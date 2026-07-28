Imagine spectaculoasă cu ISS care întâlnește Venus. Un fotograf a reușit să surprindă momentul

2 minute de citit Publicat la 23:11 28 Iul 2026 Modificat la 23:11 28 Iul 2026

Un astro-fotograf a reușit să surprindă Stația Spațială Internațională (în foto) "alături" de planeta Venus în plină zi terestră, deși între cele două obiecte este o distanță de 135 de milioane de kilometri. Foto: Getty Images

Un astro-fotograf a surprins o scenă uluitoare, în care Stația Spațială Internațională, ISS, pare că trece pe lângă planeta Venus în plină zi, pe cerul planetei noastre, semnalează Space.com.

Fotograful AJ Smadi și-a publicat reușita pe contul său Instagram, cu următorul mesaj.

"Cu mare satisfacție vă prezint a doua fotografie din istorie care aduce împreună Stația Spațială Internațională (ISS) și planeta Venus, prima fiind imaginea mea premiată de NASA ca APOD (Astronomy Picture of the Day / Fotografia astronomică a zilei în aprilie anul trecut.

An astrophotographer captured a breathtaking scene as the International Space Station zoomed by Venus in the daytime sky. https://t.co/9SNox6lJko — SPACE.com (@SPACEdotcom) July 28, 2026

Această nouă fotografie va purta titlul 'Lumi la distanță'. Ea a fost planificată și realizată pe 18 iulie într-un parc din Edmonds, statul Washington, la ora 18:38:05 PDT / Ora Coastei de Vest a SUA, într-un loc și la un moment calculate cu precizie pentru ca aceste două obiecte să se alinieze.

Rezultatul prezintă Stația Spațială Internațională, surprinsă în detaliu, trecând la fracțiuni de grad de planeta Venus, iluminată în proporție de 62% pe cerul diurn.

Aceste două obiecte sunt despărțite de aproximativ 135 de milioane de kilometri, iar diferența de proporții este compensată de distanță, astfel încât stația spațială și planeta au dimensiuni aparente foarte asemănătoare.

În realitate, una are dimensiunea unui stadion de fotbal, iar cealaltă este de mărimea Pământului.

Din fericire, în cele aproximativ 10 cadre utile din videoclipul necomprimat, stația a fost surprinsă la un nivel de detaliu chiar mai ridicat decât în imaginea mea din aprilie anul trecut".

Smadi a folosit un telescop Celestron Schmidt-Cassegrain cu o deschidere de 23,5 cm și o cameră ZWO ASI662MC echipată cu un filtru ultraviolet și infraroșu.

Space.com: O fotografie incredibilă

"Ceea ce m-a inspirat să surprind Venus alături de ISS este faptul că nimeni nu a mai făcut-o până acum", a declarat Smadi pentru Space.com.

"Realizând acest lucru, după prima mea fotografie a acestei 'perechi' din aprilie 2025 m-am hotărât să-mi depășesc propria realizare", a adăugat el.

Smadi fotografiază în mod regulat ISS.

Claritatea fotografiilor sale diferă foarte mult în funcție de stabilitatea aerului și de distanța față de obiectiv

Surprinderea planetei Venus, a ISS sau a oricărui alt obiect din spațiu, altul decât Luna, în timpul zilei necesită o planificare atentă și o cunoaștere profundă a tehnicilor și filtrelor fotografice.

ISS se deplasează cu viteza de 7,5 km pe secundă și se află la 135 de milioane de kilometri distanță de Venus.

Astfel, alinierea într-o fotografie a celor două obiecte, astfel încât să dea senzația că sunt unul lângă altul, este o sarcină dificilă și necesită o planificare minuțioasă, conchide Space.com.