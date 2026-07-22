Perseidele 2026, pe cerul României. „Ploaia de stele” a început deja: Când atinge maximul cel mai cunoscut fenomen astronomic din an

2 minute de citit Publicat la 17:08 22 Iul 2026 Modificat la 17:08 22 Iul 2026

Ploaie de stele pe cer. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Una dintre cele mai așteptate „ploi de stele” din an, Perseidele, poate fi observată în această perioadă și pe cerul României. Fenomenul astronomic, cunoscut pentru numărul mare de meteori și pentru spectaculoasele „bile de foc” care brăzdează cerul, este activ între 17 iulie și 24 august 2026, iar momentul de maxim va avea loc în noaptea de 12 spre 13 august.

Veștile sunt bune pentru pasionații de astronomie: în acest an, vârful Perseidelor coincide cu Luna Nouă, ceea ce înseamnă că lumina Lunii nu va afecta vizibilitatea, iar condițiile de observare pot fi excelente dacă cerul va fi senin, potrivit BBC.

Când se văd cel mai bine Perseidele 2026 în România

În România, cele mai bune momente pentru observarea Perseidelor vor fi în nopțile din jurul datei de 12 august, în special între miezul nopții și răsăritul Soarelui.

În condiții ideale, pot fi observate până la 100-150 de meteori pe oră, deși numărul efectiv depinde de condițiile atmosferice și de gradul de poluare luminoasă din zona de observație.

Specialiștii recomandă alegerea unui loc aflat cât mai departe de luminile orașelor, cu un orizont cât mai liber și un cer fără nori.

Ce sunt Perseidele

Perseidele reprezintă una dintre cele mai active și spectaculoase ploi de meteori ale anului, dar și cea mai cunoscută.

Fenomenul are loc în fiecare vară atunci când Pământul traversează norul de particule lăsat în urmă de cometa 109P/Swift-Tuttle în jurul Soarelui.

Atunci când aceste particule, majoritatea având dimensiunea unui grăunte de nisip, pătrund în atmosfera terestră cu viteze foarte mari, ele se încălzesc și se vaporizează, lăsând în urmă dâre luminoase cunoscute popular drept „stele căzătoare”.

În perioadele în care Pământul traversează cele mai dense regiuni ale norului de praf cosmic, numărul meteorilor crește considerabil.

Perseidele sunt renumite pentru „bilele de foc”

Pe lângă numărul mare de meteori, Perseidele sunt cunoscute și pentru apariția unor meteori extrem de luminoși, denumiți fireballs sau „bile de foc”.

Aceștia sunt mai strălucitori decât meteori obișnuiți și pot lăsa pe cer urme vizibile timp de câteva secunde, oferind un spectacol impresionant.

Cum pot fi observate

Pentru a vedea cât mai multe Perseide, nu este nevoie de telescop sau binoclu.

Astronomii recomandă:

alegerea unui loc întunecat, departe de luminile orașelor;

un câmp vizual cât mai larg, fără clădiri sau copaci care să acopere cerul;

adaptarea ochilor la întuneric timp de aproximativ 15-20 de minute;

evitarea utilizării telefonului mobil sau a altor surse puternice de lumină.

Meteorii par să provină din constelația Perseu, de unde și numele fenomenului. Totuși, ei pot apărea pe orice porțiune a cerului, astfel că nu este necesar să priviți într-o singură direcție.

Cum va fi vremea în România în perioada maximului

Potrivit prognozelor meteorologice disponibile în prezent, este prea devreme pentru a estima cu exactitate condițiile meteo din România pentru noaptea de 12 spre 13 august.

În apropierea datei maximului, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) va publica prognoze actualizate privind nebulozitatea și șansele de observare.

În general, un cer senin și lipsit de poluare luminoasă oferă cele mai bune condiții pentru admirarea Perseidelor.

De ce merită urmărite Perseidele

Perseidele sunt considerate una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori ale anului deoarece combină un număr mare de meteori vizibili cu apariția frecventă a unor „bile de foc” foarte luminoase.

În 2026, fenomenul are un avantaj important: maximul coincide cu Luna Nouă, ceea ce înseamnă că cerul va fi mult mai întunecat decât în alți ani, crescând șansele de a observa un număr mare de „stele căzătoare” chiar și cu ochiul liber.

Pentru pasionații de astronomie și fotografie de noapte, aceasta se anunță una dintre cele mai bune ocazii ale anului pentru a admira spectacolul oferit de cer.