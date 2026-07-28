Imagini șocante la un adăpost din Constanța: câini ținuți în cuști de transport în care nu se pot mișca

sursa foto: Totul pentru animale

Imagini apărute recent din adăpostul public din Constanța sunt greu de privit. Fotografiile și înregistrările arată câini închiși în cuști de transport atât de mici încât animalele nu se pot mișca, dar și padocuri supraaglomerate, în condiții care ridică serioase semne de întrebare privind respectarea legislației de bunăstare a animalelor.

După ce aceste imagini au ajuns în spațiul public, marile organizații de protecție a animalelor din țară cer explicații și controale independente de urgență, pentru a verifica dacă adăpostul își respectă obligațiile legale față de animalele pe care le are în grijă.

Ce se vede în imagini și de ce este o problemă

Dincolo de cuștile minuscule, există suspiciuni serioase legate de mai multe nereguli: animalele nu ar fi separate așa cum cere legea, nu ar exista spații de carantină funcționale, unii câini ar avea afecțiuni medicale vizibile, iar condițiile de igienă ar fi necorespunzătoare. În plus, vasele cu hrană și apă ar fi amplasate în așa fel încât să se poată contamina ușor.

Dacă aceste aspecte se confirmă, ele încalcă obligațiile prevăzute de lege – mai exact OUG nr. 155/2001, HG nr. 1059/2013 și Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Este important de înțeles un lucru: câinii dintr-un adăpost public se află în totalitate în grija autorităților, care au obligația legală să le asigure hrană, apă, îngrijire medicală, spațiu suficient și condiții care să le protejeze sănătatea.

O problemă se repetă

Situația semnalată acum nu pare a fi una izolată. În ultimii ani au existat numeroase sesizări privind condițiile din acest adăpost, iar ONG-urile și voluntarii au oferit constant expertiză, soluții și sprijin pentru o mai bună gestionare a adăpostului și pentru reducerea abandonului. Cu toate acestea, problemele reclamate par să continue.

Ce cer organizațiile și cum se pot implica oamenii

În paralel cu solicitările adresate autorităților, organizațiile de protecție a animalelor au lansat un apel public către cetățeni, care se pot implica prin semnarea unei petiții și prin transmiterea unei sesizări către instituțiile competente, cerând verificarea situației și comunicarea măsurilor luate.

Concret, organizațiile cer: