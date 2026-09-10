"Trebuie să obțin Certificatul de Autenticitate dacă îmi cumpăr o maşină înmatriculată deja în România?". Ce le-a răspuns RAR şoferilor

Certificarea autenticității unui vehicul rutier se efectuează numai de către RAR. Foto: Agerpres

"Trebuie să obțin Certificatul de Autenticitate în cazul în care doresc să achiziționez un autovehicul înmatriculat în România?". Registrul Auto Român a primit atât de des această întrebare de la şoferi, încât a postat un răspuns universal valabil pe site-ul instituţiei.

Până în urmă cu aproximativ 10 ani, şoferii care îşi cumpărau o maşină second-hand înmatriculată deja în România aveau obligaţia de a merge la RAR pentru a obţine Certificatul de Autenticitate. Între timp, legea s-a schimbat, iar obligativitatea a dispărut în această situaţie. Aşadar, la achiziţia unei maşini la "mâna a doua" înmatriculată deja în România, nu mai trebuie "scos" Certificatul de Autenticitate de la RAR în mod obligatoriu.

Totuşi, instituţia recomandă "ca înainte de achiziționarea unui astfel de vehicul, să vă adresați unei reprezentanțe teritoriale RAR (în baza unei programări prealabile) pentru efectuarea acestei activități". RAR a explicat şi de ce.

"Certificarea autenticității unui vehicul rutier se efectuează numai de către RAR și constă în atestarea faptului că principalele elemente de identificare ale vehiculului sunt originale și/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate, precum și a identității vehiculului în raport cu datele menționate în cartea de identitate a acestuia.

Cu toate că obținerea unui certificat de autenticitate nu mai este obligatorie la schimbarea deținătorului unui vehicul înmatriculat în România, pentru a evita anumite neplăceri, vă recomandăm ca înainte de achiziționarea unui astfel de vehicul, să vă adresați unei reprezentanțe teritoriale RAR (în baza unei programări prealabile) pentru efectuarea acestei activități" - este răspunsul RAR.

Când pot fi amendaţi şoferii din cauza extinctorului şi a trusei medicale

Autorităţile le-au reamintit şoferilor că extinctorul, trusa medicală și triunghiurile reflectorizante nu trebuie să lipsească din maşină. RAR a explicat unde ar trebui poziţionat stingătorul şi a transmis că poliţistul poate amenda conducătorul auto în situaţiile în care extinctorul și trusa medicală sunt expirate.

"Verificați regulat data de expirare a extinctorului și trusei medicale de prim ajutor, deoarece legislația prevede sancțiuni pe care polițistul rutier le poate aplica în cazul în care constată că termenul de valabilitate este depășit", a transmis RAR.