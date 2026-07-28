"OnlyMarms": Marmotele au ajuns mai nou pe OnlyFans, ca să strângă bani pentru cercetare

3 minute de citit Publicat la 23:32 28 Iul 2026 Modificat la 23:35 28 Iul 2026

O echipă de cercetători a început să publice pe OnlyFans videoclipuri cu marmote filmate în sălbăticie, în încercarea de a strânge bani pentru continuarea cercetărilor științifice, în condițiile în care finanțarea publică a fost redusă.

Ideea i-a venit biologului Daniel Blumstein în luna iunie, în timp ce se afla pe un câmp din Colorado și aștepta să apară o marmotă, scrie The New York Times. Cum animalul întârzia să se arate, cercetătorul s-a gândit la dificultățile financiare cu care se confruntă proiectul său, din cauza reducerilor bugetare federale pentru știință.

Apoi și-a amintit de serialul "Margo’s Got Money Troubles", în care o mamă singură începe să publice conținut pe OnlyFans pentru a se întreține. Blumstein s-a gândit că o idee asemănătoare ar putea fi folosită pentru marmote și pentru finanțarea cercetării.

Întors în laborator, biologul le-a prezentat propunerea colegilor săi. Reacțiile au fost împărțite, însă unul dintre studenții săi a sugerat ca pagina să se numească "OnlyMarms".

"Conținutul va fi potrivit pentru toate vârstele și nu vom sexualiza nimic. Vrem doar să ne distrăm și să împărtășim aceste imagini”, a declarat Daniel Blumstein, profesor la Universitatea California din Los Angeles.

Pagina publică videoclipuri realizate în timpul cercetărilor, în care marmotele sapă vizuini, aleargă printre stânci sau se hrănesc. Abonarea este gratuită, însă utilizatorii pot trimite donații, iar banii sunt folosiți pentru studiile de teren ale echipei.

Cercetătorii urmăresc comportamentul marmotelor și legăturile dintre generații pentru a înțelege mai bine, printre altele, modul în care mamiferele reacționează la schimbările de mediu.

Echipa studiază marmotele cu burtă galbenă din zona Laboratorului Biologic al Munților Stâncoși, din Crested Butte, Colorado. Cercetările asupra acestor animale au început în 1962.

"Platforma mi-a spus că nu semăn cu marmota"

Blumstein s-a confruntat însă cu o problemă atunci când a încercat să creeze contul. OnlyFans i-a cerut o fotografie a permisului de conducere, iar sistemul a observat că fața din document nu semăna cu marmotele din imaginile încărcate.

"Platforma mi-a spus că nu semăn cu marmota", a povestit cercetătorul în glumă. "Toate marmotele sunt minore, dar facem acest lucru pentru educație științifică.", a continuat el pe același ton.

Situația a fost clarificată rapid printr-un e-mail. Ulterior, echipa UCLA a promovat pagina pe Instagram, anunțând că publică "imagini necenzurate cu marmote".

Până acum, contul a înregistrat aproximativ 2.900 de vizite și 112 abonați. Donațiile au ajuns la circa 650 de dolari, o sumă mult mai mică decât cea necesară pentru continuarea cercetărilor pe termen lung.

Emily Renkey, membră a echipei, rămâne însă optimistă.

"Cei mai mulți oameni donează în jur de 10 dolari, ceea ce îmi arată că există un interes real și în creștere pentru activitatea noastră", a spus ea.

Cercetătorii au solicitat finanțare de la mai multe instituții, dar nu au reușit să obțină sume importante.

Blumstein spune că studiile desfășurate pe perioade lungi sunt extrem de valoroase pentru înțelegerea felului în care animalele și oamenii se comportă și evoluează. Potrivit lui, foarte puține cercetări asupra animalelor durează mai mult de trei ani.

El și colegii săi au folosit inclusiv bani personali pentru a menține proiectul, alături de fondurile rămase din granturile anterioare. Resursele nu vor fi însă suficiente pentru mult timp. Biologul a recunoscut că este puțin probabil ca "OnlyMarms" să aducă zecile de mii de dolari necesare unor proiecte de cercetare.

Problemele financiare ale echipei fac parte dintr-o reducere mai amplă a finanțărilor federale pentru știință.

Administrația Trump a concediat angajați ai unor agenții științifice federale, a propus reduceri importante ale programelor de cercetare, a anulat granturi și a sancționat universități.

În această săptămână, consilierul științific al președintelui Donald Trump a declarat că administrația va acorda prioritate inteligenței artificiale, roboticii și energiei nucleare, reducând atenția acordată științelor vieții.

Blumstein și colegii săi nu sunt primii care folosesc OnlyFans pentru conținut fără caracter explicit.

Franciza de filme "Scary Movie" a lansat recent o pagină dedicată personajului Ghostface, iar jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios folosește platforma din 2023 pentru a prezenta momente din viața sa din afara terenului.