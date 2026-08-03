Ariana Grande se retrage din viața publică și renunță la un musical la Londra, după valul de comentarii privind starea sa de sănătate

Ariana Grande se retrage din viața publică și renunță la un musical la Londra, după valul de comentarii privind starea sa de sănătate. FOTO: Getty Images

Ariana Grande se va retrage din viața publică și nu va mai juca în producția unui musical programat la Londra, după ce își va încheia luna viitoare turneul "Eternal Sunshine", scrie BBC.

Un reprezentant al cântăreței americane, în vârstă de 33 de ani, a declarat pentru revista People că artista "va face un pas înapoi din lumina reflectoarelor" după încheierea turneului, în condițiile în care aparițiile sale au generat "o analiză publică permanentă și fără sfârșit".

Compania care pregătește reluarea musicalului "Sunday in the Park with George", de Stephen Sondheim, programată la Barbican în 2027, a confirmat că Ariana Grande nu va mai face parte din distribuție și a transmis că artista beneficiază de "întreaga sa înțelegere și susținere".

Aspectul fizic și starea de sănătate ale Arianei Grande au fost subiectul mai multor speculații în ultimii ani.

Aceste comentarii s-au intensificat după lansarea, în urmă cu două zile, a celui mai recent album al său, "Petal", și după apariția artistei în materialele de promovare.

Reprezentantul său a subliniat pentru People că Ariana Grande își dorește să încheie turneul "într-o notă pozitivă, sănătoasă și fericită", iar apoi să ia "o pauză pe deplin meritată de la activitățile și aparițiile publice, care au dus la o examinare continuă și fără sfârșit din partea publicului".

"Susține un spectacol foarte solicitant din punct de vedere fizic, care presupune mult efort și o pregătire atletică intensă. Seară de seară, cântă și dansează într-un mod sănătos și susține cu succes un spectacol la un nivel foarte ridicat", a adăugat reprezentantul artistei.

Ultimul concert al turneului este programat pe 1 septembrie, la Londra.

Interpreta pieselor "Thank U, Next" și "7 Rings" urma să joace alături de Jonathan Bailey, colegul său din filmul "Wicked", în noua montare a apreciatului musical compus de Stephen Sondheim în 1984. Un reprezentant al companiei Empire Street Productions a confirmat pentru BBC că spectacolul va continua fără Ariana Grande.

"În urma anunțului făcut în această seară de echipa Arianei Grande, putem confirma că artista a decis să se retragă din producția «Sunday in the Park with George»", a transmis compania. "Știm că nu a fost o decizie ușoară și o susținem și o înțelegem pe deplin. Îi dorim numai bine", a adăugat reprezentantul producției.

Deocamdată, nu a fost anunțată actrița care o va înlocui pe Ariana Grande în reluarea musicalului recompensat cu Premiul Pulitzer, care urmează să fie prezentat în West End.

Discuțiile despre aspectul fizic al Arianei Grande au revenit în atenția publicului după lansarea videoclipului piesei "Petal", inclusă pe albumul cu același nume. În videoclip, Grande interpretează o artistă căreia i se spune în mod repetat, în timpul audițiilor, că "nu este suficient de bună", că este "disperată" și că "ar trebui să își facă niște intervenții", pentru ca apoi să fie criticată că "și-a făcut prea multe intervenții".