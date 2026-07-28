Benzina şi motorina s-au scumpit, marți, în Bucureşti. Prețul motorinei a trecut de 10 lei pe litru

1 minut de citit Publicat la 22:30 28 Iul 2026 Modificat la 22:30 28 Iul 2026

Benzinărie din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Prețul motorinei a depășit pragul de 10 lei pe litru, marți după-amiază, la Petrom, OMV și Rompetrol. Și benzina s-a scumpit cu 10 bani de litru, potrivit Economica.net.

OMV Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a scumpit din nou carburanții în după-amiaza zilei de 28 iulie. Prețul motorinei a crescut cu 15 bani pe litru, iar cel al benzinei cu 10 bani pe litru.

Un litru de motorină standard costă 10,07 lei în stațiile Petrom, iar benzina 9,16 lei.

La stațiile Rompetrol, benzina s-a scumpit cu 7 bani pe litru, iar motorina cu 12 bani pe litru.

Prețul motorinei standard în București, marți

Petrom: 10,07 lei

OMV: 10,13 lei

Rompetrol: 10,13 lei

MOL: 10,12 lei

Lukoil: 10,18 lei

SOCAR: 9,92 – 9,94 lei

Prețul benzinei standard în București, marți

Petrom: 9,16 lei

OMV: 9,22 lei

Rompetrol: 9,22 lei

MOL: 9,22 lei

Lukoil: 9,24 lei

SOCAR: 9,06 – 9,09 lei

UE pregăteşte un plan de "electrificare"

UE ia în considerare un obiectiv ce prevede ca, până în 2040, electricitatea să reprezinte 46% din consumul de energie în blocul comunitar, dublând nivelul actual, potrivit unui proiect al propunerii Comisiei Europene.

Planul, care ar urma să fi publicat de Executivul comunitar în 17 iulie, face parte din răspunsul blocului comunitar la efectele războiului din Iran asupra energiei, care au dus la majorarea preţurilor la petrol şi gaze în Europa. Din 28 februarie, conflictul a adăugat 50 miliarde de euro (57,11 miliarde de dolari) la factura UE pentru importurile de petrol şi gaze, conform datelor CE.

Ţinta încă era negociată în interiorul CE joi, şi s-ar putea modifica înainte de a fi publicată. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a refuzat să facă comentarii.

Doar 23% din consumul final de energie al UE este acoperit în prezent de electricitate, o pondere care stagnează de un deceniu. Restul economiei se bazează în principal pe combustibili fosili.