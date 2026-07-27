Luna Plină a Cerbului luminează cerul României, la final de iulie. Când se vede cel mai bine și de ce este un fenomen special

2 minute de citit Publicat la 12:35 27 Iul 2026 Modificat la 12:35 27 Iul 2026

Luna Plină a Cerbului răsare pe cerul României în iulie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pasionații de astronomie vor avea ocazia să admire unul dintre cele mai spectaculoase fenomene ale verii. La sfârșitul lunii iulie are loc Luna Plină a Cerbului (Buck Moon), a doua dintre cele trei Luni Pline ale sezonului estival, care va putea fi observată și de pe teritoriul României, dacă vremea va fi favorabilă.

Momentul astronomic al fazei de Lună Plină va avea loc pe 29 iulie, însă satelitul natural al Pământului va părea complet luminat și în nopțile dinainte și de după acest moment, astfel că fenomenul va putea fi admirat cu ochiul liber, potrivit BBC.

Când se vede cel mai bine

Deși Luna atinge faza maximă la o oră precisă, pentru observatori diferența este practic imposibil de remarcat fără instrumente speciale. Cel mai spectaculos moment rămâne răsăritul Lunii, imediat după apusul Soarelui, când aceasta apare la orizont și pare mai mare și mai colorată din cauza efectelor optice produse de atmosfera terestră.

Dacă cerul va fi senin, românii vor putea observa Luna Plină fără echipamente speciale, din orice zonă cu vizibilitate bună spre orizont și cât mai departe de poluarea luminoasă a marilor orașe.

De ce este numită Luna Plină a Cerbului

Denumirea de Buck Moon, tradusă în română drept Luna Plină a Cerbului, provine din tradițiile nord-americane și este legată de perioada din an în care cerbii masculi dezvoltă rapid un nou set de coarne.

De-a lungul timpului, comunitățile au dat nume fiecărei Luni Pline pentru a marca schimbările anotimpurilor și diferitele activități din natură sau agricultură.

Aceeași Lună Plină mai este cunoscută și sub alte denumiri, precum Luna Tunetului, deoarece luna iulie este asociată frecvent cu furtunile de vară, sau Luna Fânului, în legătură cu perioada cositului și a strângerii fânului.

Nu ai nevoie de telescop

Luna Plină poate fi admirată fără binoclu sau telescop, însă un instrument optic va permite observarea mai clară a craterelor și reliefului lunar.

Specialiștii recomandă alegerea unui loc întunecat, departe de luminile orașelor, iar fotografii pot obține imagini spectaculoase în timpul răsăritului Lunii, când aceasta se află aproape de orizont.

Ce alte fenomene astronomice urmează

Vara astronomică aduce și alte spectacole pe cer.

Până la mijlocul lunii august este activă și ploaia de meteori Perseide, unul dintre cele mai cunoscute roiuri de stele căzătoare, care va atinge maximul în noaptea de 12 spre 13 august.

La sfârșitul lunii august va avea loc și o eclipsă parțială de Lună, vizibilă din numeroase regiuni ale lumii, inclusiv din Europa, oferind pasionaților încă un motiv să privească spre cer.

Luna Plină a Cerbului deschide astfel o perioadă bogată în fenomene astronomice spectaculoase, care pot fi urmărite fără echipamente speciale și reprezintă o ocazie excelentă pentru o seară petrecută sub cerul liber.