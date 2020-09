Fosta soţie a lui Jeff Bezos a devenit cea mai bogată femeie din lume, datorită creșterii acțiunilor Amazon

de Diana Dragotescu 03 Sep 2020 • 18:15

Twitter/Ny Post

MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, a devenit cea mai bogată femeie din lume, la o săptămână după ce fostul soț a devenit primul om din lume are atinge o avere de 200 de miliarde de dolari, relatează The New York Post