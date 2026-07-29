Motorina premium a trecut de 11 lei. Cât vom plăti după reducerea accizei. Chisăliță: Legea asta e doar o amăgire a populației

Motorina premium a trecut de 11 lei. Foto: Getty Images

Motorina premium a depășit pragul de 11 lei pe litru, chiar în ziua în care Camera Deputaților urmează să voteze proiectul care introduce o acciză dinamică la carburanți. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, susține însă că reducerea prevăzută de lege este prea mică pentru a-i ajuta cu adevărat pe șoferi și o numește „doar o amăgire a populației”.

Expertul în energie a respins și scenariul unei penurii generalizate de carburanți în România, despre care ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat.

„În primul rând, eu nu susțin această teză a penuriei de combustibil decât dacă statul acționează într-un mod prost și defectuos. Altfel, nu avem niciun motiv ca în următoarele două săptămâni sau 30 de zile să ne temem de o penurie generalizată la nivelul României”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Președintele Asociației Energia Inteligentă spune că a transmis Parlamentului un punct de vedere scris în care critică proiectul privind reducerea accizei.

Potrivit calculelor sale, dacă legea ar intra imediat în vigoare, prețul unui litru de motorină standard ar scădea de la 10,23 lei la aproximativ 9,92 lei.

„În ceea ce privește proiectul de lege, din punctul meu de vedere, am mai spus-o și oficial și am trimis punctul acesta de vedere în scris către parlamentari. Eu cred că este doar o amăgire a populației”, a declarat Chisăliță.

„De exemplu, astăzi, la prețurile care sunt afișate la pompă, dacă legea intră în vigoare, să spunem de poimâine sau de mâine, înseamnă că omul nu o să mai plătească 10,23 lei, cât este prețul la motorina standard în momentul de față, ci o să plătească 9,92 lei. Adică aproape nimic”, a explicat el.

Reducere de 3-34 de bani pe litru

Chisăliță estimează că reducerea resimțită la pompă va fi de numai 30-34 de bani pe litru.

„Este, din punctul meu de vedere, doar un joc de imagine pe care, din nou, politicienii îl fac în fața consumatorilor, în fața șoferilor. Nu rezolvă nimic”, a spus expertul.

„-După ce am dat trei lei de la începutul anului până în momentul de față, după ce statul a încasat mai bine de un leu la fiecare litru consumat de fiecare șofer din România, de mai mult de șase luni de zile, cred că era absolut normal să împartă cu noi măcar jumătate din acest leu încasat, spun eu, de pe spinarea șoferilor”, a mai adăugat Dumitru Chisăliță.

Cum ar urma să funcționeze acciza dinamică

Proiectul privind măsurile pentru carburanți a fost adoptat luni de Senat cu 115 voturi pentru și opt abțineri, iar Camera Deputaților este forul decizional. Inițiativa a primit miercuri raport favorabil în comisiile de specialitate și urmează să intre pe ordinea de zi a plenului.

Legea introduce un mecanism prin care acciza aplicată motorinei standard ar putea fi redusă temporar cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor de la pompă și a cotațiilor internaționale.

În forma convenită de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan și ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare, reducerea inițială ar urma să fie de 10%. Nivelul accizei va fi analizat periodic de Ministerul Finanțelor și ajustat în funcție de situația pieței. Proiectul mai prevede plafonarea adaosului comercial și posibilitatea restricționării exporturilor de motorină și țiței.

Reducerea TVA de la 21% la 19%, propusă în prima variantă a proiectului, a fost eliminată după ce Ministerul Finanțelor a susținut că măsura nu este compatibilă cu legislația europeană.