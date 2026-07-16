UE pregăteşte un plan de "electrificare" pentru a reduce folosirea petrolului şi gazelor

Doar 23% din consumul final de energie al UE este acoperit în prezent de electricitate, o pondere care stagnează de un deceniu. Sursa colaj foto: Getty Images

UE ia în considerare un obiectiv ce prevede ca, până în 2040, electricitatea să reprezinte 46% din consumul de energie în blocul comunitar, dublând nivelul actual, potrivit unui proiect al propunerii Comisiei Europene consultat de Reuters, potrivit Agerpres.

Planul, care ar urma să fi publicat de Executivul comunitar în 17 iulie, face parte din răspunsul blocului comunitar la efectele războiului din Iran asupra energiei, care au dus la majorarea preţurilor la petrol şi gaze în Europa. Din 28 februarie, conflictul a adăugat 50 miliarde de euro (57,11 miliarde de dolari) la factura UE pentru importurile de petrol şi gaze, conform datelor CE.

Ţinta încă era negociată în interiorul CE joi, şi s-ar putea modifica înainte de a fi publicată. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a refuzat să facă comentarii.

Doar 23% din consumul final de energie al UE este acoperit în prezent de electricitate, o pondere care stagnează de un deceniu. Restul economiei se bazează în principal pe combustibili fosili.

Majorarea ponderii la 46% va necesita o trecere mai semnificativă de la maşinile pe benzină şi motorină la vehiculele electrice (EV), înlocuirea boilerelor pe gaz cu pompe de căldură în locuinţe şi electrificarea proceselor industriale – de exemplu, prin folosirea cuptoarelor alimentate cu electricitate în loc de combustibili fosili. În plus, sunt necesare modernizări ale reţelelor electrice europene învechite, toate acestea având nevoie de investiţii de sute de miliarde de euro.

Industriile spun că succesul planului va depinde de reducerea preţului ridicat al electricităţii în Europa.

UE ar putea subvenţiona aceste măsuri, în condiţiile în care electrificarea este deseori întârziată de costurile cu tehnologia, de exemplu la vehiculele electrice, chiar dacă apoi utilizarea lor zilnică este mai ieftină decât în cazul maşinilor pe benzină şi motorină.

Comisia Europeană ia în considerare obligativitatea instalării pompelor de căldură în clădirile public, ca parte a actualizării reglementărilor blocului comunitar privind achiziţiile publice. De asemenea, sunt analizate obiective mai mari de achiziţii publice pentru maşinile electrice, conform documentului.

De asemenea, Bruxelles-ul ar putea propune guvernelor statelor membre să reducă TVA la bateriile pentru gospodării, pompe de căldură şi vehiculele electrice şi să lanseze o licitaţie pentru finanţarea de către UE a proiectelor industriale care generează căldură folosind electricitate şi surse regenerabile.

Ulterior, UE va propune măsuri de retragere a subvenţiilor la combustibili fosili, pentru a ajuta electricitatea să devină mai competitivă din punct de vedere al costurilor, faţă de petrol şi gaze.