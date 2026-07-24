Chris Brown pledează vinovat, după acuzaţii de agresiune într-un club de noapte din Londra. Cântăreţul riscă 3 ani de închisoare

Chris Brown pledează vinovat, după acuzaţii de agresiune într-un club de noapte din Londra.Foto: Getty Images

Chris Brown a pledat vinovat pentru acuzația de „tulburare a ordinii publice”, obținând astfel renunțarea la acuzațiile mai grave care îi fuseseră aduse, în cadrul unei audieri desfășurate vineri, legată de un presupus atac într-un club de noapte din Londra, notează publicaţia Rolling Stones.

Cântărețul fusese arestat în mai 2025 și pus sub acuzare pentru agresiune, suspiciune de vătămare corporală gravă și deținerea unei arme improvizate (o sticlă de tequila). Incidentul a avut loc în februarie 2023. Brown și Omololu „Hoody Baby” Akinlolu, de aemenea inculpat, l-ar fi atacat și lovit cu picioarele pe producătorul muzical Amadou „Abe” Diaw într-un club de noapte din Londra.

Atât Brown, cât și Akinlolu pledaseră anterior nevinovați față de acuzațiile inițiale; totuși, în cadrul unei scurte audieri desfășurate vineri, cei doi au pledat vinovați pentru acuzația de tulburare a ordinii publice prin violență (*affray*), instanța renunțând la acuzațiile mai grave, relatează BBC.

Acuzația de „tulburare a ordinii publice prin violență” vizează situația în care o persoană „intră în conflict fizic cu o altă persoană într-un loc public, provocând spaimă în rândul celor prezenți”.

Acuzația acceptată de inculpați precizează că, la data de 19 februarie 2023, „Chris Brown și Omololu Akinlolu au exercitat sau au amenințat cu acte de violență ilegală împotriva unei alte persoane, iar conduita lor cumulată a fost de natură să determine o persoană cu un nivel rezonabil de fermitate, aflată la fața locului, să se teamă pentru propria siguranță”.

După recunoașterea vinovăției, atât Brown, cât și Akinlolu au fost din nou eliberați pe cauțiune și urmează să revină în Marea Britanie pe 26 septembrie pentru pronunțarea sentinței. Cei doi riscă o pedeapsă maximă de trei ani de închisoare.