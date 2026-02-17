MacKenzie Scott a donat 26 de miliarde de dolari în șapte ani, depășindu-i pe Musk și Bezos la donații totale în timpul vieții

MacKenzie Scott, în 2018. Sursa foto: Getty Images

MacKenzie Scott a donat 26 de miliarde de dolari în ultimii șapte ani, inclusiv un record de 7,2 miliarde de dolari în 2025, un ritm al donațiilor care o plasează pe locul al treilea în topul celor mai mari filantropi din toate timpurile, după totalul donațiilor făcute de-a lungul vieții, potrivit Forbes.

Scott este romancieră și fosta soție a fondatorului Amazon, Jeff Bezos. Ea a distribuit fondurile în principal prin granturi mari, necondiționate, către organizații non-profit din Statele Unite și din alte țări. Totalul donațiilor sale din 2019 până în prezent se ridică la 26 de miliarde de dolari, conform datelor publice centralizate de organizații care monitorizează filantropia și de publicații financiare, transmite The Times of India.

Suma de 7,2 miliarde de dolari donată în 2025 reprezintă cea mai mare contribuție anuală din cariera sa filantropică. Anul record i-a accelerat totalul general și a propulsat-o înaintea majorității donatorilor în viață în ceea ce privește contribuțiile cumulate de-a lungul vieții.

Cu 26 de miliarde de dolari donați de-a lungul vieții, Scott ocupă locul al treilea în clasamentul celor mai mari filantropi din toate timpurile, raportat la valoarea absolută a donațiilor.

Doar două familii din istoria modernă au donat mai mult în total: Warren Buffett, a donat cele mai multe fonduri în istorie, cu un total de aproximativ 68+ miliarde de dolari în donații publice de caritate, și soții Bill și Melinda French Gates – împreună, au donat peste 52+ miliarde de dolari prin Fundația Bill & Melinda Gates și alte entități filantropice.

Donațiile sale din 2025 au depășit singure totalul donațiilor făcute de-a lungul vieții de mai mulți miliardari cunoscuți, inclusiv directorul executiv al Tesla și SpaceX, Elon Musk, cofondatorul Google Larry Page, cofondatorul Oracle Larry Ellison și fostul său soț, Jeff Bezos.

Pentru ce și-a donat miliarde din avere MacKenzie Scott

Strategia filantropică a lui Scott diferă de cea a multor donatori de mari dimensiuni. În loc să înființeze o fundație tradițională cu procese extinse de aplicare, ea s-a bazat pe echipe de consilieri pentru a identifica organizațiile și a acordat granturi cu puține restricții privind utilizarea fondurilor. Printre beneficiari s-au numărat organizații caritabile axate pe educație, echitate rasială, sănătate publică, locuire, securitate alimentară și dezvoltare comunitară.

După ce a anunțat în 2019 că intenționează să doneze majoritatea averii sale, Scott a acționat într-un ritm neobișnuit de rapid comparativ cu alți miliardari. Totalul de 26 de miliarde de dolari reprezintă una dintre cele mai rapide distribuiri filantropice la scară largă din istoria modernă.

Cea mai mare parte a averii sale provine din acordul de divorț cu Jeff Bezos, în 2019, când a primit un pachet de acțiuni Amazon. Ulterior, ea a vândut o parte dintre aceste acțiuni pentru a-și finanța donațiile caritabile.

Comparația se bazează pe sumele totale pe care Musk, Page, Ellison și Bezos le-au donat public de-a lungul vieții. Deși au promis sume importante și au înființat fundații caritabile, banii efectiv donați până în prezent sunt mai puțini decât suma pe care Scott a oferit-o doar în 2025.

Scott nu a indicat public un termen limită pentru finalizarea donațiilor sale. Cu toate acestea, ritmul din ultimii șapte ani sugerează că intenționează să continue să distribuie părți semnificative din averea sa.

Ce avere are fosta soție a lui Jeff Bezos

Potrivit estimărilor publicate de Forbes și alte surse financiare, MacKenzie Scott are o avere netă de aproximativ 33 – 34 miliarde de dolari, în ciuda faptului că a donat zeci de miliarde de dolari în ultimii ani pentru cauze caritabile.

Cea mai mare parte a acestei averi provine din acțiuni Amazon primite în urma divorțului ei de Jeff Bezos în 2019, când a obținut aproximativ 4 % din companie.

De atunci, a vândut sau donat o parte din acestea pentru a finanța donațiile sale filantropice, dar averea i-a rămas ridicată datorită aprecierii valorii acțiunilor și altor investiții.