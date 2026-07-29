Moștenitorii celui mai bogat om din Africa susțin planul de a dona o treime din averea sa de 36,5 miliarde de $ în scopuri caritabile

Cel mai bogat om din Africa, nigerianul Aliko Dangote, și fiica lui, Halima, în 2014. Sursa foto: Getty Images

Cel mai bogat om din Africa, nigerianul Aliko Dangote, intenționează să dedice o treime din averea sa cauzelor caritabile, iar familia sa susține public această inițiativă, în timp ce miliardarul pregătește următoarea generație pentru a prelua responsabilități tot mai importante în cadrul imperiului său de afaceri.

Halima Dangote a dezvăluit acest plan într-un interviu acordat Bloomberg, indicând că moștenitorii familiei sprijină o strategie de succesiune care îmbină extinderea afacerilor cu filantropia pe termen lung, potrivit Business Insider Africa.

O treime din averea lui Aliko Dangote ar însemna peste 12 miliarde de dolari

Potrivit Bloomberg Billionaires Index, care estimează averea lui Aliko Dangote la aproximativ 36,5 miliarde de dolari, o treime din patrimoniul său ar însemna peste 12 miliarde de dolari, una dintre cele mai mari promisiuni filantropice anunțate vreodată de un miliardar african.

Anunțul oferă o imagine rară asupra planului de succesiune din cadrul Dangote Group, cel mai mare conglomerat industrial din Africa, ale cărui activități includ producția de ciment, îngrășăminte, zahăr, sare, procesarea alimentelor și rafinăria Dangote Petroleum Refinery, cu o capacitate de procesare de 650.000 de barili de petrol pe zi.

Acesta vine la doar câteva luni după ce grupul a extins responsabilitățile celor trei fiice ale lui Dangote – Halima, Fatima și Mariya – ca parte a unei tranziții mai ample a conducerii, menită să transforme afacerea familiei într-o companie evaluată la 100 de miliarde de dolari până la sfârșitul acestui deceniu.

Cu ce se ocupă fiicele lui Dangote

Halima coordonează birourile familiei din Dubai și Londra, Fatima ocupă un rol comercial important în divizia de energie a grupului, iar Mariya conduce strategia comercială pentru afacerile din domeniul alimentar și al cimentului.

Spre deosebire de multe dintre cele mai bogate familii din lume, unde planurile de succesiune rămân, de regulă, confidențiale până după retragerea fondatorului, familia Dangote a oferit tot mai multe indicii despre modul în care conducerea și proprietatea companiei vor evolua, în timp ce Aliko Dangote continuă să fie implicat activ în afaceri.

Miliardarul, care va împlini 70 de ani anul viitor, a declarat în repetate rânduri că își dorește ca averea sa să genereze un impact social de durată.

Într-un interviu anterior acordat Bloomberg, acesta a afirmat că cheltuiește mai mult pentru cauze caritabile decât pentru sine și că speră să „aibă cel mai mare impact posibil asupra lumii” în timpul vieții sale.

Prin intermediul Fundației Aliko Dangote, el a finanțat programe importante în domeniile sănătății, nutriției, educației, ajutorului în caz de dezastre și reducerii sărăciei în Nigeria și în alte state africane.

Fundația Aliko Dangote este una dintre cele mai mari fundații caritabile private din Africa

Înființată în 1994 și dotată cu un capital de 1,25 miliarde de dolari, Fundația Aliko Dangote este una dintre cele mai mari fundații caritabile private de pe continent.

Fundația a sprijinit programe de vaccinare, inițiative de alimentație școlară, proiecte dedicate sănătății mamelor și copiilor, precum și intervenții umanitare de urgență, colaborând cu organizații precum Bill & Melinda Gates Foundation și cu agenții guvernamentale din întreaga Africă.

Cele mai recente declarații evidențiază, de asemenea, faptul că filantropia devine o componentă tot mai importantă a planificării succesiunii în rândul celor mai bogați oameni ai lumii.

În ultimii ani, mai mulți miliardari s-au angajat să doneze părți semnificative din averile lor în scopuri caritabile, însă puține angajamente de pe continentul african se apropie de amploarea donației propuse de Dangote.

Pentru investitori, susținerea publică exprimată de moștenitorii lui Dangote ar putea fi la fel de importantă ca promisiunea filantropică în sine.

Aceasta sugerează că familia este unită în jurul strategiei de succesiune, într-un moment în care grupul pregătește listarea la bursă a diviziilor sale de rafinare și producție de îngrășăminte și urmărește planuri ambițioase de extindere pe întreg continentul african.