Descoperire arheologică rară în Moldova: Trei morminte antice au fost găsite într-un sit cu tumuli străvechi ai unor comunități uitate

Cercetări arheologice la situl cu tumuli antici din comuna Andrieșeni, Iași. Sursa foto: Palatul Culturii din Iași - Complexul Muzeal Național „Moldova"

Trei complexe funerare vechi de mii de ani au fost descoperite în comuna Andrieşeni, în urma unei campanii de cercetări arheologice interdisciplinare desfăşurate în perioada 18 - 25 iulie, a declarat marţi, pentru Agerpres, responsabilul de proiect, dr. Ciprian-Cătălin Lazanu, de la Muzeul de Istorie a Moldovei - Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi.

Potrivit sursei citate, descoperirile sunt considerate importante, deoarece pot oferi informaţii noi despre practicile funerare ale comunităţilor preistorice care au locuit în valea Jijiei.

În urma săpăturilor, au fost identificate trei complexe funerare, care urmează să fie analizate în detaliu şi care vor contribui la înţelegerea comportamentului funerar al comunităţilor străvechi din această parte a Moldovei.

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Morminte din mai multe epoci

„În această campanie, au fost descoperite trei morminte. Unul dintre ele aparţine populaţiilor turanice de secol X-XI, iar alte două morminte sunt datate la sfârşit de Epoca Bronzului, început de Epoca Fierului, perioada Hallstattului timpuriu”, a explicat, pentru Agerpres, coordonatorul echipei de cercetare arheologică, dr. Ciprian-Cătălin Lazanu.

Conform acestuia, cercetările au fost realizate în cadrul proiectului „Identificarea şi evaluarea patrimoniului arheologic, cu precădere a monumentelor tumulare din zona de luncă de pe teritoriul comunei Andrieşeni, judeţul Iaşi”.

„În mare parte, comuna Andrieşeni se află pe lunca Jijiei. Pe noi ne interesa să cercetăm astfel de monumente care de obicei se regăsesc pe zone înalte. Am identificat cu ajutorul planurilor directoare de tragere şi a hărţilor satelitare astfel de tumuli (morminte - n.r.) în zonă de luncă. După o analiză, am decis să începem acest sit arheologic în zona Spineni, unde este o necropolă, adică un grup de tumuli. În momentul acesta, vizibili sunt cinci tumuli”, a afirmat Ciprian-Cătălin Lazanu.

Descoperiri prin zboruri aeriene, măsurători magnetometrice şi geoelectrice, și tomografie electrică

Specialiştii au efectuat atât investigaţii non-invazive, prin zboruri aeriene, măsurători magnetometrice şi geoelectrice, inclusiv tomografie electrică, cât şi cercetări arheologice invazive pe primul tumul, situat în centrul grupului de trei movile funerare vizibile în teren.

„Pe parcursul celor şase zile de cercetare, am săpat doar jumătate din această movilă, încercăm în luna septembrie să săpăm a doua jumătate. Având în vedere că în zonă sunt cinci movile, din care trei sunt vizibile şi două apar doar pe hărţi, ne propunem să continuăm cercetările până când epuizăm întregul nivel de cultură din tumul, astfel încât să avem la finalul celor două campanii o imagine generală cu toate posibilele complexe funerare din cadrul acestui tumul”, a declarat Sergiu-Constantin Enea, inspector general adjunct la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, membru al echipei de cercetare.

La cercetare au participat dr. Ciprian-Cătălin Lazanu, de la Muzeul de Istorie a Moldovei - Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, dr. Sergiu-Constantin Enea, inspector general adjunct la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, lect. univ. dr. Andrei Asăndulesei, de la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, dr. Casandra Braşoveanu şi dr. Radu-Alexandru Brunchi, de la Centrul Arheoinvest din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, şi masteranzii Constantin Gabriel Iacob şi Răzvan Şurubaru, de la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

Ciprian-Cătălin Lazanu a precizat că se intenţionează realizarea de campanii arheologice multianuale, astfel încât să fie cercetată întreaga necropolă.