle de apă, o plasă de portbagaj, accesorii pentru animale de companie și multe altele.

Skoda Octavia Combi are un design mai puţin modern

La interior, Octavia Combi oferă un design mai puțin modern, dar mai rafinat decât Striker, cu materiale de calitate superioară. Merită menționat faptul că modelul nostru demonstrativ a fost versiunea Clever de gamă medie, care a fost retrasă în toamnă în favoarea versiunii Edition 30 cu echipamente comparabile.

Poziția de condus este mai joasă, iar scaunele mai ferme decât cele ale Striker, rămânând în același timp excepțional de confortabile. Ergonomia este, de asemenea, excelentă: nu trebuie să cauți nimic; totul pare conceput pentru ușurință în utilizare. Skoda a avut, de asemenea, bunul simț să păstreze selectorul de viteze la baza consolei centrale, care găzduiește și butoane pentru funcții comune.

Cu ce motorizări vin cele două maşini

Dacia Striker este disponibilă cu trei grupuri motopropulsoare electrificate. Modelul de bază dispune de motorul 1.2 Mild Hybrid-G cu 140 CP, un motor mild-hybrid de 48V compatibil cu benzină și GPL , disponibil cu o transmisie manuală sau automată cu șase trepte. Gama este completată de versiunea 1.2 Hybrid 4x4 cu tracțiune integrală și 150 CP, care utilizează același motor 1.2 Mild Hybrid 48V cu trei cilindri, cuplat la o transmisie automată cu dublu ambreiaj cu șase trepte.

Motorul cu ardere internă este asistat de un motor electric de 31 CP situat pe puntea spate, cuplat la o transmisie automată cu două trepte, eliminând necesitatea unui arbore de transmisie tradițional între cele două punți. Gama este completată de versiunea Hybrid de 155 CP, care combină un motor pe benzină cu patru cilindri de 1,8 litri și 109 CP, un motor electric de 49 CP și un generator-demaror. Cu bateria sa de 1,4 kWh, această variantă poate funcționa în modul complet electric până la două treimi din timp în condusul urban.

Octavia Combi este disponibilă cu motoare pe benzină, mild-hybrid și diesel. Gama pe benzină începe cu motorul 1.5 TSI care produce 116 CP, oferit exclusiv cu o transmisie manuală cu șase trepte. Motorul 2.0 TSI, care propulsează versiunea cu tracțiune integrală de 204 CP și modelul sportiv RS de 265 CP, este cuplat la o transmisie automată cu șapte trepte.

Această transmisie automată este utilizată și în versiunile mild-hybrid de 48V, care utilizează motorul 1.5 TSI în două variante de putere: 116 CP și 150 CP. Oferta diesel constă într-un motor 2.0 TDI disponibil cu 116 CP sau 150 CP, doar versiunea mai puternică oferind o transmisie manuală cu șase trepte sau o transmisie automată cu șapte trepte.

Skoda Octavia Combi e mai scumpă decât Dacia Striker

Deși prețul exact pentru Striker, care va fi disponibil pentru comenzi în octombrie, nu este încă cunoscut, știm că gama va fi structurată în jurul a patru niveluri de echipare și că prețurile vor începe de sub 25.000 de euro. Prețurile sale ar trebui să fie apropiate de cele ale Bigster, atingând un vârf de aproximativ 32.000-33.000 de euro pentru versiunea 1.2 Hybrid 4x4 150 CP.

Skoda Octavia Combi este disponibilă și ea în patru niveluri de echipare, dar este semnificativ mai scumpă decât noul său rival. Prețul său de bază este stabilit la 32.950 de euro pentru versiunea pe benzină 1.5 TSI 116 CP.

Varianta cu tracțiune integrală 2.0 TSI 204 CP, pe de altă parte, necesită un minim de 40.740 de euro. Gama mild-hybrid începe de la 35.330 de euro pentru versiunea 1.5 TSI 116 CP, în timp ce versiunea de 150 CP începe de la 37.590 de euro. În cele din urmă, variantele diesel de 116 CP și 150 CP pornesc de la 36.190 €, respectiv 39.520 €.

Verdict L'argus: Este egalitate perfectă

Pe hârtie, nu există nicio îndoială că Skoda Octavia Combi câștigă. Break-ul ceh își depășește incontestabil rivalul în ceea ce privește spațiul interior, capacitatea portbagajului și finisajele, oferind în același timp avantajul alegerii datorită unei game foarte complete de motoare.

Cu toate acestea, necesită o investiție minimă de 33.000 de euro, o sumă care ar trebui să vă permită achiziționarea modelului de top Dacia Striker, care nu are concurență la acest preț, miu franceziiai sc

În cele din urmă, este o egalitate perfectă datorită raportului excelent preț-performanță al lui Striker, care îl face o intrare remarcabilă în segment. Rămâne de văzut dacă își va respecta promisiunile pe șosea, lucru pe care cu siguranță îl vom verifica în timpul testelor noastre din noiembrie anul viitor.